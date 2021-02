Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szöuli hírszerzés arról nem adott tájékoztatást, hogy a diktatórikus állam által pénzelt kiberbűnözői csoport pontosan mikor csapott le. Azt sem tudni, sikerrel jártak-e.","shortLead":"A szöuli hírszerzés arról nem adott tájékoztatást, hogy a diktatórikus állam által pénzelt kiberbűnözői csoport...","id":"20210216_eszak_korea_hacker_pfizer_biontech_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1679bf7-003c-41b7-95ca-f58025ec476c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_eszak_korea_hacker_pfizer_biontech_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. február. 16. 15:03","title":"Észak-koreai hackerek megpróbálták ellopni a Pfizer-vakcina receptjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c883ad81-2284-4716-8422-edee2e0a1856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország tiszti főorvos szerint tulajdonképpen elmaradt idén az influenzajárvány. A kínai vakcinák dokumentációja azonban megérkezett.","shortLead":"Az ország tiszti főorvos szerint tulajdonképpen elmaradt idén az influenzajárvány. A kínai vakcinák dokumentációja...","id":"20210217_Muller_Cecilia_koronavirus_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c883ad81-2284-4716-8422-edee2e0a1856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524e4257-0619-4d67-9a71-97c5d4b594cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Muller_Cecilia_koronavirus_operativ_torzs","timestamp":"2021. február. 17. 12:41","title":"Müller Cecília: Elindult itthon az angol mutáns közösségi terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c9e771-d0ad-45a8-93b6-7235c7263368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi politikus annyit mondott az RTL-nek, hogy nem önszántából ment Makóra.","shortLead":"A szegedi politikus annyit mondott az RTL-nek, hogy nem önszántából ment Makóra.","id":"20210217_szabo_balint_szeged_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9c9e771-d0ad-45a8-93b6-7235c7263368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e955aee-329d-4313-8cf2-398d6f09ce7c","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_szabo_balint_szeged_kepviselo","timestamp":"2021. február. 17. 20:00","title":"Szegedtől 38 kilométerre, egy felüljáró közelében, kihűlve találták meg Szabó Bálint képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c35f686-1bfd-4ced-bb45-962aa236ab13","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért hívják Antall József fiának cégét majdnem úgy, mint a 168 óra egyik tulajdonosáét? Nem ez az egyetlen kérdés, amelyre egyelőre nincs válasz az átalakuló és tulajdonosváltás elébe néző 168 órával kapcsolatban.","shortLead":"Miért hívják Antall József fiának cégét majdnem úgy, mint a 168 óra egyik tulajdonosáét? Nem ez az egyetlen kérdés...","id":"20210218_168_ora_pesti_hirlap_antall_gyorgy_milkovics_pal_emih_koves_slomo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c35f686-1bfd-4ced-bb45-962aa236ab13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0149f2-eba5-4d7d-a8a4-a49d71a1e9c9","keywords":null,"link":"/360/20210218_168_ora_pesti_hirlap_antall_gyorgy_milkovics_pal_emih_koves_slomo","timestamp":"2021. február. 18. 13:00","title":"Celebek érkeznek, nagy változások jönnek a 168 óránál, de nem látni, honnan lesz erre pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ec9bc6-4331-465b-a7be-6aba1d576c2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szállodák most még csak üzleti célból fogadhatnak vendégeket.","shortLead":"A szállodák most még csak üzleti célból fogadhatnak vendégeket.","id":"20210216_meszaros_lorinc_hunguest_hotel_wellness_hetvege_elfoglalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79ec9bc6-4331-465b-a7be-6aba1d576c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb785a1-30a7-4244-9939-2054cc7f7c9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_meszaros_lorinc_hunguest_hotel_wellness_hetvege_elfoglalas","timestamp":"2021. február. 16. 16:25","title":"Mészáros hoteljében nagyszabású wellness hétvégére készülnek áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9f0cf8-eaaa-4499-9a79-2cdd0110ca01","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyben a volt elnök ügyvédje is érintett.","shortLead":"Az ügyben a volt elnök ügyvédje is érintett.","id":"20210216_donald_trump_per_capitolium_ku_klux_klan_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b9f0cf8-eaaa-4499-9a79-2cdd0110ca01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce068ebb-f090-408e-9c80-6e6e3e603aa1","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_donald_trump_per_capitolium_ku_klux_klan_torveny","timestamp":"2021. február. 16. 21:23","title":"Pert indítottak Trump ellen, mert a vád szerint megsértett egy Ku Klux Klan-ellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20680e9b-6a23-4565-908c-98cea2a8cec9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szokatlan természeti jelenséghez algák kellettek, és persze óriási szél.","shortLead":"A szokatlan természeti jelenséghez algák kellettek, és persze óriási szél.","id":"20210217_bunhamon_hab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20680e9b-6a23-4565-908c-98cea2a8cec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbc0405-21e7-4270-a4a8-b3518e2a820e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210217_bunhamon_hab","timestamp":"2021. február. 17. 16:20","title":"Hab temetett be egy írországi falut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Négyszer is találkozott Svájcban Kósa Lajos azzal a csengeri örökösnővel, akiről azt hitte, hogy mesés örökség birtokosa. Egy alkalommal Zürichben két bankban és egy ügyvédnél is jártak közösen, hogy a fideszes politikus rendelkezhessen a nő állítólagos svájci bankszámlája felett. Az egyik privát bankban exkluzív környezetben fogadták őket.","shortLead":"Négyszer is találkozott Svájcban Kósa Lajos azzal a csengeri örökösnővel, akiről azt hitte, hogy mesés örökség...","id":"20210218_Svajci_bankokba_is_elment_Kosa_Lajos_az_orokosnovel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa09d155-0b0e-43fb-a662-9a40adf128dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Svajci_bankokba_is_elment_Kosa_Lajos_az_orokosnovel","timestamp":"2021. február. 18. 06:30","title":"Jelenetek egy vallomásból: Svájci bankokba is elment Kósa Lajos az “örökösnővel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]