“1977-2021 ennyit kaptam az egészségügytől, ennyit adtam az egészséügynek! VÉGE” “1983- 2021 02 28 és 7 hónap” “1996 - Utolsó műszakom…” “1989.09.04,-2021.03.01.VÉGE!” “24 òrám maradt egy méltatlan pòkerpartyban elfogadni azt, hogy továbbra is fogoly legyek. Nem, nem a pénzzel van bajom, sokkal inkább az elvekkel!”

- még oldalakon át lehetne folytatni a felsorolást, ha idéznénk az összes posztot, amit az új szolgálati jogviszonyról szerződést alá nem író, így a munkahelyükről távozó egészségügyi dolgozók, orvosok, ápolók, műtősök írtak ki különböző Facebook-csoportokba. Egyenként is soknak tűnik, de talán egyik sem váltott ki akkora visszhangot, mint amikor a Szent Imre Kórház távozó Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Osztálya tett ki egy képet, ahol szinte a teljes osztály szerepel a távozókat ábrázoló fotón.

����Nincs rosszabb érzés, mint mikor búcsúzni kell. Megköszönni, lezárni, elválni majd elbúcsúzni. Nem lehet mit mondani.... Közzétette: Ibolya Vass – 2021. március 1., hétfő

A hvg.hu információi szerint a kórházban hétfő kora délutánig több mint 25-en nem írtak alá a szerződésüket (akik jelen állás szerint nem gondolják meg magukat): az intenzív osztály képen szereplő 17 dolgozója, a teljes ápolói gárda és 6-7 szakorvos, valamint az érsebészeten dolgozó orvosok, a sebészeten pedig további 6 ember (az eredeti verzióban négyet írtunk, azóta a szám emelkedett). Forrásunk azt nem részletezte, hogy utóbbinál csak orvosok távozásáról van-e szó.

“Azok, akik nem írták alá a szerződést, ma reggel léptek le az utolsó műszakjukból. Elsősorban nem a fizetések miatt, hanem ahogy ezt az egészet lenyomták a dolgozók torkán. Ez undoritó, a járvány közepén meg pláne” - mondta a hvg.hu-nak az egyik távozó. Szerinte intenzív osztály nélkül nincsenek műtétek, nem tudnak ügyeletet felállítani, az osztályoknak pedig nincs intenzíves háttere. Forrásunk szerint többen a magánellátásba, külföldre tartanak, vagy pedig elhagyják a pályát.

© Fülöp Máté

Megkerestük a Szent Imre kórház vezetését, hogy hány ember nem írta alá a szerződést, ez hogyan befolyásolja a biztonságos betegellátást, hogyan tudják a kieső embereket pótolni, amint válaszolnak, a cikket frissítjük.

Más intézményekből is távoznak dolgozók, azonban a pontos számokról egyáltalán nincs információ - pedig kérdeztük többek közt a Magyar Orvosok Szakszervezetét és az Országos Kórházi Főigazgatóságot is -, tekintve, hogy a múlt heti tiltakozási hullám után hétfő éjfélig tolták ki a szerződés aláírásának határidejét.

Eredetileg péntek volt a határidő, azonban jellemzően az alacsonyabb pótlékok és ügyeleti díjazás miatt komplett osztályok fenyegettek felmondással Debrecenben, Nyíregyházán és Szegeden is, ahol műtétek kerültek volna veszélybe.

A kiélezett járványhelyzetben az ellátás megszűnésével fenyegetnek orvosok az új szerződésük miatt Ezen a héten kell aláírniuk az egészségügyi dolgozóknak azt a szerződést, amivel a jövő hónaptól tovább dolgozhatnak a közellátásban, azonban sokan csak az utolsó pillanatokban kapták kézhez a dokumentumot. Feszültség most is érzékelhető, a Magyar Orvosi Kamara szerint a többség a szerződés két pontjával nem ért egyet.

