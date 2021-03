Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"361363ad-41a8-4ab3-a070-3226cf16db8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210228_mars_perseverance_fotok_venusz_nasa_astrazeneca_nemetorszag_pram_napelem_klubradio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=361363ad-41a8-4ab3-a070-3226cf16db8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6f603b-79e0-48ff-9367-91cceb2fa8fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_mars_perseverance_fotok_venusz_nasa_astrazeneca_nemetorszag_pram_napelem_klubradio","timestamp":"2021. február. 28. 12:00","title":"Ez történt: Lenyűgöző fotókat kaptunk a Marsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c22261-df0c-4abb-8548-4b50e8bf56ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába következett a sorban, inkább átadta másnak a lehetőséget. ","shortLead":"Hiába következett a sorban, inkább átadta másnak a lehetőséget. ","id":"20210228_Lemondott_egy_polgarmester_a_neki_jaro_oltasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c22261-df0c-4abb-8548-4b50e8bf56ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b1cfb2-71d1-4799-b570-71611a3128b5","keywords":null,"link":"/elet/20210228_Lemondott_egy_polgarmester_a_neki_jaro_oltasrol","timestamp":"2021. február. 28. 12:14","title":"Lemondott egy DK-s polgármester a neki járó oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1730bf45-851b-40cd-8b48-00e354be280a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Turisztikai újítások menedzselésére hozott létre céget az állami támogatásokban bővelkedő Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány. \r

","shortLead":"Turisztikai újítások menedzselésére hozott létre céget az állami támogatásokban bővelkedő Magyar Turisztikai Szövetség...","id":"202108_checkinn_turisztikai_innovaciomenedzsment_otletvadaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1730bf45-851b-40cd-8b48-00e354be280a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c306d2-1fa5-4a8a-b7a4-a62cc10a8443","keywords":null,"link":"/360/202108_checkinn_turisztikai_innovaciomenedzsment_otletvadaszat","timestamp":"2021. március. 01. 12:00","title":"Vízi mozit álmodnak a városligeti csónakázótóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbe00e4-da57-48c2-a9e4-2eb94ec6f99e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos elmondása szerint már jóval 10 millió felett kötöttek le a Pfizer–BioNTech vakcinájából, két hét múlva már a Johnson & Johnson oltóanyagát is használhatják Európában.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos elmondása szerint már jóval 10 millió felett kötöttek le a Pfizer–BioNTech vakcinájából, két...","id":"20210301_Muller_Cecilia_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbbe00e4-da57-48c2-a9e4-2eb94ec6f99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54e14a1-9504-4f18-93fa-f6237b020a7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Muller_Cecilia_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. március. 01. 13:07","title":"Müller Cecília: Ha így emelkednek a számok, újabb intézkedések jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e4153c-65df-4319-bda0-487a0d3cbceb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bars névre keresztelt alkalmazás egyelőre csak a kiválasztottak számára érhető el, de az App Store-ból letöltve már feliratkozhatnak az érdeklődők a várólistára.","shortLead":"A Bars névre keresztelt alkalmazás egyelőre csak a kiválasztottak számára érhető el, de az App Store-ból letöltve már...","id":"20210301_facebook_bars_alkalmazas_npe_team_app","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93e4153c-65df-4319-bda0-487a0d3cbceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfed4da-6562-4e0b-b80f-c6b073a10199","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_facebook_bars_alkalmazas_npe_team_app","timestamp":"2021. március. 01. 13:03","title":"Újabb konkurenciát ad a Facebook a TikToknak, elkészült a Bars","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár 3 milliárd dollárnál is többet érhettek a Moderna-részvények, amelyeket pénzzé tett az AstraZeneca.","shortLead":"Akár 3 milliárd dollárnál is többet érhettek a Moderna-részvények, amelyeket pénzzé tett az AstraZeneca.","id":"20210301_astrazeneca_moderna_reszesedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3708b8bf-7f29-4727-967a-79d48f1951be","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_astrazeneca_moderna_reszesedes","timestamp":"2021. március. 01. 13:40","title":"Az AstraZeneca eladta a részesedését a Modernában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy jogvédő szervezet értesült az ellenzéki politikus hollétéről, hivatalos tájékoztatást nem kaptak a hatóságoktól.","shortLead":"Egy jogvédő szervezet értesült az ellenzéki politikus hollétéről, hivatalos tájékoztatást nem kaptak a hatóságoktól.","id":"20210228_Egy_Moszkvahoz_kozeli_bortonbe_szallitottak_Navalnijt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1351ca-d0b4-4d01-808d-7e961a8c5d60","keywords":null,"link":"/vilag/20210228_Egy_Moszkvahoz_kozeli_bortonbe_szallitottak_Navalnijt","timestamp":"2021. február. 28. 21:09","title":"Egy Moszkvához közeli börtönbe szállították Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b5baff3-6e66-45aa-b64f-a77db31af184","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő 92 éves volt.","shortLead":"A színésznő 92 éves volt.","id":"20210227_Meghalt_Olsavszky_Eva_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_alapito_tagja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b5baff3-6e66-45aa-b64f-a77db31af184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed93c5f-5708-46e1-a51d-76e40dcd18d3","keywords":null,"link":"/kultura/20210227_Meghalt_Olsavszky_Eva_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_alapito_tagja","timestamp":"2021. február. 27. 18:15","title":"Meghalt Olsavszky Éva, a Katona József Színház alapító tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]