[{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok szeretne gátat szabni azon videók terjedésének, amelyekről a tényellenőrzők nem tudták megállapítani, hogy valós vagy hamis információkat tartalmaznak-e.","shortLead":"A TikTok szeretne gátat szabni azon videók terjedésének, amelyekről a tényellenőrzők nem tudták megállapítani...","id":"20210203_tiktok_kamu_video_figyelmeztetes_tenyellenorzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339a5738-c2ef-469f-8331-9d631b9e59e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_tiktok_kamu_video_figyelmeztetes_tenyellenorzes","timestamp":"2021. február. 03. 16:03","title":"Új figyelmeztetés jelenik meg a TikTokon, ha valaki kamu videót akar megosztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450c1cc3-1568-4ac4-ba41-ffa4951caa2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Őrizetbe vették a 25 éves férfit, aki beleszáguldott egy öttagú család autójába.","shortLead":"Őrizetbe vették a 25 éves férfit, aki beleszáguldott egy öttagú család autójába.","id":"20210203_halalos_baleset_m6_adony_ittas_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=450c1cc3-1568-4ac4-ba41-ffa4951caa2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664b7c71-21c4-48e2-85a0-f88fcfed5612","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_halalos_baleset_m6_adony_ittas_sofor","timestamp":"2021. február. 03. 11:25","title":"Tragédia az M6-oson: ittas lehetett a balesetet okozó sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit kutatók által fejlesztett koronavírus-vakcina az újabb eredmények alapján három hónapig tartó védettséget nyújt a fertőzéssel szemben.","shortLead":"A brit kutatók által fejlesztett koronavírus-vakcina az újabb eredmények alapján három hónapig tartó védettséget nyújt...","id":"20210203_astrazeneca_koronavirus_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46df5fc5-8454-4594-96c1-313b7f07b9f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_astrazeneca_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. február. 03. 10:51","title":"Az AstraZeneca vakcinájából egy oltás 76 százalékos védelmet ad, és a vírus továbbadásának esélyét is csökkenti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c07241d-99ab-478c-9f29-04beefb899c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénzügyi siker meghatározó az üzleti életben, azonban ugyancsak fontos a társak tiszteletének kivívása. 