[{"available":true,"c_guid":"d0fb0c41-70d8-4581-870b-8f08ba1b572b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szingapúri egyetem tanára olyan beleéléssel tartotta óráját, hogy azt sem vette észre, senki nem hallja, amit mond.","shortLead":"Egy szingapúri egyetem tanára olyan beleéléssel tartotta óráját, hogy azt sem vette észre, senki nem hallja, amit mond.","id":"20210215_zoom_videochat_egyetem_online_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0fb0c41-70d8-4581-870b-8f08ba1b572b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f73d5d1-d070-4b06-b327-21827220138a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_zoom_videochat_egyetem_online_oktatas","timestamp":"2021. február. 15. 11:03","title":"2 órán át beszélt a diákjaihoz a Zoomon – közben végig le volt némítva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f842630f-8b3c-4ff0-8019-8bc1446accad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több teljesítménytesztet is lefuttattak a Samsung Galaxy S21 Ultra kétféle változatával, hogy választ találjanak kérdésre: melyik processzorral szerelt telefon az erősebb? A sok teszt ellenére a válasz nem lett egyértelmű.","shortLead":"Több teljesítménytesztet is lefuttattak a Samsung Galaxy S21 Ultra kétféle változatával, hogy választ találjanak...","id":"20210214_samsung_galaxy_s21_ultra_exynos_2100_qualcomm_snaprdagon_888_teljesitmeny_benchmark_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f842630f-8b3c-4ff0-8019-8bc1446accad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13753051-e68c-41e4-9a2e-c2e444ba5189","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_samsung_galaxy_s21_ultra_exynos_2100_qualcomm_snaprdagon_888_teljesitmeny_benchmark_teszt","timestamp":"2021. február. 14. 16:03","title":"Melyik processzorral erősebb a Samsung Galaxy S21 Ultra? Exynos 2100 vagy Snapdragon 888?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c20d88b-09ee-4c2d-adc2-8c82259b3137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők azt mondták: nem temetni jöttek, hiszen \"ez a rádió küzdeni fog\". A Klubrádió vasárnapig használhatta frekvenciáját.","shortLead":"A képviselők azt mondták: nem temetni jöttek, hiszen \"ez a rádió küzdeni fog\". A Klubrádió vasárnapig használhatta...","id":"20210215_hadhazy_akos_szel_bernadett_klubradio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c20d88b-09ee-4c2d-adc2-8c82259b3137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47665c46-2d83-49b0-ba7d-3e28f6707143","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_hadhazy_akos_szel_bernadett_klubradio","timestamp":"2021. február. 15. 05:16","title":"Fáklyákkal vonult a Klubrádió épületéhez Szél Bernadett és Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b740ef98-f264-4cc3-b9e2-4ad603263dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Nyugati pályaudvar műemlék-épülete több lépésben születik újjá, a tetőszerkezet építése azonban befejeződött. A teljesen megújult csarnoképületet a tervek szerint tanévkezdéskor vehetik birtokba az utasok.","shortLead":"A Nyugati pályaudvar műemlék-épülete több lépésben születik újjá, a tetőszerkezet építése azonban befejeződött...","id":"20210214_Fotokon_mutatjuk_az_elkeszult_Nyugati_palyaudvar_elkeszult_tetoszerkezetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b740ef98-f264-4cc3-b9e2-4ad603263dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcdce82-d2fb-4c84-822d-b0577f2014dd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210214_Fotokon_mutatjuk_az_elkeszult_Nyugati_palyaudvar_elkeszult_tetoszerkezetet","timestamp":"2021. február. 14. 08:20","title":"Fotókon mutatjuk a Nyugati pályaudvar elkészült tetőszerkezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2016 óta többek között Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Gyergyószentmiklóson épült új pálya magyar támogatással.","shortLead":"2016 óta többek között Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Gyergyószentmiklóson épült új pálya magyar támogatással.","id":"20210214_Magyar_kormany_Romania_mujegpalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081d8d8f-5828-4b7f-8904-083b0b741adc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Magyar_kormany_Romania_mujegpalya","timestamp":"2021. február. 14. 16:52","title":"Több mint negyedmilliárd forinttal támogatta a magyar kormány egy romániai műjégpálya megépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fontos telefonbeszélgetés előkerülése felkavarta az órákon át tartó záróvitát.","shortLead":"Egy fontos telefonbeszélgetés előkerülése felkavarta az órákon át tartó záróvitát.","id":"20210213_trumpimpeachment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eaeec6f-ba75-406b-90d4-20635d46c2ab","keywords":null,"link":"/vilag/20210213_trumpimpeachment","timestamp":"2021. február. 13. 21:56","title":"Megúszta az impeachmentet Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1d8a29-b48c-4b70-8d1e-3d7ae1060705","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több úton is sávlezárás van érvényben javítási munkálatok miatt. Van, ahol a kamerákat szervizelik.","shortLead":"Több úton is sávlezárás van érvényben javítási munkálatok miatt. Van, ahol a kamerákat szervizelik.","id":"20210213_Olyan_hideg_van_hogy_tobb_autopalya_burkolata_is_megrongalodott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a1d8a29-b48c-4b70-8d1e-3d7ae1060705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f984b7-62da-423e-8b63-f2b3f0a0d4f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210213_Olyan_hideg_van_hogy_tobb_autopalya_burkolata_is_megrongalodott","timestamp":"2021. február. 13. 14:01","title":"Olyan hideg van, hogy több autópálya burkolata is megrongálódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad23f1f1-aa20-40ac-ab3a-4a6281464089","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy meghibásodott bojler okozhatta a tragédiát.","shortLead":"Egy meghibásodott bojler okozhatta a tragédiát.","id":"20210213_hajmasker_halal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad23f1f1-aa20-40ac-ab3a-4a6281464089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05df572a-ff98-4c5c-bb3c-b93d11489e80","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_hajmasker_halal","timestamp":"2021. február. 13. 19:38","title":"A kádban szenvedett áramütést a 10 éves hajmáskéri kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]