Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"567d3e53-0aac-40f4-8712-ce19955a9d3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Balaton Soundra a helyszínt június végére kérték, míg a Strand Fesztivált augusztus közepére tervezik.","shortLead":"A Balaton Soundra a helyszínt június végére kérték, míg a Strand Fesztivált augusztus közepére tervezik.","id":"20210226_balaton_sound_fesztival_zamardi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=567d3e53-0aac-40f4-8712-ce19955a9d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7532772d-174d-4190-a38c-f9047b40aa05","keywords":null,"link":"/kultura/20210226_balaton_sound_fesztival_zamardi","timestamp":"2021. február. 26. 13:29","title":"Lefoglalták a helyszínt június végére a Balaton Soundra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több óvodai csoport és iskolai osztály is karanténba került, a földhivatal pedig bezárt. Egyre több a 14 éven aluli beteg, és kórházban ápoltak száma is emelkedik.\r

","shortLead":"Több óvodai csoport és iskolai osztály is karanténba került, a földhivatal pedig bezárt. Egyre több a 14 éven aluli...","id":"20210225_Aggaszto_jarvanyhelyzet_Balassagyarmaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607c4acc-5d89-4bb5-9458-9c3d471c0486","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Aggaszto_jarvanyhelyzet_Balassagyarmaton","timestamp":"2021. február. 25. 16:35","title":"Annyi a covidos Balassagyarmaton, hogy a polgármester arra kéri a szülőket, ne vigyék iskolába a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b33511-21fc-40ba-88a4-f76582638d91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy szerencsés kimenetelű \"oktatóvideó\", amit az autósoknak látnia kéne. ","shortLead":"Egy szerencsés kimenetelű \"oktatóvideó\", amit az autósoknak látnia kéne. ","id":"20210226_Tejkodben_elozott_amikor_erkezett_a_kamion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83b33511-21fc-40ba-88a4-f76582638d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9486717-e95a-4aec-a242-370bf743f69d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_Tejkodben_elozott_amikor_erkezett_a_kamion","timestamp":"2021. február. 26. 07:43","title":"Tejködben előzött az autós Körmendnél, amikor érkezett szemből a kamion - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Januártól több olyan otthonteremtési támogatási elem is elérhetővé vált, amelynek előfeltétele, hogy az igénylő csokkal vásároljon lakást. Az ügyfélérdeklődésben látszik, hogy megmozgatta a lakásvásárlók fantáziáját az új program, de egyelőre csak kevés bank tapasztal kirobbanó növekedést az igényléseknél.","shortLead":"Januártól több olyan otthonteremtési támogatási elem is elérhetővé vált, amelynek előfeltétele, hogy az igénylő csokkal...","id":"20210225_Csok_igenyles_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcd81c6-251b-4593-809d-fef69a92e22b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Csok_igenyles_bank360","timestamp":"2021. február. 25. 16:14","title":"Bár sokan várták, egyelőre nincs roham a csokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf008db-2680-49fb-9e2c-b2bea249abee","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210226_Marabu_Feknyuz_Ellenzeki_osszefogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbf008db-2680-49fb-9e2c-b2bea249abee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9383060f-fb2b-40a3-906d-801fe8dc01d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_Marabu_Feknyuz_Ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2021. február. 26. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0bd069-141b-427a-b558-bc72bdb8e2e0","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ha néhány öreg huttnak meginog a széke, nos, az még mindig vállalható ár azért, hogy az előválasztás valós versenyt és tartalmat hozzon, írja szerzőnk. Vélemény. ","shortLead":"Ha néhány öreg huttnak meginog a széke, nos, az még mindig vállalható ár azért, hogy az előválasztás valós versenyt és...","id":"202108_hajra_egyik_ne_hagyd_magad_masik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af0bd069-141b-427a-b558-bc72bdb8e2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b973a30-e57d-4c91-8df1-8b06744a444e","keywords":null,"link":"/360/202108_hajra_egyik_ne_hagyd_magad_masik","timestamp":"2021. február. 25. 19:00","title":"Tóta W.: Hajrá, egyik, ne hagyd magad, másik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c9db33-f1fa-4102-b527-6b1b8c880c62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint semmit sem sikerült elérni a csütörtöki egyeztetésen.","shortLead":"A főpolgármester szerint semmit sem sikerült elérni a csütörtöki egyeztetésen.","id":"20210225_Karacsony_Egy_tollat_es_egy_noteszt_sikerult_elhozni_a_kormanytol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75c9db33-f1fa-4102-b527-6b1b8c880c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbb4be1-b846-4bf1-8246-674655cc26b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Karacsony_Egy_tollat_es_egy_noteszt_sikerult_elhozni_a_kormanytol","timestamp":"2021. február. 25. 17:05","title":"Karácsony: Egy tollat és egy noteszt sikerült elhozni a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdabc8f5-d1c4-4664-8d6c-2d5e3ba1e423","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lengyelek 911 240, a románok pedig 836 980 letelepedési kérelmet nyújtottak be.","shortLead":"A lengyelek 911 240, a románok pedig 836 980 letelepedési kérelmet nyújtottak be.","id":"20210225_Nagybritanniai_letelepedesi_engedely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdabc8f5-d1c4-4664-8d6c-2d5e3ba1e423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a911528-cf76-445c-999b-8971fc2b344d","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_Nagybritanniai_letelepedesi_engedely","timestamp":"2021. február. 25. 22:09","title":"Eddig több mint 130 ezer magyar kért tartós nagy-britanniai letelepedési engedélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]