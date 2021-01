Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be31f5c9-4390-49b3-ac7b-92b195278f83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nincs idő meghalni című James Bond-filmet eredetileg 2019 áprilisában mutatták volna be, de azóta sem sikerült. A premiert most már a lassan érvényüket vesztő szponzori szerződések is hátráltatják.","shortLead":"A Nincs idő meghalni című James Bond-filmet eredetileg 2019 áprilisában mutatták volna be, de azóta sem sikerült...","id":"20210128_james_bond_daniel_craig_nokia_8_3_hmd_global_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be31f5c9-4390-49b3-ac7b-92b195278f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f419ad-e0fb-47d2-a299-5632b28a276c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_james_bond_daniel_craig_nokia_8_3_hmd_global_okostelefon","timestamp":"2021. január. 28. 09:03","title":"Új telefont kell adni James Bond kezébe, állítólag ezért tolták el megint a film premierjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb77bd8-acce-4e41-a372-c70e5c65d870","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi dolgozók után a szociális intézményekben folytatják az oltást. ","shortLead":"Az egészségügyi dolgozók után a szociális intézményekben folytatják az oltást. ","id":"20210128_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccb77bd8-acce-4e41-a372-c70e5c65d870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80719b6-3524-44a2-9317-8d6350371a4c","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 28. 13:49","title":"Operatív törzs: Végeztek az egészségügyi dolgozók oltásával ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ae32d6-903a-4360-9fc0-489f1683c7b1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Soha nem mértek még ennyire szoros kapcsolatot a korrupciómentesség és a nemzeti jövedelem között – hangzott el a Transparency International beszélgetésén, miután bemutatták a jelentést, amely alapján az EU egyik legkorruptabb országa lettünk. Az egészségügyi reform és a hálapénz visszaszorítása is szóba került, ahogy az is, hogy miként növeli a korrupcióveszélyt a válság.","shortLead":"Soha nem mértek még ennyire szoros kapcsolatot a korrupciómentesség és a nemzeti jövedelem között – hangzott el...","id":"20210128_transparency_korrupcio_korrupt_beszelgetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7ae32d6-903a-4360-9fc0-489f1683c7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276270fc-1f97-4506-a302-6dc3ed7faf04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_transparency_korrupcio_korrupt_beszelgetes","timestamp":"2021. január. 28. 13:30","title":"„A vezetőszáron elvezetett orvosbáró jól néz ki a híradóban, de ez nem oldja meg a rendszerszintű problémákat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f4cf57-de7c-48cd-acd4-273aad5586a5","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210128_Marabu_Feknyuz_Ez_a_koltsegvetesi_hiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88f4cf57-de7c-48cd-acd4-273aad5586a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005637ea-d7b4-42dd-9efa-533cd5357357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_Marabu_Feknyuz_Ez_a_koltsegvetesi_hiany","timestamp":"2021. január. 28. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ez a költségvetési hiány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babd6152-5791-4bc0-9603-38b41c877948","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendeletmódosítás készül a Népszava értesülése szerint, ami automatikusan lehetővé teszi a más országokban már használt vakcinák magyarországi engedélyezését.","shortLead":"Rendeletmódosítás készül a Népszava értesülése szerint, ami automatikusan lehetővé teszi a más országokban már használt...","id":"20210128_kinai_vakcina_engedelyezes_ogyei_kormanyrendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=babd6152-5791-4bc0-9603-38b41c877948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad121c95-019f-4623-aa4a-8227b5551e2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_kinai_vakcina_engedelyezes_ogyei_kormanyrendelet","timestamp":"2021. január. 28. 10:03","title":"Népszava: A gyógyszerhatóság nélkül engedélyezné a kormány a kínai vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0aabac0-54db-4f8f-9cbf-08b48b39f861","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Antonio Conte és Javier Zanetti Weisz Árpád előtt tisztelgett.","shortLead":"Antonio Conte és Javier Zanetti Weisz Árpád előtt tisztelgett.","id":"20210128_holokauszt_emleknap_weisz_arpad_internazionale_antonio_conte_javier_zanetti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0aabac0-54db-4f8f-9cbf-08b48b39f861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa88e06-977a-454a-b1af-271ec699cbc8","keywords":null,"link":"/sport/20210128_holokauszt_emleknap_weisz_arpad_internazionale_antonio_conte_javier_zanetti","timestamp":"2021. január. 28. 22:33","title":"Auschwitzban elhunyt magyar edzőjére emlékezett az Internazionale","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0c057f-f6d1-4057-ba7f-b6e83ce49f72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tolkien egyik törzshelye volt Oxfordban a Lamb and Flag, ami 1566 óta működik.","shortLead":"Tolkien egyik törzshelye volt Oxfordban a Lamb and Flag, ami 1566 óta működik.","id":"20210128_lamb_and_flag_koronavirus_bezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f0c057f-f6d1-4057-ba7f-b6e83ce49f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3ca0d2-3069-4c17-b663-079bb5a4490b","keywords":null,"link":"/elet/20210128_lamb_and_flag_koronavirus_bezaras","timestamp":"2021. január. 28. 14:28","title":"Hazavágott a járvány egy 450 éves kocsmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f73c01-3491-41e8-af56-09d06211d8a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kancelláriaminisztert kormánybiztossá nevezte ki a miniszterelnök.","shortLead":"A volt kancelláriaminisztert kormánybiztossá nevezte ki a miniszterelnök.","id":"20210129_orban_viktor_stumpf_istvan_egyetemek_modellvaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92f73c01-3491-41e8-af56-09d06211d8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a421cf1d-5690-4f64-8fd2-8dab0deea202","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_orban_viktor_stumpf_istvan_egyetemek_modellvaltas","timestamp":"2021. január. 29. 13:44","title":"Orbán a visszatérő Stumpf Istvánra bízza az egyetemek átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]