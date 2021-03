Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ed474b2-beda-48a7-ac33-cdad3069501d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság várhatóan még a Bentley Bentaygánál is nagyobb lesz.","shortLead":"Az újdonság várhatóan még a Bentley Bentaygánál is nagyobb lesz.","id":"20210309_kemfotokon_a_hatalmas_audi_q9","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ed474b2-beda-48a7-ac33-cdad3069501d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d34b1c1-1504-470e-890b-c368a7ef025f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_kemfotokon_a_hatalmas_audi_q9","timestamp":"2021. március. 09. 11:21","title":"Kémfotókon a hatalmas Audi Q9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b385ca91-daf1-4f74-abe7-b1aa3719d4cb","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A sok fokhagyma, a helyi levegő, a hosszú bekötőút, a térerő hiánya – ezzel magyarázzák vicceskedve a helyiek, hogy Kallósdot miképp kerülhette el eddig a koronavírus. A zalai zsákfaluban fehér ibolyák és gatyás minityúkok között igyekeztünk utánajárni annak, hogy úszták meg eddig a fertőzést.\r

\r

","shortLead":"A sok fokhagyma, a helyi levegő, a hosszú bekötőút, a térerő hiánya – ezzel magyarázzák vicceskedve a helyiek...","id":"20210309_koronavirus_kallosd_fertozesmentes_falu_riport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b385ca91-daf1-4f74-abe7-b1aa3719d4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758e158e-6f29-44c1-990a-974ad05895cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_koronavirus_kallosd_fertozesmentes_falu_riport","timestamp":"2021. március. 09. 11:00","title":"\"Fél bejönni ebbe a faluba a vírus\" – riport Kallósdról, ahol eddig nem volt koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee95530-6622-4e47-bea9-e3cdb249c865","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon sok a beteg a 2-es metró vonalán dolgozók között.","shortLead":"Nagyon sok a beteg a 2-es metró vonalán dolgozók között.","id":"20210309_metro_bkv_dolgozo_koronavirus_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95530-6622-4e47-bea9-e3cdb249c865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbf2bed-2963-409c-9cf0-ba759f30016b","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_metro_bkv_dolgozo_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. március. 09. 13:54","title":"Elkezdik a metródolgozók beoltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8b6486-624f-43ce-9e10-adcb072b4aaa","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Témájában és kivitelezésében is figyelemre méltó a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon bemutatott Szemtől szemben című film, amelyben az alkotók a finn börtönökben működő resztoratív párbeszédekre fókuszálnak. Ennek keretén belül leültetik az elkövetőt az áldozatok hozzátartozóival. De kaphat-e bárki is válaszokat, ha megtörténik a megmagyarázhatatlan? Létezik-e bocsánat, ha valaki elkövette a megbocsáthatatlant?","shortLead":"Témájában és kivitelezésében is figyelemre méltó a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon bemutatott Szemtől...","id":"20210309_Szemtol_szemben_dokumentumfilm_BIDF","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff8b6486-624f-43ce-9e10-adcb072b4aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c85243-c984-4ec7-bb31-4221e84d905c","keywords":null,"link":"/kultura/20210309_Szemtol_szemben_dokumentumfilm_BIDF","timestamp":"2021. március. 09. 19:00","title":"„Nem feltétlenül kell megbocsátanom, de gyűlöletet sem kell éreznem többé”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A szegényeken fog csattanni, ha kipukkad a vírusválság-buborék – jósolja Nouriel Roubini, akit gyakran a végzet apostolának tekintenek, mert oly sok válságot látott előre.","shortLead":"A szegényeken fog csattanni, ha kipukkad a vírusválság-buborék – jósolja Nouriel Roubini, akit gyakran a végzet...","id":"20210310_Roubini_szerint_sokaknak_fog_fajni_a_koronavirusvalsag_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f97e989-dc7b-4393-875d-5563e1bb56ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Roubini_szerint_sokaknak_fog_fajni_a_koronavirusvalsag_vege","timestamp":"2021. március. 10. 16:10","title":"Roubini szerint sokaknak fog fájni a koronavírus-válság vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86760206-bc6c-47a2-970b-02bd4a47f3b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Szövetség a Szabadságjogokért jelentése szerint Magyarországon aggasztó a sajtóra gyakorolt nyomás vagy a gyülekezés szabadságának korlátozása.","shortLead":"Az Európai Szövetség a Szabadságjogokért jelentése szerint Magyarországon aggasztó a sajtóra gyakorolt nyomás vagy...","id":"20210309_Jarvany_demokracia_Europai_unio_Liberties","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86760206-bc6c-47a2-970b-02bd4a47f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554c80d2-9f83-4076-b964-8b6d00fad2e6","keywords":null,"link":"/vilag/20210309_Jarvany_demokracia_Europai_unio_Liberties","timestamp":"2021. március. 09. 20:45","title":"Liberties: A magyar kormány is ürügyként használta fel a járványt a demokrácia gyengítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"További BioNTech/Pfizer vakcinákat kaphatna Magyarország az EU-tól - ha igény tart rá. Ehhez az kell, hogy úgynevezett gócpontok közé sorolják az országot vagy egyes részeit.","shortLead":"További BioNTech/Pfizer vakcinákat kaphatna Magyarország az EU-tól - ha igény tart rá. Ehhez az kell, hogy úgynevezett...","id":"20210310_Ujhelyi_ha_a_kormany_keri_kaphatunk_meg_EUs_vakcinat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3453dc-dc6c-47b4-b832-4c8194f12367","keywords":null,"link":"/eurologus/20210310_Ujhelyi_ha_a_kormany_keri_kaphatunk_meg_EUs_vakcinat","timestamp":"2021. március. 10. 14:34","title":"Ujhelyi: Ha a kormány kéri, kaphatunk még EU-s vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49a0c17-9591-44d1-98dd-4a3a646e3884","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A KESMA-hoz tartozó rádió az egyetlen pályázó a Budapest FM 95,3 MHz-es frekvenciára. Akár 2 millió embert is elérhetnek.","shortLead":"A KESMA-hoz tartozó rádió az egyetlen pályázó a Budapest FM 95,3 MHz-es frekvenciára. Akár 2 millió embert is...","id":"20210310_Karc_FM_Klubradio_frekvencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b49a0c17-9591-44d1-98dd-4a3a646e3884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c06c780-05a3-4925-93be-81d8c3d8d709","keywords":null,"link":"/kultura/20210310_Karc_FM_Klubradio_frekvencia","timestamp":"2021. március. 10. 12:23","title":"Akár 17 évig is szólhat a kormánypárti Karc FM a Klubrádió eggyel korábbi frekvenciáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]