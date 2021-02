Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07808177-0f13-43bb-9672-2586f7463b1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktorról és egy állítólagos titkos fejlesztésről szóló leleplezéssel állt elő egy Facebook-videóban Stummer János, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke. Ha igaz, amit állít, akkor a videóval államtitkot sértett, ami miatt büntetőeljárás indulhat ellene és borítékolható, hogy a testület éléről is távoznia kell. Mivel a képviselő szerint a beruházást titkosították, annak részleteit a hvg.hu sem hozhatja nyilvánosságra.","shortLead":"Orbán Viktorról és egy állítólagos titkos fejlesztésről szóló leleplezéssel állt elő egy Facebook-videóban Stummer...","id":"20210223_titkositott_terv_strummer_janos_jobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07808177-0f13-43bb-9672-2586f7463b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53efcb76-e5c3-4a3b-9bf3-a2a6915a4c81","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_titkositott_terv_strummer_janos_jobbik","timestamp":"2021. február. 23. 14:59","title":"Állítólagos titkosított tervet fedett fel a jobbikos Stummer János, Orbánt is belekeverte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469f3ff3-88af-4d90-bed7-45c1a054e6aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A SAIC Maxusba tényleg mindent beletett a gyártó, csak legyen, aki megfizeti.","shortLead":"A SAIC Maxusba tényleg mindent beletett a gyártó, csak legyen, aki megfizeti.","id":"20210222_saic_maxus_lakokocsi_lakoauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=469f3ff3-88af-4d90-bed7-45c1a054e6aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86aad3a-a854-4648-ade8-147a0e60fcb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_saic_maxus_lakokocsi_lakoauto","timestamp":"2021. február. 22. 12:48","title":"Lift és külön teaszoba is van ebben a 122 millióba kerülő lakókocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae6ec17-4c52-4a67-b507-4263765649a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látványos koncepcióvideók mutatják, hogyan képzeli el a Samsung jövőbeli AR szemüvegeit.","shortLead":"Látványos koncepcióvideók mutatják, hogyan képzeli el a Samsung jövőbeli AR szemüvegeit.","id":"20210223_koncepciovideok_samsung_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bae6ec17-4c52-4a67-b507-4263765649a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbad7f2d-1aca-434c-b3bd-be4688f5e141","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_koncepciovideok_samsung_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2021. február. 23. 09:03","title":"Videók kerültek elő a Samsung várható csodaszemüvegéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b621b672-9420-4b26-8506-b007c4ea2e48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erősebb hajtáslánccal és nagyobb elektromos hatótávval érkezett meg a népszerű szabadidőautó amerikai kivitele. ","shortLead":"Erősebb hajtáslánccal és nagyobb elektromos hatótávval érkezett meg a népszerű szabadidőautó amerikai kivitele. ","id":"20210224_itt_a_megujult_plugin_hibrid_mitsubishi_outlander","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b621b672-9420-4b26-8506-b007c4ea2e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4569c2ad-a2d4-41f7-adbe-8caf411278ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_itt_a_megujult_plugin_hibrid_mitsubishi_outlander","timestamp":"2021. február. 24. 07:59","title":"Itt a megújult plugin hibrid Mitsubishi Outlander","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újranyitásról szóló konzultációs ív kitöltésére biztatnak e-mailben és a vakcinainfo.gov.hu oldalon is.","shortLead":"Az újranyitásról szóló konzultációs ív kitöltésére biztatnak e-mailben és a vakcinainfo.gov.hu oldalon is.","id":"20210223_vakcinainfo_nemzeti_konzultacio_hirdetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e491c3-72b8-4eb2-8b53-8838e5a9a1f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_vakcinainfo_nemzeti_konzultacio_hirdetese","timestamp":"2021. február. 23. 16:53","title":"A nemzeti konzultáció hirdetésére használja a kormány a koronavírus elleni oltásregisztrációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A sportoló a köztársasági elnök podcastműsorában beszélgetett a vakcinákról és a környezetvédelemről.","shortLead":"A sportoló a köztársasági elnök podcastműsorában beszélgetett a vakcinákról és a környezetvédelemről.","id":"20210222_hosszu_katinka_oltas_pfizer_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1fdf44-fb09-46c8-8945-7193eb93440d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210222_hosszu_katinka_oltas_pfizer_vakcina","timestamp":"2021. február. 22. 12:15","title":"Hosszú Katinka az amerikai pazarláskultúráról mesélt Áder Jánosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d00f817-78cd-407b-bb5c-b9ce6f3503f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok furcsaságot szül még ez az önvezetés.","shortLead":"Sok furcsaságot szül még ez az önvezetés.","id":"20210223_Elindult_magatol_a_Tesla_egy_masik_autos_azt_hitte_elszabadult_es_megprobalta_megallitani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d00f817-78cd-407b-bb5c-b9ce6f3503f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3323321e-1f04-4d98-948a-2eafad3579ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_Elindult_magatol_a_Tesla_egy_masik_autos_azt_hitte_elszabadult_es_megprobalta_megallitani","timestamp":"2021. február. 24. 04:23","title":"Elindult magától a Tesla, egy másik autós azt hitte, elszabadult, így megpróbálta megállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c219d31-fd7a-4e8b-a734-c0b2f9e136ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok az üres üveg a közterületen, a városvezetés kiakadt.","shortLead":"Sok az üres üveg a közterületen, a városvezetés kiakadt.","id":"20210223_mezokovacshaza_italozas_italfogyasztas_kozterulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c219d31-fd7a-4e8b-a734-c0b2f9e136ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b729a4-8bde-450e-8b98-bf05e90cdd4d","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_mezokovacshaza_italozas_italfogyasztas_kozterulet","timestamp":"2021. február. 23. 11:01","title":"Betiltották az utcai alkoholfogyasztást Mezőkovácsházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]