A katasztrófát ott úgy tűnik, sikerült elhárítani. Meglepő módon az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese, Bene Ildikó és Pálma Hanna igazgató egy podcast beszélgetésben árulta el Kincses Gyula orvosi kamarai elnöknek, hogy egy friss utasítás szerint a személyes közreműködőként dolgozó orvosok ügyeleti díját 30 százalékkal meg lehet emelni, a fizetett pihenőidő is jár, az ügyeleti díjak mértékét pedig felülvizsgálják.

Az engedmények sem győztek meg mindenkit.

© Fülöp Máté

Andrea a Debreceni Klinika újszülött osztályán dolgozott szakápolóként. 20 év után most úgy döntött, otthagyja az intézményt és nem írja alá a szerződést, amit múlt hét hétfőn tudott először megnézni az interneten és csütörtökig kellett volna aláírnia.

Én már novemberben eldöntöttem, hogy nem fogom aláírni, azóta munkát kerestem, de alig egy hete dőlt el, hogy lesz munkám, ma már oda mentem be

- mesélte történetét Andrea. Az ő osztályán tudomása szerint 30 emberből 5-en nem írtak alá. “Sokan nevelik egyedül a gyerekeküket - egyébként én is -, hitelük van, ahogy nekem is, vagy nyugdíjkorhatárhoz közel állnak és nincs mozgásterük. Én úgy döntöttem, hogy ezt így nem vállalom, inkább eladom az autóm, ha odáig fajul a helyzet. 20 év után két havi végkielégítést kapok, pedig közalkalmazottként 8 hónap járna. Még egy nyilatkozatot is ki akartak velünk töltetni, hogy nem írjuk alá a szerződést, de mondtam, hogy ezt sem írom alá. Még ezt a végkielégítést is veszélyben érezném” - mondta Andrea.

Nála az verte ki a biztosítékot, hogy a törvény 17. paragrafusával a mindenkori kormány azt ír át a jogszabályi környezetben, amit akar (az alapján legfontosabb tartalmi elemeket, mint az illetmények, túlórák, pótszabadság rendeletben határozhatja meg a kormány), vagyis úgy érzi, vagyis tulajdonképpen egy biankószerződést kellene aláírnia.

Egy másik forrásunk a Jahn Ferenc Kórház sürgősségi osztályát hagyja ott triage-diplomás (a betegek osztályzását végző) ápolóként. Tudomása szerint az osztályon dolgozó 60 emberből itt csak 5-en nem írtak alá és 5-en még hezitálnak, az ellátás szerinte emiatt sehol sem kerül veszélybe.

© MTI / Kovács Tamás

Az egyik budapesti kórház egészségügyi dolgozója viszont bár aláírta új szerződését, fel van háborodva. A hvg.hu-nak azt mondta, nagyon dühíti ez az egész, "az orvosok kiharcolták a csillagászati béremelést, most pedig hergelik azokat az ápolókat, nővéreket, szakdolgozókat, akik viszont semmilyen béremelést nem kaptak és ha innen repülnek, sehol nem tudnak majd elhelyezkedni." Szerinte még ha be is jutnak egy magánintézménybe, ott nem lesz különleges jogállásuk, az állásukat nem érzi biztonságban. "Az orvosoknak mindent kijárt a Kamara, minket pedig magunkra hagytak. A járványhelyzet kellős közepén ilyet csinálni a legnagyobb felelőtlenség! Még akkor is, ha elismerem, hogy a szerződés sok részét bármikor tetszés szerint megváltoztathatja a jogalkotó. De ez így akkor sem járja!”

Beszéltünk egy kisebb város kórházában dolgzó orvossal, aki úgy tudja, náluk a többség aláírt, bár több osztályon még “nagy a csönd”. Szerinte inkább a nagyvárosokban lehet arra számítani, hogy többen nem írják alá a szerződést. “Aki itt a környéken már berendezte az életét az sokkal nehezebben mozog tovább. A nagyvárosokban viszont könnyen talál munkát, akár egy másik egészségügyi intézményben is” - fejtette ki. Itt nem feltétlen a magánellátásra kell gondolni, több forrásunk is arról beszélt, másik állami intézményt is lehet választani, ahol ugyanúgy alá kell írni a szerződést, azonban a munkakörülmények lehetnek jobbak.