Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dde7aea9-0dcc-449c-bc39-8f60c1102f52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez két nappal korábban történt, mielőtt megkötötte az új szerződését.","shortLead":"Mindez két nappal korábban történt, mielőtt megkötötte az új szerződését.","id":"20210208_Inkabb_egy_Porsche_Taycanban_autozik_Lewis_Hamilton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dde7aea9-0dcc-449c-bc39-8f60c1102f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e13a12-171f-4339-a704-afee9e0cb79a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_Inkabb_egy_Porsche_Taycanban_autozik_Lewis_Hamilton","timestamp":"2021. február. 09. 04:38","title":"Inkább egy Porsche Taycannal autózik Lewis Hamilton?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd76f7b-4ab0-4fd3-9490-32c186aa93fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több hasznos újdonság is került a Skype mobilos alkalmazásának új verziójába.","shortLead":"Több hasznos újdonság is került a Skype mobilos alkalmazásának új verziójába.","id":"20210209_skype_frissites_hatter_elmosasa_homalyos_hatter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fd76f7b-4ab0-4fd3-9490-32c186aa93fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a610aff2-3c39-41a1-a8f1-243a0dbb61b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_skype_frissites_hatter_elmosasa_homalyos_hatter","timestamp":"2021. február. 09. 10:03","title":"Két év után megérkezett a szuper, hátteres funkció a mobilos Skype-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az MVM mellé beszállt a Volánbusz, amely a nagy e-busz-programban is benne van.","shortLead":"Az MVM mellé beszállt a Volánbusz, amely a nagy e-busz-programban is benne van.","id":"202105_mobiliti_volanbusz_allami_eosszefogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5e8b61-a25a-4c65-9d1f-76dab70df9b0","keywords":null,"link":"/360/202105_mobiliti_volanbusz_allami_eosszefogas","timestamp":"2021. február. 08. 12:00","title":"Állami cégek pörgetik fel az e-töltőállomások terjedését ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az albertirsai palackozóüzemben elsősorban ásványvizekre vannak berendezkedve, de olyan gépek is akadnak, amelyeket kimondottan üdítőitalok miatt szerzett be a korábbi tulajdonos.","shortLead":"Az albertirsai palackozóüzemben elsősorban ásványvizekre vannak berendezkedve, de olyan gépek is akadnak, amelyeket...","id":"20210208_pepsi_meszaros_lorinc_asvanyviz_palackouzem_aqua_lorenzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd7e1be-895f-4e71-a6b9-e533c11a96e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_pepsi_meszaros_lorinc_asvanyviz_palackouzem_aqua_lorenzo","timestamp":"2021. február. 08. 11:35","title":"G7: Még az is lehet, hogy Mészárosék a Pepsit fogják dobozolni a legújabb üzemükben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19bbb819-92ec-4fba-8532-64350f093e63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselőt lényegében ugyanazzal a szöveggel szerelték le, mint Hadházy Ákost.","shortLead":"A független országgyűlési képviselőt lényegében ugyanazzal a szöveggel szerelték le, mint Hadházy Ákost.","id":"20210209_szel_bernadett_hadhazy_akos_level_muller_cecilia_jarvany_idosotthonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19bbb819-92ec-4fba-8532-64350f093e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427a3314-a900-4061-a229-5c169dec57a5","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_szel_bernadett_hadhazy_akos_level_muller_cecilia_jarvany_idosotthonok","timestamp":"2021. február. 09. 05:22","title":"Szél Bernadett rákérdezett néhány, a járvánnyal kapcsolatos adatra, de választ nem kapott, mondván, az veszélyeztetné a védekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lazítások jönnek az országban, de beutazni nehezebb lesz.","shortLead":"Lazítások jönnek az országban, de beutazni nehezebb lesz.","id":"20210207_Megszigoritja_a_hatarellenorzest_Ausztria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92eaa3ff-33b2-49ca-aa44-4a66f99308b5","keywords":null,"link":"/vilag/20210207_Megszigoritja_a_hatarellenorzest_Ausztria","timestamp":"2021. február. 07. 21:59","title":"Megszigorítja a határellenőrzést Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f5b7c8c-be49-41f2-a054-b6295fdd54d8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha a vírus is úgy akarja, július 29-31-ig tartják a Paloznaki Jazzpikniket, ahol olyan sztárok lépnek fel, mint Candy Dulfer, Mario Biondi, az MF Robots és a De Phazz. Ezzel a tavalyi elmaradt koncertjeiket pótolják.\r

\r

","shortLead":"Ha a vírus is úgy akarja, július 29-31-ig tartják a Paloznaki Jazzpikniket, ahol olyan sztárok lépnek fel, mint Candy...","id":"20210208_Candy_Dulfer_es_a_De_Phazz_is_fellep_julius_vegen_Paloznakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f5b7c8c-be49-41f2-a054-b6295fdd54d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab88e3a8-9ac6-4314-a894-5c6daf90a225","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_Candy_Dulfer_es_a_De_Phazz_is_fellep_julius_vegen_Paloznakon","timestamp":"2021. február. 08. 12:35","title":"Candy Dulfer, és a De Phazz is fellép július végén Paloznakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d0fd1f-b467-4439-89c0-1620991d46d0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas költő 77 éves volt.","shortLead":"A Kossuth-díjas költő 77 éves volt.","id":"20210208_Meghalt_Farkas_Arpad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1d0fd1f-b467-4439-89c0-1620991d46d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0491d80-e6ca-42ed-8672-f31eb2d9219b","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_Meghalt_Farkas_Arpad","timestamp":"2021. február. 08. 14:04","title":"Meghalt Farkas Árpád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]