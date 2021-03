Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A egyoltásos vakcina 85 százalékos hatékonysággal akadályozza meg a koronavírus okozta betegség súlyos szövődményeinek kialakulását.","shortLead":"A egyoltásos vakcina 85 százalékos hatékonysággal akadályozza meg a koronavírus okozta betegség súlyos szövődményeinek...","id":"20210228_Egyesult_Allamok_gyogyszerhatosag_Johnson_and_Johnson_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a67db20-9361-4feb-989b-325567dbd119","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_Egyesult_Allamok_gyogyszerhatosag_Johnson_and_Johnson_vakcina","timestamp":"2021. február. 28. 08:11","title":"Engedélyezte az Egyesült Államok gyógyszerhatósága a Johnson and Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ac219-1d04-48a2-8a9e-fe9d7cb05243","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrég zárult kutatás szerint negyven év alatt 378 ezer ember korai halálát okozták a mentolos cigaretták az Egyesült Államokban.","shortLead":"Egy nemrég zárult kutatás szerint negyven év alatt 378 ezer ember korai halálát okozták a mentolos cigaretták...","id":"20210301_mentolos_cigaretta_dohanyzas_cigi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=568ac219-1d04-48a2-8a9e-fe9d7cb05243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98978e8d-4861-4542-a186-5af2718e19dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_mentolos_cigaretta_dohanyzas_cigi","timestamp":"2021. március. 01. 17:49","title":"Egy új vizsgálatot látva valószínűleg egy dohányos sem akar többet mentolos cigit szívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e6af6e-3dd2-4ab6-85d2-34f3b6c8b9cd","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"kultura","description":"Még a legelszántabb dokumentumfilm-rajongóknak sem egyszerű egy-egy fesztiválszezon: csábító lehetőség szembenézni a valósággal, ám kétségkívül nyomasztó és fájdalmas is egyben. A szükségessége azonban megkérdőjelezhetetlen. Március elsején indul a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, amely idén a megbocsátás, a remény, a gonosz, és a szeretet birodalmába invitálja a nézőit. A program hét filmjét ajánljuk.","shortLead":"Még a legelszántabb dokumentumfilm-rajongóknak sem egyszerű egy-egy fesztiválszezon: csábító lehetőség szembenézni...","id":"20210228_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztival_BIDF_ajanlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19e6af6e-3dd2-4ab6-85d2-34f3b6c8b9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c237a2a4-2560-4469-9077-3abd516e95aa","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztival_BIDF_ajanlo","timestamp":"2021. február. 28. 20:00","title":"Vetkőzésen, kémkedésen, egy mozdulaton át is kiderülhet, milyen esendőek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e4153c-65df-4319-bda0-487a0d3cbceb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bars névre keresztelt alkalmazás egyelőre csak a kiválasztottak számára érhető el, de az App Store-ból letöltve már feliratkozhatnak az érdeklődők a várólistára.","shortLead":"A Bars névre keresztelt alkalmazás egyelőre csak a kiválasztottak számára érhető el, de az App Store-ból letöltve már...","id":"20210301_facebook_bars_alkalmazas_npe_team_app","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93e4153c-65df-4319-bda0-487a0d3cbceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfed4da-6562-4e0b-b80f-c6b073a10199","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_facebook_bars_alkalmazas_npe_team_app","timestamp":"2021. március. 01. 13:03","title":"Újabb konkurenciát ad a Facebook a TikToknak, elkészült a Bars","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e535f3e-5b36-4fc2-be68-98c8b839fd52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több mint 28 tonna régi műanyagot használt fel az áruházlánc az új termékek gyártásához. ","shortLead":"Több mint 28 tonna régi műanyagot használt fel az áruházlánc az új termékek gyártásához. ","id":"20210301_Ujrahasznositott_muanyag_haztartasi_termekekkel_rukkolt_elo_a_Lidl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e535f3e-5b36-4fc2-be68-98c8b839fd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc4e7e3-ae28-4322-a0ff-9f5715a22ebf","keywords":null,"link":"/zhvg/20210301_Ujrahasznositott_muanyag_haztartasi_termekekkel_rukkolt_elo_a_Lidl","timestamp":"2021. március. 01. 14:20","title":"Újrahasznosított háztartási termékekkel jön a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3289a03-e21d-4f78-b1f3-3f98341ed5ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szuga Szeigo négy magas beosztású minisztériumi illetékest vendégelt meg, fizette a taxiszámlájukat, és ajándékokat is adott nekik.","shortLead":"Szuga Szeigo négy magas beosztású minisztériumi illetékest vendégelt meg, fizette a taxiszámlájukat, és ajándékokat is...","id":"20210301_japan_ebed_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3289a03-e21d-4f78-b1f3-3f98341ed5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1b1c7d-3733-4038-a573-1089a0042757","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_japan_ebed_lemondas","timestamp":"2021. március. 01. 06:28","title":"Lemondott a japán kormány sajtóreferense, mert megvendégelte a miniszterelnök fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdae67b-caa0-4012-b017-fe1949faeabb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány felértékelt egy egyszerű és olcsó diagnosztikai eszközt, a vér oxigéntelítettségét és a pulzust mérő pulzoximétereket. Amerikai szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy e mindennapos eszközök akár téves diagnózishoz is vezethetnek.","shortLead":"A koronavírus-járvány felértékelt egy egyszerű és olcsó diagnosztikai eszközt, a vér oxigéntelítettségét és a pulzust...","id":"20210301_fda_figyelmeztetes_a_puzoximeterek_pontossaga_koronavirus_covid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bdae67b-caa0-4012-b017-fe1949faeabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd33582-0730-4dc2-9a64-f38f45f50f87","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_fda_figyelmeztetes_a_puzoximeterek_pontossaga_koronavirus_covid","timestamp":"2021. március. 01. 11:03","title":"Figyelmeztetnek a szakemberek: óvatosan otthon a pulzoximéterekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városban tovább romlott a járványhelyzet, a naponta 17 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"A városban tovább romlott a járványhelyzet, a naponta 17 új fertőzöttet találtak.","id":"20210301_balassagyarmat_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cfac4b-8fd0-4f72-8702-788ecb129ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_balassagyarmat_koronavirus","timestamp":"2021. március. 01. 08:28","title":"Egyre több szülő nem engedi iskolába a gyerekét Balassagyarmaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]