[{"available":true,"c_guid":"1c06a5e3-b53d-4c84-8545-941b32bd4435","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szabályok betartásával újra használható lesz a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár.","shortLead":"A szabályok betartásával újra használható lesz a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár.","id":"20210208_szabo_ervin_konyvtar_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c06a5e3-b53d-4c84-8545-941b32bd4435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b438a46c-4605-46e0-b631-50e7ab1701c6","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_szabo_ervin_konyvtar_koronavirus","timestamp":"2021. február. 08. 20:16","title":"Újra lehet könyvet kölcsönözni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73caf023-4e20-4755-bd84-6f611f3865d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képen látható autó vélhetően az egyetlen ilyen szokatlan ajtós Volkswagen Golf a milliónyi wolfsburgi kompakt autó között. ","shortLead":"A képen látható autó vélhetően az egyetlen ilyen szokatlan ajtós Volkswagen Golf a milliónyi wolfsburgi kompakt autó...","id":"20210207_Egyetlen_a_negyvenmilliobol_a_toloajtos_Volkswagen_Golf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73caf023-4e20-4755-bd84-6f611f3865d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8947b84-c517-45e8-9821-b3b86595b0cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210207_Egyetlen_a_negyvenmilliobol_a_toloajtos_Volkswagen_Golf","timestamp":"2021. február. 08. 04:23","title":"Egyetlen a negyvenmillióból a tolóajtós Volkswagen Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6591f2f6-3021-42b7-b967-250569d2a794","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hasnyálmirigyet is károsíthatja az új típusú koronavírus, a SARS-CoV-2 – állapították meg az Ulmi Egyetemi Klinika kutatói.","shortLead":"A hasnyálmirigyet is károsíthatja az új típusú koronavírus, a SARS-CoV-2 – állapították meg az Ulmi Egyetemi Klinika...","id":"20210207_hasnyalmirigy_koronavirus_cukorbetegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6591f2f6-3021-42b7-b967-250569d2a794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59a186d-b5b6-470d-ad15-0fdbad6dd86d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_hasnyalmirigy_koronavirus_cukorbetegseg","timestamp":"2021. február. 07. 20:03","title":"Újabb szervről derült ki, hogy támadja a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cbeb285-be67-4306-a419-b16dd68fba87","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Nem látja a modellváltás előnyeit Deák Dániel, az első alapítványi fenntartásba került egyetem, a Corvinus kutatóprofesszora. A folyamatról és a jelenlegi működésről is kevés információjuk volt, és most is kevés van. Kétségesnek tartja, hogy ez hozzájárul a felsőoktatás színvonalának emelkedéséhez, és arra számít, hogy a bőkezű uniós támogatások is értelmetlenül szóródnak szét a haveri kapitalizmus játékszabályai közepette. Interjú.","shortLead":"Nem látja a modellváltás előnyeit Deák Dániel, az első alapítványi fenntartásba került egyetem, a Corvinus...","id":"20210208_deak_daniel_interju_modellvaltas_felsooktatas_corvinus_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cbeb285-be67-4306-a419-b16dd68fba87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3dbe22-ae81-47e4-b2ce-1c06906acced","keywords":null,"link":"/360/20210208_deak_daniel_interju_modellvaltas_felsooktatas_corvinus_egyetem","timestamp":"2021. február. 08. 06:30","title":"Deák Dániel: Alapítványi egyetemnél könnyebb átláthatatlanul kicsatornázni a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5f849b-7bc9-4be2-a287-2bd20daf5a94","c_author":"HVG","category":"360","description":"Előre köszön és megmondja, hogy érezzük magunkat. Így foglalható össze az okostükrök új generációjának tudása, amelyek egyik példányát a fürdőszobák okosításával foglalkozó, franciaországi székhelyű Baracoda mutatta be. ","shortLead":"Előre köszön és megmondja, hogy érezzük magunkat. Így foglalható össze az okostükrök új generációjának tudása, amelyek...","id":"202105_egeszseges_okostukrok_jol_mutatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b5f849b-7bc9-4be2-a287-2bd20daf5a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514e17ec-45de-4652-ab4b-04a2c60459b1","keywords":null,"link":"/360/202105_egeszseges_okostukrok_jol_mutatnak","timestamp":"2021. február. 07. 16:15","title":"Egy újfajta tükör már a pulzusunkat is leolvassa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bf7898-339b-4c27-b1bc-4ed8fc9af475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolidaritásból fújták fel ismét a Lady MRD-s feliratot.","shortLead":"Szolidaritásból fújták fel ismét a Lady MRD-s feliratot.","id":"20210207_momentum_jachtparkolo_kulugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01bf7898-339b-4c27-b1bc-4ed8fc9af475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436a96b7-088d-4ee9-ba66-91f8303dbf62","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_momentum_jachtparkolo_kulugyminiszterium","timestamp":"2021. február. 07. 10:54","title":"Újra felfestette a Momentum a jachtparkolót a külügyminisztérium elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Látható, hogy a járvány második hullámában több vállalkozás igyekezett a dolgozóit megtartva tovább működni – állapítja meg felmérésében a GKI.","shortLead":"Látható, hogy a járvány második hullámában több vállalkozás igyekezett a dolgozóit megtartva tovább működni – állapítja...","id":"20210208_reszmunkaidos_munkavallalo_dolgozo_felmeres_gki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab03f9d2-e2a1-450a-9264-6d76ec23245a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_reszmunkaidos_munkavallalo_dolgozo_felmeres_gki","timestamp":"2021. február. 08. 13:55","title":"Jelentősen nőtt az év végére a részmunkaidősök aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A terv szerint a tömeges immunizálás pár nap múlva kezdődött volna egymillió adag AstraZeneca vakcinával, de nem biztos, hogy lenne értelme.","shortLead":"A terv szerint a tömeges immunizálás pár nap múlva kezdődött volna egymillió adag AstraZeneca vakcinával, de nem...","id":"20210208_koronavirus_mutacio_delafrika_astrazeneca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defca9a6-d75d-4b20-b067-24ff4933cadb","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_koronavirus_mutacio_delafrika_astrazeneca","timestamp":"2021. február. 08. 05:15","title":"A koronavírus-mutáció miatt nem oltanak még Dél-Afrikában az AstraZeneca vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]