Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da2c2c9a-6cc7-447f-a3ad-12c507ee7d1b","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Rabszolgaként dolgoztatják a jövő évi katari futballvébé beruházásain a külföldi munkásokat. Noha hivatalosan sokkal kevesebb áldozatot tüntetnek fel, az építkezéseken eddig legalább 6500 ember halt meg.","shortLead":"Rabszolgaként dolgoztatják a jövő évi katari futballvébé beruházásain a külföldi munkásokat. Noha hivatalosan sokkal...","id":"202109__a_katari_vb_aldozatai__kenyszermunka__kafala__stadionok_halottai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da2c2c9a-6cc7-447f-a3ad-12c507ee7d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3704be9-043d-41e5-821b-7ac2eb05a5c8","keywords":null,"link":"/360/202109__a_katari_vb_aldozatai__kenyszermunka__kafala__stadionok_halottai","timestamp":"2021. március. 09. 12:00","title":"A katari vb-stadionok több ezer élet árán épülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell azt mondta, örök emlék marad az esküvő.","shortLead":"A modell azt mondta, örök emlék marad az esküvő.","id":"20210310_Mihalik_Eniko_Karacsony_Gergely_meghato_beszedet_mondott_de_vicces_is_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ca2732-d2fa-433b-ae13-6e6e77e775b9","keywords":null,"link":"/elet/20210310_Mihalik_Eniko_Karacsony_Gergely_meghato_beszedet_mondott_de_vicces_is_volt","timestamp":"2021. március. 10. 10:01","title":"Mihalik Enikő: Karácsony Gergely megható beszédet mondott, de vicces is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Albertirsánál történt, a ceglédi vonalon késnek a vonatok.","shortLead":"A baleset Albertirsánál történt, a ceglédi vonalon késnek a vonatok.","id":"20210310_vasut_gazolas_albertirsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77213add-7fcf-4d89-999e-d15d1149e668","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_vasut_gazolas_albertirsa","timestamp":"2021. március. 10. 07:01","title":"Halálra gázolt egy embert a Debrecenből Budapestre tartó sebesvonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c643c2ae-a24f-4792-8c75-77c6bc5ede84","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az utolsó részletig kidolgozott interjúban mondta el Harry herceg és Meghan Markle azt, milyen megpróbáltatások miatt döntöttek arról, hogy kilépnek a brit királyi családból. De hoz-e történelmi léptékű változást a botrány?","shortLead":"Az utolsó részletig kidolgozott interjúban mondta el Harry herceg és Meghan Markle azt, milyen megpróbáltatások miatt...","id":"20210310_Meghan_Harry_brit_kiralyi_csalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c643c2ae-a24f-4792-8c75-77c6bc5ede84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba232a51-1bfb-46b4-b3cb-90067919e312","keywords":null,"link":"/360/20210310_Meghan_Harry_brit_kiralyi_csalad","timestamp":"2021. március. 10. 17:00","title":"Rossz emlékeket idéz a brit királyi család mostani botránya ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6ed91-c603-451d-b684-a8e5b123a0da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába van válság, a gyenge forint és a növekvő bérek az egekbe lökték az autók helyreállításának költségét, így a casco is drágul.","shortLead":"Hiába van válság, a gyenge forint és a növekvő bérek az egekbe lökték az autók helyreállításának költségét, így a casco...","id":"20210310_casco_dragulas_auto_biztositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6ed91-c603-451d-b684-a8e5b123a0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f24810-0e58-41c0-83ae-1a07dcfea810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_casco_dragulas_auto_biztositas","timestamp":"2021. március. 10. 09:33","title":"Tíz százalékkal drágult a casco 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Christa Wirthumer-Hoche egy nyilatkozatában az orosz ruletthez hasonlította az oltóanyag rendkívüli esetben való alkalmazását.

","shortLead":"Christa Wirthumer-Hoche egy nyilatkozatában az orosz ruletthez hasonlította az oltóanyag rendkívüli esetben való...","id":"20210309_szputnyik_v_ema_koronavirus_vakcina_bocsanatkeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf0066e-94b1-42a7-923e-62be279b7ddc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_szputnyik_v_ema_koronavirus_vakcina_bocsanatkeres","timestamp":"2021. március. 09. 12:40","title":"Bocsánatkérést követelnek a Szputnyik V fejlesztői az Európai Gyógyszerügynökség egyik vezetőjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ANY Biztonsági Nyomda 2023. március elsejéig írta alá a szerződést.","shortLead":"Az ANY Biztonsági Nyomda 2023. március elsejéig írta alá a szerződést.","id":"20210310_Megvan_ki_gyartja_le_a_vedettsegi_igazolvanyokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be68de8-248f-4501-896a-0c79d6594faf","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Megvan_ki_gyartja_le_a_vedettsegi_igazolvanyokat","timestamp":"2021. március. 10. 14:48","title":"Megvan, ki gyártja le a védettségi igazolványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az Egységes Közlekedési Szakszervezet szerint akár engedetlenségi akcióba is kezdhetnek a sofőrök.","shortLead":"Az Egységes Közlekedési Szakszervezet szerint akár engedetlenségi akcióba is kezdhetnek a sofőrök.","id":"20210309_Elsoajtos_felszallas_BKV_szakszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d50de5-7bbf-4eff-9e17-c19172fa7e90","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_Elsoajtos_felszallas_BKV_szakszervezet","timestamp":"2021. március. 09. 16:25","title":"Megszüntetné az elsőajtós felszállást egy BKV-s szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]