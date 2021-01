Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a58143c3-48f9-4c40-8f82-df53d06399b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észak-koreai vezetés fokozza a koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedéseit, és szigorítja a határ ellenőrzését is, hogy távol tartsa az új koronavírust az országtól.","shortLead":"Az észak-koreai vezetés fokozza a koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedéseit, és szigorítja a határ...","id":"20210120_eszak_korea_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a58143c3-48f9-4c40-8f82-df53d06399b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356f56d2-8108-4679-8f18-ee60b950bdef","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_eszak_korea_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 20. 06:54","title":"Ezrek ücsörögtek egymás mellett maszk nélkül, de aggódnak a partra sodródott tárgyak miatt Észak-Korában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c34bf96-31e4-4b5b-80f1-6233608d6da9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két nappal az ostrom után beszélt egy laptop eltűnéséről Pelosi szóvivője. ","shortLead":"Két nappal az ostrom után beszélt egy laptop eltűnéséről Pelosi szóvivője. ","id":"20210118_nancy_pelosi_lopott_laptop_orosz_titkosszolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c34bf96-31e4-4b5b-80f1-6233608d6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a492c6a3-13d3-4194-863c-abe797d53cad","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_nancy_pelosi_lopott_laptop_orosz_titkosszolgalat","timestamp":"2021. január. 18. 18:54","title":"Nancy Pelositől lopott adathordozót próbálhatott az oroszoknak eladni a Capitolium egy ostromlója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d71e0a3-56a0-472d-bb78-97794bb0b520","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Li Dzse Jongot 2017-ben is elítélték, akkor egy év után szabadulhatott. A mostani ügyben fellebbezett, de jogi szakértők szerint aligha számíthat sikerre. A vád – megint csak – vesztegetés.","shortLead":"Li Dzse Jongot 2017-ben is elítélték, akkor egy év után szabadulhatott. A mostani ügyben fellebbezett, de jogi...","id":"20210119_letoltendo_borton_samsung_electronics_li_dzse_jong","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d71e0a3-56a0-472d-bb78-97794bb0b520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3144aea5-8441-4bba-9e70-d086d04c0647","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_letoltendo_borton_samsung_electronics_li_dzse_jong","timestamp":"2021. január. 19. 12:03","title":"Ismét börtönbe kell vonulnia a Samsung első emberének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztató plakátkampányt indít, ezzel szeretné felhívni arra a választók figyelmét arra, hogy a kormány súlyos összegeket von el a fővárostól.","shortLead":"A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztató plakátkampányt indít, ezzel szeretné felhívni arra a választók figyelmét arra...","id":"20210118_kampany_Karacsony_Fovaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcc3780-7298-41c1-8912-c30839088b48","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_kampany_Karacsony_Fovaros","timestamp":"2021. január. 18. 18:35","title":"Karácsony: A városaink kifosztása nem kormányzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3d1f2e-4d0f-41d3-8746-15ecbbc00a8d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem könnyű a versenyzés a felnőttek között egy ifjúsági szinten sikeres úszónak sem, pláne a Hosszú Katinka melletti pályáról indulva. Meddig érdemes kitartani, ha nem jönnek az eredmények? Vonal felett, második rész. ","shortLead":"Nem könnyű a versenyzés a felnőttek között egy ifjúsági szinten sikeres úszónak sem, pláne a Hosszú Katinka melletti...","id":"20210119_Doku360_Vonal_felett_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb3d1f2e-4d0f-41d3-8746-15ecbbc00a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4e1156-7a35-4ade-b3bc-50ea190264e2","keywords":null,"link":"/360/20210119_Doku360_Vonal_felett_masodik_resz","timestamp":"2021. január. 19. 19:00","title":"Doku360: Mindenki suhan el mellettünk, pedig dolgozunk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai tudományos akadémia előrejelzése szerint a születéskor várható élettartam 77,48 év lesz az Egyesült Államokban, ami a legalacsonyabb 2003 óta. A csökkenés még jelentősebb a kisebbségek körében.","shortLead":"Az amerikai tudományos akadémia előrejelzése szerint a születéskor várható élettartam 77,48 év lesz az Egyesült...","id":"20210119_varhato_elettartam_covid_koronavirus_amerika_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d5c15-5c9d-4cbc-b340-2c0cfb163998","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_varhato_elettartam_covid_koronavirus_amerika_usa","timestamp":"2021. január. 19. 05:35","title":"A koronavírus 1,13 évvel csökkentette a várható élettartamot Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f220614a-9772-4914-95f1-1c1089bd235b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai Kia Mohave kabintere legalább olyan jól néz ki, mint bármelyik prémium kategóriás gyártó modelljének belseje. ","shortLead":"A dél-koreai Kia Mohave kabintere legalább olyan jól néz ki, mint bármelyik prémium kategóriás gyártó modelljének...","id":"20210118_A_legluxusabb_Kiat_meg_az_emblemaja_sem_arulja_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f220614a-9772-4914-95f1-1c1089bd235b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7ec908-fee0-45aa-b884-97efebc6c28f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_A_legluxusabb_Kiat_meg_az_emblemaja_sem_arulja_el","timestamp":"2021. január. 18. 16:20","title":"Ezt a luxus Kiát még az emblémája sem árulja el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a korábbi nyilatkozatok alapján azzal számolt, május közepe előtt nem lesz nyitás, és erről értesítették tagjaikat is. Rogán Antal minisztériuma közölte, ilyen döntés nem született. ","shortLead":"A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a korábbi nyilatkozatok alapján azzal számolt, május közepe előtt nem lesz...","id":"20210119_KTK_Alaptalan_remhir_hogy_Punkosdig_zarva_tartanak_a_szallodak_es_ettermek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a226d841-9fc7-42ea-9749-53b42ba4869a","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_KTK_Alaptalan_remhir_hogy_Punkosdig_zarva_tartanak_a_szallodak_es_ettermek","timestamp":"2021. január. 19. 18:26","title":"A kormány szerint rémhír, hogy pünkösdig zárva tartanak a szállodák és éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]