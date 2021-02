Egy 19 és egy 22 éves egészséges olvasónk is kapott róla levelet, hogy hamarosan beolthatják őket, mivel krónikus betegek.

Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Elméletileg az oltási sorrendben most azok következnek, akik 18-59 év közöttiek és krónikus betegségtől is szenvednek. A hvg.hu-hoz azonban több olyan jelzés is eljutott, hogy

egészséges fiatalok is értesítést kaptak az oltásról.

Egy 19 éves fiatal férfi például azt írta nekünk, hogy soha, semmilyen betegsége nem volt. Egy másik, 22 éves fiatalember ugyanerről számolt be. Ők mégis kedden postai levélben kaptak értesítést, amelyek feladója a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK).

A levelekben arról tájékoztatják őket, hogy "az oltási program új szakaszba lépett. Ebben a szakaszban legidősebb honfitársaink és azon 60 év alatti állampolgárok kaphatják meg a vakcinát, akik különösen kitettek a vírus kockázatának korábbi, vagy meglevő betegségei kapcsán".

"Nyilvántartásunk szerint Ön is ebbe a csoportba tartozik, így hamarosan élhet az oltás lehetőségével" - áll az egészséges fiataloknak postázott levélben

© Olvasói fotó

A levélben azt is közölték, hogy a pontos időpontot és a helyszínt a háziorvosuk fogja közölni. Kézbesítettek egy hozzájáruló nyilatkozatot is, amit az oltáskor kell odaadni az orvosnak. 22 éves forrásunk elmondta, hogy a háziorvos nem kereste még őt, de erre nem is számít, mivel a sorban nem ő következne.

Emailben megkerestük a NEAK-ot kérdéseinkkel, amint választ kapunk, közöljük.

Úgy tudjuk, hasonló levelet kaptak azok a 82 év felettiek is, akik regisztráltak a koronavírus elleni vakcinára.

Postai levélben kezdték el értesíteni a 60 év alattiakat az oltásról A levéllel együtt kézbesítettek egy hozzájáruló nyilatkozatot is.

Egy hete jelentette be az operatív törzs, hogy elkezdődik azon 18-59 éveseknek az oltása, akik krónikus betegségtől szenvednek. Akkor azt közölték, hogy az AstraZeneca vakcináját kapják meg. Szintén az operatív törzs közölte hétfőn hogy az orosz, illetve a kínai vakcinával tervezik felpörgetni az oltási programot, utóbbit azonban még a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársainak kell átvizsgálniuk, mielőtt elkezdenek vele oltani.