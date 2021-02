Az operatív törzs üléséről érkezett a miniszterelnök az interjúra és rögtön a friss koronavírus-számokat is bemondta: az elmúlt 24 órában 1576 új fertőzöttet találtak, 98 ember meghalt, 3638-an vannak kórházban és 302-en lélegeztetőgépen.

A helyzet javulása megállt – hangsúlyozta Orbán Viktor, de kiemelte, hogy rengeteg embert beoltottak már, ami új helyzetet teremtett. Ma 264 530 beoltott van Magyarországon, és 275 764 magyar esett már át a fertőzésen, így március elejére az ő számuk eléri az egymilliót.

Március 15-ére pedig minden 60 év feletti magyar állampolgárt, aki regisztrált, be fogunk oltani – tette hozzá.

Legalább egy oltás erejéig mindenképpen. Aki viszont nem regisztrált, "azon nem tudnak segíteni". Ha a kínai vakcina is itt lesz, a beoltottak és a fertőzöttek száma meg fogja haladni a kétmillió embert. A kínait még vizsgálják, az orosz vakcinával akár már a jövő héten fognak oltani, a szerbiai tapasztalatok megnyugtatóak.

Az oltóanyagok körül kialakult vitáról is szó esett. Az emberek életét nem szabad politikára használni, a baloldal itt túlságosan messzire ment, ezt nem szabad – ismételte meg korábbi bejelentéseit a kormányfő. Vannak országok, amelyek szerencsésebbek a baloldal szempontjából, mi nem tartozunk oda Orbán szerint.

A pénz másodlagos

Az uniós vakcinabeszerzésről a kormányfő nem tud újakat mondani. "A brüsszeli bürokratáknak" az volt a fontos, hogy minél olcsóbban tudjanak oltóanyagokat szerezni. Nekünk ezzel szemben a pénz nem lényegtelen, de az élettel szemben másodlagos – mondta Orbán. (A kínai és az orosz vakcinabeszerzésekről eddig nem hozták nyilvánosságra, mennyibe kerültek a megvásárolt milliós tételek.)

A gazdaságvédelem volt a következő téma. Orbán is érzi a sürgetést, megérti, hogy mindenki szeretne nyitni, "ez egy emberi dolog". Már édesanyja is arra sürgeti a miniszterelnököt, hogy "csináljon valamit", de az elmúlt nap számai is azt mutatják, hogy okosan és megfontoltan kell nyitni. Ezért is lesz február közepén nemzeti konzultáció a témáról.

Orbán a védekezés szempontjából azt tartja sikeresnek, ha sikerül megvédeni a munkahelyeket, ez véleménye szerint sikerült. Most már van vakcina, ezért a gazdaság újraindítása következik: április elején a magyar felsőoktatás átalakításához szükséges döntésekről fognak határozni, június elején a teljes zöld megújításról, az agrártámogatásokról fognak dönteni, ezek a programok novemberben már el is indulhatnak.

A visszaesés nem volt olyan rossz, mint várták, 5 és fél százalék körül alakul majd – ismételte meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara csütörtöki évnyitóján soroltakat a miniszterelnök.

A vállalkozóknaknak igazat adott abban, hogy a számukra megítélt bértámogatás utólagos kifizetése nem volt szerencsés, ezért megváltoztatják a rendszert, és mostantól előre utalják a kifizetéseket. Egy újabb programot is indítanak számukra, a magyar kkv-k 10 millió forintos hitelt vehetnek fel nulla kamatozással 10 évre, három éves moratóriummal.

A vakcinaigazolás kérdésében Orbán még nem akar állást foglalni, de mindent elképzelhetőnek tart, ha azt az emberek elfogadják. Nem lát abban ördögtől valót, ha azok számára, akik már védettek, valamivel gyorsabb nyitást tesznek lehetővé. De ez azon múlik, mit mond a többi magyar erről a konzultációban, hiszen lesznek olyanok, akik március közepéig még nem kapnak oltást, ők érezhetik ezt méltánytalannak.

A demográfiai adatokkal zárul az interjú. Több a házasság, nő a gyermekvállalási kedv – büszkélkedik a miniszterelnök. A családokon keresztül lehet látni, milyen állapotban van egy közösség, a mi nemzetünk pedig szerinte jobb állapotban van, mint 10 évvel ezelőtt volt.

"Nekem megadatott, hogy viszonylag fiatalon lettem kormányfő, sok gyermekem és unokám van, így érzem a jelentőségét annak, hogyan gondolkodnak az ország vezetői a jövőről: nemzedékekben kell gondolkozni. Ennek első számú feltétele, hogy megszülessenek ezek a nemzedékek" – emlékezett vissza Orbán.

A miniszterelnök szerint, ha nem vezették volna be a családtámogatási rendszert, 115 ezerrel kevesebb gyermek született volna meg az elmúlt 10 évben.

A gyermek közjószág

Sokat segít majd a 25 éven alattiaknak az SZJA-mentesség, hogy minél előbb a saját lábukra tudjanak állni. Ehhez az állam adja az óvodát, iskolát, ingyenes étkezést, 14 év felett ingyenes tanulmányokat. 18 éves kortól a fiatal felnőttek életének szeretnének lehetőséget adni, ebben segít a babaváró hitel, a CSOK, az adómentes jövedelem, az ingyenes jogosítvány és még sok más – sorolta Orbán, mi mindent tesz kormánya a fiatalokért.

Minden azért nem lehet tökéletes, Orbán szerint furcsák a magyarok, hiszen az országban állandóan vita robban ki arról, szabad-e a kormánynak kimondania, hogy a több gyerek jobb, mint az egy gyerek. Ezért úgy véli, a megoldás, hogy ne beleszóljanak abba, ki hogyan éli az életét, hanem lehetőségeket ajánljanak fel. Azzal, hogy ezt megadják, senkire nem erőltetnek semmit, csak adnak nekik egy esélyt.

"A gyermek egy közjószág is, azon kívül, hogy saját személyes boldogsága minden szülőnek, egy érték. Akik ilyen életformát vállalnak, azokat támogatjuk" – foglalta össze a gyerekvállalással kapcsolatos nézeteit a kormányfő.

Majd azzal a következő mondattal zárta az interjút: "attól szép a mi országunk, hogy ilyen bonyolult".