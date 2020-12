Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Astoriánál üldöztek egy autóst a rendőrök, aki nekihajtott egy másik kocsinak, ami kidöntött egy oszlopot. ","shortLead":"Az Astoriánál üldöztek egy autóst a rendőrök, aki nekihajtott egy másik kocsinak, ami kidöntött egy oszlopot. ","id":"20201218_Hajnali_autos_uldozes_romjai_miatt_volt_dugo_a_Belvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8233375b-ddd3-4c7d-9196-219dfb156de9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_Hajnali_autos_uldozes_romjai_miatt_volt_dugo_a_Belvarosban","timestamp":"2020. december. 18. 14:16","title":"Hajnali autós üldözés romjai miatt volt dugó a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd59bfd-27d3-4675-ae9c-44e7e5d20d06","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A húszból 16 Airbus helikopter is megérkezett már.","shortLead":"A húszból 16 Airbus helikopter is megérkezett már.","id":"20201218_Teljesse_valt_a_magyar_kikepzogepflotta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bd59bfd-27d3-4675-ae9c-44e7e5d20d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1628b33-9e78-4889-a29f-4c02137d2a64","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Teljesse_valt_a_magyar_kikepzogepflotta","timestamp":"2020. december. 18. 15:41","title":"Teljessé vált a magyar kiképzőgép-flotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d4c467-9a34-4252-a97f-f5beec70c930","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Street Photography Collective is csatlakozott a Budapest Bike Maffia nagyszabású decemberi kampányához, 2020 megmentéséhez. ","shortLead":"A Budapest Street Photography Collective is csatlakozott a Budapest Bike Maffia nagyszabású decemberi kampányához, 2020...","id":"20201218_Mi_sokat_vagyunk_az_utcan_de_sajnos_vannak_akik_meg_nalunk_is_tobbet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19d4c467-9a34-4252-a97f-f5beec70c930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17017951-d8f6-420d-a0d2-2c993481ffb7","keywords":null,"link":"/elet/20201218_Mi_sokat_vagyunk_az_utcan_de_sajnos_vannak_akik_meg_nalunk_is_tobbet","timestamp":"2020. december. 18. 12:00","title":"„Mi sokat vagyunk az utcán, de sajnos vannak, akik még nálunk is többet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hírcsatorna Karikó Katalin egész életútját bemutatja, kiemelve, hogy a szakembert és társát többen is Nobel-díjra esélyesnek tartják. Az általuk kidolgozott eljárást használva készülnek ugyanis a legígéretesebb koronavírus-vakcinák.","shortLead":"Az amerikai hírcsatorna Karikó Katalin egész életútját bemutatja, kiemelve, hogy a szakembert és társát többen is...","id":"20201217_kariko_katalin_vakcinafejlesztes_biokemikus_koronavirus_cnn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf3f7c1-c49c-409b-ad04-b3d4c0538aa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_kariko_katalin_vakcinafejlesztes_biokemikus_koronavirus_cnn","timestamp":"2020. december. 17. 16:39","title":"Karikó Katalinról, a koronavírus-vakcinák alapját kidolgozó magyar tudósról áradozik a CNN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az EU eddig üzleti titokként kezelte az árakat, egy belga kormánytag véletlenül kitette a Twitterre.","shortLead":"Az EU eddig üzleti titokként kezelte az árakat, egy belga kormánytag véletlenül kitette a Twitterre.","id":"20201218_Veletlenul_kiderultek_a_vakcinak_arai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac249566-6d3d-4d1c-a33f-6d2154d3b9ca","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_Veletlenul_kiderultek_a_vakcinak_arai","timestamp":"2020. december. 18. 12:57","title":"Véletlenül kiderültek a vakcinák árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1841bda2-7cf9-4890-a661-592c3b43e303","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A vendéglátásban és a turizmusban is érdekelt a Sziget Fesztivál alapítója – abban a két szektorban, amelyet talán a leginkább érintett a koronavírus-járvány miatti válság. Gerendai túlél, tervez, fejleszt, szervez – és elmondja, milyen volt az éve.","shortLead":"A vendéglátásban és a turizmusban is érdekelt a Sziget Fesztivál alapítója – abban a két szektorban, amelyet talán...","id":"20201219_Gerendai_Karoly_Tobbet_buktunk_mint_a_szakma_tobbi_szereploje_osszesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1841bda2-7cf9-4890-a661-592c3b43e303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8e6a07-0b43-4db0-9927-cdfbb7957169","keywords":null,"link":"/360/20201219_Gerendai_Karoly_Tobbet_buktunk_mint_a_szakma_tobbi_szereploje_osszesen","timestamp":"2020. december. 19. 13:30","title":"Gerendai Károly: Többet buktunk, mint a szakma többi szereplője összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus harmadik hullámát szeretnék elkerülni.","shortLead":"A koronavírus harmadik hullámát szeretnék elkerülni.","id":"20201217_lengyelorszag_koronavirus_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5ab36f-e2d9-49e5-87c0-88b4344633fd","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_lengyelorszag_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. december. 17. 18:34","title":"Karácsony után hetekre bezárják Lengyelországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b979e9c8-b32b-4e30-b2d3-f4a2406a1016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem sok konkrétumot tartalmaz az üzenet, amit a Kormányzati Tájékozatási Központ küldött azoknak, akik beleegyeztek ebbe.","shortLead":"Egyelőre nem sok konkrétumot tartalmaz az üzenet, amit a Kormányzati Tájékozatási Központ küldött azoknak, akik...","id":"20201218_ktk_vakcinainfo_oltoanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b979e9c8-b32b-4e30-b2d3-f4a2406a1016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857f4e4c-02ec-4166-b59a-7ac755ebbdf7","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_ktk_vakcinainfo_oltoanyag","timestamp":"2020. december. 18. 18:50","title":"Kiküldte a kormány az első levelet azoknak, akik regisztráltak oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]