Nem csak a mentők érkeztek Budapesten egy infarktus miatt félreálló nő autójához, a közterület-felügyelők is megjelentek. Büntettek. Infarktus miatt parkolt rossz helyen, megbírságolták, majd nem engedték el a büntetését Egy évtizede nem keltek el ilyen gyorsan a Pest megyei családi házak, mint most A patinás malomipari cég csődjén sokat veszítettek a kisebb beszállítók, a felcsúti milliárdos viszont olcsón jutott egy értékes vagyontárgyhoz. Mészáros jól járt, a gazdák nagyot buktak a malomcsődön A pénzt azonban nem is olyan egyszerű odaadni, miközben a kormány döntése az adó felezéséről nem véletlen: így lehet önkormányzati pénzből állami. A pénzt azonban nem is olyan egyszerű odaadni. Megmentik-e az önként adózó lokálpatrióták a városokat? A Stellantis csoport hibrid autóiba kerülő 1,6 literes benzinmotorokból évente 200 ezret állítanak majd elő a szentgotthárdi gyárban, a tervek szerint 2023-tól. Újabb autóipari beruházást jelentett be Szijjártó