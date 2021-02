Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már az ügyészség előtt van a 48 éves gyanúsított ügye.\r

","shortLead":"Már az ügyészség előtt van a 48 éves gyanúsított ügye.\r

","id":"20210214_Pszichoaktiv_drog_level_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42cced5-3fdb-4e78-82af-2747b2739348","keywords":null,"link":"/itthon/20210214_Pszichoaktiv_drog_level_borton","timestamp":"2021. február. 14. 16:21","title":"Droggal átitatott levelet küldött a börtönbe unokatestvérének egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c2e445-10f5-4df7-9929-fb09dd9b9ae2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenséget Horváth Csongor fotós kapta lencsevégre.","shortLead":"A jelenséget Horváth Csongor fotós kapta lencsevégre.","id":"20210214_Viz_fagyas_Bukkfennsik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14c2e445-10f5-4df7-9929-fb09dd9b9ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bdf932-929e-4ea0-b231-9396d46f8862","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Viz_fagyas_Bukkfennsik","timestamp":"2021. február. 14. 20:09","title":"Olyan hideg volt, hogy röptében fagyott meg a víz a Bükk-fennsíkon - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy hét alatt már több mint százezren töltötték ki a kormány állatvédelemről szóló online kérdőívét - jelentette be Ovádi Péter, a nemzeti állatvédelmi program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos vasárnap.","shortLead":"Egy hét alatt már több mint százezren töltötték ki a kormány állatvédelemről szóló online kérdőívét - jelentette be...","id":"20210214_Szazezren_mar_velemenyt_mondtak_a_magyar_allatvedelemrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a353f31-fbe5-4038-9dee-f99e69795425","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Szazezren_mar_velemenyt_mondtak_a_magyar_allatvedelemrol","timestamp":"2021. február. 14. 12:21","title":"Százezren már véleményt mondtak a magyar állatvédelemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57945e23-8d4f-4a03-810b-9eecdb1bfce0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét elején még mínuszok lesznek jellemzőek, de fokozatosan mérséklődik a hideg. A hét második felében egyre többfelé mérhetnek majd plusz 10 fok közeli értékeket - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A hét elején még mínuszok lesznek jellemzőek, de fokozatosan mérséklődik a hideg. A hét második felében egyre többfelé...","id":"20210214_A_minusz_20tol_a_plusz_10ig__valtozatos_idojarasunk_lesz_a_jovo_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57945e23-8d4f-4a03-810b-9eecdb1bfce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be3aa12-ef7c-405f-a15d-254855590e59","keywords":null,"link":"/itthon/20210214_A_minusz_20tol_a_plusz_10ig__valtozatos_idojarasunk_lesz_a_jovo_heten","timestamp":"2021. február. 14. 17:45","title":"A mínusz 20-tól a plusz 10-ig - változatos időjárásunk lesz a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17450c57-a952-4d07-944a-be47a81a44a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két megyével arrébb kapták el a nőt, akit végül a rendőröknek kellett megnyugtatni.","shortLead":"Két megyével arrébb kapták el a nőt, akit végül a rendőröknek kellett megnyugtatni.","id":"20210213_autosuldozes_kentucky_oleles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17450c57-a952-4d07-944a-be47a81a44a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7505f17-284f-4726-95c1-425de12ef18b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210213_autosuldozes_kentucky_oleles","timestamp":"2021. február. 13. 14:21","title":"Öleléssel végződött egy autós üldözés Kentuckyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha elkezdik az Őrségi Nemzeti Parkba tervezett Mol-kőolajkút munkálatait, azt két turistaútvonalról is látni lehetne majd – aggódnak a helyiek. ","shortLead":"Ha elkezdik az Őrségi Nemzeti Parkba tervezett Mol-kőolajkút munkálatait, azt két turistaútvonalról is látni lehetne...","id":"20210215_Termeszetvedelmi_teruleten_furna_kutat_a_MOL_az_Orsegben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a436fa-9aed-4827-a838-a1684e778187","keywords":null,"link":"/zhvg/20210215_Termeszetvedelmi_teruleten_furna_kutat_a_MOL_az_Orsegben","timestamp":"2021. február. 15. 12:05","title":"Természetvédelmi területen fúrna kutat a Mol az Őrségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d9ab93a-203e-4f77-8955-3fe1a426e115","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szándékok nagyra törőek Európában, de nem világos, ki is vezeti a szövetséget – mutat rá a CNN. Az amerikai hírtelevízió emlékeztet: a dolgok már odáig jutottak, hogy többször is lemondásra szólították fel Ursula von der Leyent, illetve a külpolitikai főmegbízottat.","shortLead":"A szándékok nagyra törőek Európában, de nem világos, ki is vezeti a szövetséget – mutat rá a CNN. Az amerikai...","id":"20210215_CNN_Sulyos_helyzetben_az_EU__reszben_Magyarorszag_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d9ab93a-203e-4f77-8955-3fe1a426e115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafdab3d-3170-4f44-844a-ab1d5f861440","keywords":null,"link":"/360/20210215_CNN_Sulyos_helyzetben_az_EU__reszben_Magyarorszag_miatt","timestamp":"2021. február. 15. 08:40","title":"CNN: Története legsúlyosabb válságát éli az EU – részben Magyarország miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531aa5be-272a-46f2-9e54-7a7029ffeeb3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Mechwart ligetben a héten kivágott fák még alkalmasak tüzelőnek, ezeket rászorulóknak ajánlja fel a II. kerület.","shortLead":"A Mechwart ligetben a héten kivágott fák még alkalmasak tüzelőnek, ezeket rászorulóknak ajánlja fel a II. kerület.","id":"20210214_Raszorulokhoz_kerulnek_a_serult_beteg_kivagasra_itelt_fak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=531aa5be-272a-46f2-9e54-7a7029ffeeb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdb53b6-f68b-42ba-951f-c2860c61063d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Raszorulokhoz_kerulnek_a_serult_beteg_kivagasra_itelt_fak","timestamp":"2021. február. 14. 11:21","title":"Rászorulókhoz adják a II. kerületben a kivágásra ítélt fákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]