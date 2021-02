Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Okosvárost épít a Toyota a Fuji hegynél
Új technológiákat tesztelnek majd Woven City-ben például a robotika és a mesterséges intelligencia területén. Évek után újra az Apple a piacvezető mobilgyártó
A cupertinói cég megelőzte az eddig listavezető Samsungot. A mutatványt úgy érték el, hogy rengeteg iPhone-t adtak el. A menza is érintett.","shortLead":"Koronavírus-fertőzéshullám söpört végig az intézményeken, szünetel a szinkronoktatás. Az egészségügyben dolgozók vállát három teher nyomja: a fertőzött fekvőbetegek száma, az oltópontok működtetése és a munkaszerződésük változása.

","shortLead":"Az emberek nyitást követelnek, a vírus viszont további szigorra kötelez – ez a kormány dilemmája. Az egészségügyben...","id":"20210224_jarvanyadatok_hullam_harmadik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f97cb84-cd7c-40b4-8db7-505301f1da8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a323f4-b778-4de2-9f3d-dfa0c76a97b8","keywords":null,"link":"/360/20210224_jarvanyadatok_hullam_harmadik","timestamp":"2021. február. 24. 15:00","title":"Nem jutnak levegőhöz a kórházak: “A harmadik hullám ránk rúgta az ajtót”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]