[{"available":true,"c_guid":"5c953e22-732d-488d-a7fb-c387290c48a2","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az étterembe járók igénye megnőtt az egészségesebb és környezetet kevésbé terhelő ételekre, ráadásul a koronavírus-járvány most lökést adott olyan szemléletváltásnak is, mint az alapanyagok helyi termelőktől beszerzése. Ezekről, vagyis a zöld vendéglátásról beszélgettünk Szabó Eszterrel, a Felelős Gasztrohős Alapítvány kommunikációs vezetőjével, és Patai Zoltánnal, a NetPincér ügyvezetőjével.","shortLead":"Az étterembe járók igénye megnőtt az egészségesebb és környezetet kevésbé terhelő ételekre, ráadásul...","id":"20210211_felelosgasztrohos_fenntarthato_vendeglatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c953e22-732d-488d-a7fb-c387290c48a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e2e5f8-3c2e-4771-8a4b-b1bce105a025","keywords":null,"link":"/zhvg/20210211_felelosgasztrohos_fenntarthato_vendeglatas","timestamp":"2021. február. 11. 16:05","title":"\"A fenntartható vendéglátás legfontosabb lépése, hogy kezdjék el\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járulékalapot képező jövedelem megállapítása során a tiszteletdíjat is figyelembe kell venni, hisz az az szja szempontból nem önálló tevékenység.","shortLead":"A járulékalapot képező jövedelem megállapítása során a tiszteletdíjat is figyelembe kell venni, hisz az az szja...","id":"20210210_Mitol_fugg_hogy_biztositotte_a_valasztott_tisztsegviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e45abd-4a37-4a5b-9bed-61083e84fa53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_Mitol_fugg_hogy_biztositotte_a_valasztott_tisztsegviselo","timestamp":"2021. február. 10. 16:40","title":"Mikor lesz biztosított egy választott tisztségviselő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Antitézis című könyvben vannak marxista politikafilozófiai elemzések, publicisztikai írások, valamint két nagyszabású tanulmány, amelyek egyike most jelenik meg először. ","shortLead":"Az Antitézis című könyvben vannak marxista politikafilozófiai elemzések, publicisztikai írások, valamint két...","id":"202106_konyv__a_tragikus_marx_tamas_gaspar_miklos_antitezis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337faaa0-0b8e-475b-8e37-55330a1b0bc4","keywords":null,"link":"/360/202106_konyv__a_tragikus_marx_tamas_gaspar_miklos_antitezis","timestamp":"2021. február. 11. 15:00","title":"Mélységes pesszimizmus árad TGM új esszékötetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ae0a12-54f8-41a7-8f00-fb66db16daf8","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210211_Marabu_Feknyuz_Muller_Cecilia_uj_szovegiroja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54ae0a12-54f8-41a7-8f00-fb66db16daf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7b6e25-e3b7-4792-8bf6-5dd80cd6e357","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Marabu_Feknyuz_Muller_Cecilia_uj_szovegiroja","timestamp":"2021. február. 11. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Müller Cecília új szövegírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5093ebc6-e227-4156-a3fb-5f87dbe13442","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már megérkezett az újabb adag Pfizer-vakcina, két szállítmányt még várunk a héten, a beoltottaknak pedig már akkor sem kell karanténba vonulniuk, ha kontaktszemélyek - hangzott el az Operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Már megérkezett az újabb adag Pfizer-vakcina, két szállítmányt még várunk a héten, a beoltottaknak pedig már akkor sem...","id":"20210210_operativ_torzs_oltas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5093ebc6-e227-4156-a3fb-5f87dbe13442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bd6c0e-4140-4fe4-a366-b36164a0c839","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_operativ_torzs_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 10. 12:43","title":"Müller Cecília márciusra reméli az aktív korúak oltásának elkezdését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c33c55-627c-42c0-88ce-53a576c8b78e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megváltozna az eddigi gyakorlat, miszerint egyes tengerentúli piacokon a Daciákat Renault-ként árusították.","shortLead":"Megváltozna az eddigi gyakorlat, miszerint egyes tengerentúli piacokon a Daciákat Renault-ként árusították.","id":"20210210_Vilagmarkat_csinalnak_a_Daciabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c33c55-627c-42c0-88ce-53a576c8b78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0107c3-347b-44d0-bf09-1c8624b81d81","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_Vilagmarkat_csinalnak_a_Daciabol","timestamp":"2021. február. 10. 09:57","title":"Világmárkát csinálnak a Daciából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5c389f-b18a-4610-beab-df8603821fba","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„Az Egyesült Államok, amely Biden elnök alatt ismét összpontosítani kíván a demokráciára, osztja az aggályokat a magyarországi sajtószabadság visszaszorulása miatt”. Ezt a washingtoni külügyi tárca szóvivője közölte.","shortLead":"„Az Egyesült Államok, amely Biden elnök alatt ismét összpontosítani kíván a demokráciára, osztja az aggályokat...","id":"20210210_Biden_elnok_is_aggodik_a_Klubradio_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d5c389f-b18a-4610-beab-df8603821fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d5d098-74a3-423e-823f-532080b645ea","keywords":null,"link":"/360/20210210_Biden_elnok_is_aggodik_a_Klubradio_miatt","timestamp":"2021. február. 10. 07:31","title":"Biden elnök is aggódik a Klubrádió helyzete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d70ff10-a11c-419f-abdf-daa07894b8db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vitathatatlanul kényelmesek a progresszív lencsés szemüvegek, ugyanis szemüvegcsere nélkül lehet élesen látni közelre és távolra is. Az egyik tudományos magazin annak járt utána, milyen hatással vannak a szemre az ilyesfajta lencsék.","shortLead":"Vitathatatlanul kényelmesek a progresszív lencsés szemüvegek, ugyanis szemüvegcsere nélkül lehet élesen látni közelre...","id":"20210211_progressziv_szemuveglencsek_hatasa_a_latasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d70ff10-a11c-419f-abdf-daa07894b8db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feeacd87-9741-40b4-a024-6cb315ea0b80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_progressziv_szemuveglencsek_hatasa_a_latasra","timestamp":"2021. február. 11. 09:03","title":"Javítják a látást a progresszív szemüveglencsék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]