Budapesten 73 970 vállalkozás kérte a NAV-on keresztül, hogy mentesüljön a helyi iparűzési adó felének megfizetése alól – tudta meg a hvg.hu Kiss Ambrus főpolgármester-helyettestől. Ez azt jelenti, hogy összesen 31,46 milliárd forinttal lesz kevesebb fővárosi szinten a helyi iparűzésiadó-bevétel.

Ez a pénz kettéoszlik: 54 százaléka marad a fővárosnál, 46 százaléka pedig a kerületekhez kerül. Ennek megfelelően Budapest 17 milliárd forinttól esik most el, míg a kerületek 14 milliárdtól. Kiss Ambrus ismét kijelentette: ha a főváros nem kap az államtól kompenzációt, decemberre elfogy a pénze.

A fővárosban ezen kívül 70 ezer olyan katás vállalkozó van, akiknek nem kellett kérvényt benyújtani, ők automatikusan megkapták a kedvezményt. A katások évente ötvenezer forint iparűzési adót fizetnek, esetükben tehát vállalkozásonként 25 ezer forintnyi, összesítve 1,75 milliárd kieséssel számol a főváros.

Budapest az ország legtöbb iparűzési adót beszedő települése, költségvetése arányaiban is nagyban függ ettől az adónemtől: az adóbevételek több mint 66 százalékát teszi ki ugyanis az iparűzési adóból befolyó pénz. A fővárost éppen ezért meglepte, hogy mindössze egy nappal azután, hogy tavaly decemberben a képviselők elfogadták a 2021-es budapesti költségvetést, Orbán Viktor, miniszterelnök bejelentette az iparűzési adó felezését. Kiss Ambrus most azt mondta, az idei költségvetésben úgy számoltak, hogy 139 milliárd folyik be iparűzési adóból, ehhez képest máris kivettek a zsebükből 17 milliárdot.

Sok múlik azon, hogy a fővárosi cégeket mennyire tépázta meg a koronavírus-járvány. Pontos számokat azonban csak a május 31-e után leadott beszámolókból lehet majd látni. Akkor derül ki, hogy mennyire volt jól tervezve az évi 139 milliárd. Június végén lehet majd azt látni, hogy mennyire van nehéz helyzetben a fővárosi tömegközlekedés. A főpolgármester-helyettes emlékeztetett, hogy tavaly 17 milliárd forinttal kellett kisegíteni a BKK-t, mivel 25 milliárd forint volt a jegyár-bevételekből. A főváros tartaléka azonban erre az évre mindössze 15 milliárd forint, ami azt jelenti, hogy ha a tavalyival megegyező összeggel kellene idén is kipótolni a hiányt, akkor arra már nem lesz pénz. Kiss Ambrus szerint most az a legfontosabb, hogy kiderüljön:

az állam ad-e kompenzációt,

mekkora pusztítást végzett a járvány a fővárosi cégeknél,

hogyan és mikor rendeződik vissza a tömegközlekedés a home office után,

milyen lesz a nyári, budapesti turizmus.

Közben Karácsony Gergely főpolgármester február közepén jelentette be a Facebookon, hogy a városháza az ügyfélkapun keresztül levelet küld minden budapesti – nem a kata szerint adózó́ – vállalkozásnak, arra kérve őket, ne éljenek a kormányzati döntés kínálta lehetőséggel, és fizessék be az adó teljes összegét. Kiss Ambrus elmondása szerint 188 ezer vállalkozásnak küldték meg a levelet, azt, hogy végül mennyien fizették be a teljes összeget, még nem tudta megmondani. A kormány tavaly decemberben jelentette be, hogy a települések a kis- és közepes vállalkozások esetében legfeljebb 1 százalékot szedhetnek be helyi iparűzési adóból a korábbi 2 százalék helyett. Az adókedvezményt a cégeknek február 25-ig kellett igényelniük.