Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik volt elnöke szerint „igazságtalan, indokolatlan, abszurd és diszkriminatív helyzet”, hogy a külföldön dolgozó magyaroknak csak nagykövetségen vagy hazautazva van lehetőségük voksolni.","shortLead":"A Jobbik volt elnöke szerint „igazságtalan, indokolatlan, abszurd és diszkriminatív helyzet”, hogy a külföldön dolgozó...","id":"20210302_vona_gabor_nepszavazas_levelszavazas_kulfoldi_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25955964-57eb-446a-bbd4-164ee153a8bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_vona_gabor_nepszavazas_levelszavazas_kulfoldi_magyarok","timestamp":"2021. március. 02. 16:35","title":"Vona Gáborék népszavazást kezdeményeznek a külföldön élők levélszavazatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ac219-1d04-48a2-8a9e-fe9d7cb05243","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrég zárult kutatás szerint negyven év alatt 378 ezer ember korai halálát okozták a mentolos cigaretták az Egyesült Államokban.","shortLead":"Egy nemrég zárult kutatás szerint negyven év alatt 378 ezer ember korai halálát okozták a mentolos cigaretták...","id":"20210301_mentolos_cigaretta_dohanyzas_cigi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=568ac219-1d04-48a2-8a9e-fe9d7cb05243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98978e8d-4861-4542-a186-5af2718e19dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_mentolos_cigaretta_dohanyzas_cigi","timestamp":"2021. március. 01. 17:49","title":"Egy új vizsgálatot látva valószínűleg egy dohányos sem akar többet mentolos cigit szívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa313f49-a4a4-4f7a-ad79-b46770e544d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Samantha Cristoforetti többek között azzal vált híressé, hogy először ő készített presszókávét a Nemzetközi Űrállomáson.","shortLead":"Samantha Cristoforetti többek között azzal vált híressé, hogy először ő készített presszókávét a Nemzetközi Űrállomáson.","id":"20210303_Nem_csak_urhajosokat_toboroz_maga_is_visszater_az_urbe_jovo_tavasszal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa313f49-a4a4-4f7a-ad79-b46770e544d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d203bb7e-983f-4499-9c7e-da2d225423fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_Nem_csak_urhajosokat_toboroz_maga_is_visszater_az_urbe_jovo_tavasszal","timestamp":"2021. március. 03. 13:03","title":"Nemcsak űrhajósokat toboroz, maga is visszatér az űrbe jövő tavasszal az első olasz űrhajósnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Matt Hancock brit egészségügyi miniszter szerint az adatok is igazolják, hogy az oltások működnek.","shortLead":"Matt Hancock brit egészségügyi miniszter szerint az adatok is igazolják, hogy az oltások működnek.","id":"20210301_pfizer_astrazeneca_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3841f702-bda5-45f0-9a37-4806761d2d52","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_pfizer_astrazeneca_oltas_vakcina","timestamp":"2021. március. 01. 20:33","title":"Egy új kutatás szerint a Pfizer és az AstraZeneca oltásából egy is 80 százalékos védettséget ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden hallgatták volna meg a csengeri örökösnőként elhíresült P. Máriát a mátészalkai bíróságon, a tárgyalás azonban elmaradt. A nő Kósa Lajos fideszes politikusra is terhelő vallomást tett, amelynek egyes elemeit visszavonta. Ezt a Legfőbb Ügyészség közölte, hozzátéve, hogy a nő „külső befolyásra” tett valótlan állításokat. Kósa Lajos hétvégén küldött egy közleményt, tagadta, hogy bármit elfogadott volna a nőtől.","shortLead":"Kedden hallgatták volna meg a csengeri örökösnőként elhíresült P. Máriát a mátészalkai bíróságon, a tárgyalás azonban...","id":"20210302_Elmaradt_a_csengeri_orokosno_targyalasa_Kosa_Lajos_allitja_nem_fogadott_el_a_notol_penzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9929268b-3008-4956-b6d4-dac37f5a08ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_Elmaradt_a_csengeri_orokosno_targyalasa_Kosa_Lajos_allitja_nem_fogadott_el_a_notol_penzt","timestamp":"2021. március. 02. 13:31","title":"Elmaradt a csengeri „örökösnő” tárgyalása, Kósa Lajos állítja, hogy nem fogadott el tőle pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff851e3-88cd-4558-8d1b-32cca05a1644","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú édesanyja azt mondta: Zente fejlődése a szakembereket is meglepi.","shortLead":"A kisfiú édesanyja azt mondta: Zente fejlődése a szakembereket is meglepi.","id":"20210303_zente_sma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eff851e3-88cd-4558-8d1b-32cca05a1644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b648b2d1-0572-4dc2-9200-a7420f2a2f11","keywords":null,"link":"/elet/20210303_zente_sma","timestamp":"2021. március. 03. 05:30","title":"Szépen fejlődik, már óvodába jár az SMA miatt kezelt Zente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147291e0-4e73-4fd6-b8fd-517d6948d7ca","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A világ azt várja, hogy a kérései teljesüljenek. Hogy igent mondjunk minden feladatra, találkozóra, szívességre. „Nem kérek nagy dolgot” – gondolják az emberek. De ha egész nap csak a felénk érkező labdákat passzolgatjuk vissza, sosem lesz időnk a szolgálatra.","shortLead":"A világ azt várja, hogy a kérései teljesüljenek. Hogy igent mondjunk minden feladatra, találkozóra, szívességre. „Nem...","id":"20210302_seth_godin_szivesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=147291e0-4e73-4fd6-b8fd-517d6948d7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d16c0f-cb32-4a08-8f0e-a5eec3f31634","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210302_seth_godin_szivesseg","timestamp":"2021. március. 02. 19:15","title":"Ezért ne mondjunk igent minden kérésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Szakszervezete szerint különösen aggasztó, hogy a koronavírus új variánsai a gyerekek közt is terjednek.","shortLead":"A Pedagógusok Szakszervezete szerint különösen aggasztó, hogy a koronavírus új variánsai a gyerekek közt is terjednek.","id":"20210303_koronavirus_oktatas_rendkivuli_szunet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2c0a07-e591-47a7-b334-6f5d6894e91e","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_koronavirus_oktatas_rendkivuli_szunet","timestamp":"2021. március. 03. 09:39","title":"Megduplázódott a rendkívüli szünetet elrendelő iskolák száma két hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]