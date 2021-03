Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem szerepel rajta, hogy birtokosa milyen vakcinát kapott, de van rajta egy QR-kód, amin látható a koronavírus stilizált képe.\r

","shortLead":"Az nem szerepel rajta, hogy birtokosa milyen vakcinát kapott, de van rajta egy QR-kód, amin látható a koronavírus...","id":"20210310_koronavirus_oltasi_igazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b74172-f384-4d22-9d8f-5646652e1ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_koronavirus_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. március. 10. 18:35","title":"Már hozza a postás az oltási igazolványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a118d2-8dc3-46f0-8108-32a0be420f8a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Márciustól közfeladatot ellátó személynek minősülnek.","shortLead":"Márciustól közfeladatot ellátó személynek minősülnek.","id":"20210310_Ot_evet_is_kaphat_aki_az_utellenorokkel_kezd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10a118d2-8dc3-46f0-8108-32a0be420f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856bc874-383b-48b6-b7ba-0bcc6687ccb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_Ot_evet_is_kaphat_aki_az_utellenorokkel_kezd","timestamp":"2021. március. 10. 13:47","title":"Öt évet is kaphat, aki útellenőröket bántalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3f2b59c-edbe-4f3c-ac5c-504663ef83a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha a gazdaság szereplői a beáramló pénz megszerzésére hajtanak, elhanyagolják a piaci versenyt, az innovációt – mondja Győrffy Dóra egyetemi tanár a HVG-nek adott interjúban, jelezve: az uniós pénzesőnek is vannak veszélyei.","shortLead":"Ha a gazdaság szereplői a beáramló pénz megszerzésére hajtanak, elhanyagolják a piaci versenyt, az innovációt – mondja...","id":"20210310_Gyorffy_Dora_Az_a_baj_hogy_a_kormany_a_raszorulok_helyett_sportra_es_vadaszkiallitasra_koltott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3f2b59c-edbe-4f3c-ac5c-504663ef83a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db3ea8e-00a9-47dc-85bb-255644ed5e3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Gyorffy_Dora_Az_a_baj_hogy_a_kormany_a_raszorulok_helyett_sportra_es_vadaszkiallitasra_koltott","timestamp":"2021. március. 10. 13:25","title":"Győrffy Dóra: Az a baj, hogy a kormány a rászorulók helyett sportra és vadászkiállításra költött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a következő hónapokban érezhető lesz a drágulás.","shortLead":"Már a következő hónapokban érezhető lesz a drágulás.","id":"20210311_Sokkal_dragabb_lesz_a_hus_a_tej_a_tojas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56274bf-78a6-4ec0-84ae-b08462bf74dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Sokkal_dragabb_lesz_a_hus_a_tej_a_tojas","timestamp":"2021. március. 11. 10:40","title":"Sokkal drágább lesz a hús, a tej, a tojás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6c6576-8a16-4f13-b073-55321017a4d6","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Magyarországra is megérkezett a világ egyik leginspirálóbb társadalmi felelősségvállalási programja. A Samsung és az EdisonKinds Megoldások a holnapért kihívása lehetőséget ad a fiataloknak, hogy kreatív ötleteikkel jobbá tegyék a világot.","shortLead":"Magyarországra is megérkezett a világ egyik leginspirálóbb társadalmi felelősségvállalási programja. A Samsung és...","id":"samsungbch_20210305_A_jovot_nem_keszen_kapjuk__de_mit_tehet_erte_a_mai_fiatalsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d6c6576-8a16-4f13-b073-55321017a4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e671f856-f195-47da-ad1e-a399b5e8846c","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210305_A_jovot_nem_keszen_kapjuk__de_mit_tehet_erte_a_mai_fiatalsag","timestamp":"2021. március. 12. 11:30","title":"Az izzólámpát már felfedezték, de mire számíthatunk a legifjabb feltalálóktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"93c31699-f85d-4b93-b176-385f1aab3c7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Sky Candy Studios egy igen különleges videóval mutatta meg, mire való igazából egy kamerával felszerelt drón.","shortLead":"Az amerikai Sky Candy Studios egy igen különleges videóval mutatta meg, mire való igazából egy kamerával felszerelt...","id":"20210311_dronozas_dronvideo_felvetel_bownlingpalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93c31699-f85d-4b93-b176-385f1aab3c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edef030-a1ee-4ec7-8502-2f81a3880e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_dronozas_dronvideo_felvetel_bownlingpalya","timestamp":"2021. március. 11. 18:03","title":"Így néz ki egy drónvideó, amit tökéletesen megkomponáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c643c2ae-a24f-4792-8c75-77c6bc5ede84","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az utolsó részletig kidolgozott interjúban mondta el Harry herceg és Meghan Markle azt, milyen megpróbáltatások miatt döntöttek arról, hogy kilépnek a brit királyi családból. De hoz-e történelmi léptékű változást a botrány?","shortLead":"Az utolsó részletig kidolgozott interjúban mondta el Harry herceg és Meghan Markle azt, milyen megpróbáltatások miatt...","id":"20210310_Meghan_Harry_brit_kiralyi_csalad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c643c2ae-a24f-4792-8c75-77c6bc5ede84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba232a51-1bfb-46b4-b3cb-90067919e312","keywords":null,"link":"/360/20210310_Meghan_Harry_brit_kiralyi_csalad","timestamp":"2021. március. 10. 17:00","title":"Rossz emlékeket idéz a brit királyi család mostani botránya ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a19fbd-28ad-4c98-a479-b7f78c3fc762","c_author":"Kacskovics Mihály Béla - Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Egy éve, 2020. március 11-én vezette be a kormány a veszélyhelyzetet és az első korlátozó intézkedéseket. Az elmúlt egy évben közel félmillió magyar esett át a koronavírus-fertőzésen, 340 ezren gyógyultak fel belőle, de több mint 16 ezer honfitársunkat elvesztettük a koronavírus következtében. A fény már látszik az alagút végén: több mint egymillióan kapták már meg valamely oltóanyag első adagját. Infografikák tömegén keresztül mutatjuk be a koronavírus oldalunkon nap mint nap taglalt hatását a társadalomra. ","shortLead":"Egy éve, 2020. március 11-én vezette be a kormány a veszélyhelyzetet és az első korlátozó intézkedéseket. Az elmúlt...","id":"20210311_koronavirus_egy_ev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2a19fbd-28ad-4c98-a479-b7f78c3fc762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3794abdd-7889-443e-9a1b-8846564f4cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_koronavirus_egy_ev","timestamp":"2021. március. 11. 19:25","title":"Rengeteg infografikán mutatjuk meg a koronavírus-járványunk egy évét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]