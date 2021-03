Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f","c_author":"Serdült Viktória - Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Folytatja az oltást az AstraZeneca oltóanyagával Magyarország, de egyre több európai állam dönt úgy, hogy elővigyázatosságból felfüggeszti a vakcina használatát. Az oltási program leállítását sem az Európai Gyógyszerügynökség, sem az Egészségügyi Világszervezet nem támogatja, a félelem miatt az oltást visszautasító betegekkel viszont már magyar háziorvosok is találkoztak. Ferenci Tamás biostatisztikus a hvg.hu-nak azt mondta: túlzott aggodalomra nincs ok, de óvatosnak kell lenni, ezért is fontos, hogy jelenleg is folyamatban van az esetek vizsgálata. ","shortLead":"Folytatja az oltást az AstraZeneca oltóanyagával Magyarország, de egyre több európai állam dönt úgy...","id":"20210316_AstraZeneca_vakcina_felfuggesztes_europai_gyogyszerugynokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e00501-4b1f-4066-977c-610bf9dfde9e","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_AstraZeneca_vakcina_felfuggesztes_europai_gyogyszerugynokseg","timestamp":"2021. március. 16. 15:30","title":"AstraZeneca-oltás: az óvatosság indokolt, a pánik nem a szakemberek szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534d0743-1ea4-4287-8c34-f583771f8f48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érkezőben lévő Euro 7 szabályozás fényében a jövő a villanyautóké.","shortLead":"Az érkezőben lévő Euro 7 szabályozás fényében a jövő a villanyautóké.","id":"20210317_audi_belsoegesu_motor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=534d0743-1ea4-4287-8c34-f583771f8f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cecbef8-9461-4107-9230-f66cd4da0737","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_audi_belsoegesu_motor","timestamp":"2021. március. 17. 09:21","title":"Az Audi nem fejleszt több új belsőégésű motort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7330d9a-1f0f-4f7b-9ddd-6014e9a0ac92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal középkategóriás mobilt keresők lehetőségeit bővítette a Samsung. A Galaxy A72 a nagyobb, a Galaxy A52-ből viszont van 5G-képes változat is.","shortLead":"Ezúttal középkategóriás mobilt keresők lehetőségeit bővítette a Samsung. A Galaxy A72 a nagyobb, a Galaxy A52-ből...","id":"20210317_samsung_galaxy_a52_samsung_galaxy_a72_specifikacio_ar_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7330d9a-1f0f-4f7b-9ddd-6014e9a0ac92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f2b541-d679-43e8-bf33-a60e63e3e9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_samsung_galaxy_a52_samsung_galaxy_a72_specifikacio_ar_forint","timestamp":"2021. március. 17. 15:57","title":"Kamerával villantanak: itt a Samsung két új mobilja, a Galaxy A52 és a Galaxy A72","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53648977-28d7-4985-9069-697974b342e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság közlése szerint a csúszdák használata nagyban függ a gyerekek ügyességétől is.","shortLead":"A hatóság közlése szerint a csúszdák használata nagyban függ a gyerekek ügyességétől is.","id":"20210316_eljaras_rendorseg_XVI_kerulet_csuszda_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53648977-28d7-4985-9069-697974b342e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13e7281-99e4-4ab5-a6b5-83245a142038","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_eljaras_rendorseg_XVI_kerulet_csuszda_baleset","timestamp":"2021. március. 16. 10:35","title":"Megszüntették az eljárást a XVI. kerületi csúszdák ügyében, amelyeken a szülők szerint több gyerek is megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adbaa1f6-2e09-4276-94be-ac393a27ee0d","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Mi lenne, ha a szódában is lenne alkohol? Hát a világ egyik legnagyobb sikere. Az alkoholos, enyhén gyümölcsös ásványvíz, a hard seltzer néhány év alatt minden várakozásnál nagyobb piacot hódított meg, és most Magyarországra is megérkezett. Megkóstoltuk.","shortLead":"Mi lenne, ha a szódában is lenne alkohol? Hát a világ egyik legnagyobb sikere. Az alkoholos, enyhén gyümölcsös...","id":"20210317_hard_seltzer_magyarorszagon_dreher_viper_alkoholos_szoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adbaa1f6-2e09-4276-94be-ac393a27ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12076c5-441c-4e73-941f-9253b52f61db","keywords":null,"link":"/elet/20210317_hard_seltzer_magyarorszagon_dreher_viper_alkoholos_szoda","timestamp":"2021. március. 17. 20:00","title":"Itt az új siker: már a víztől is be lehet rúgni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jean Castex szerint \"a járvány hosszabbításokra játszik\".","shortLead":"Jean Castex szerint \"a járvány hosszabbításokra játszik\".","id":"20210316_harmadik_hullam_varians_koronavirus_franciaorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fde1044-1b4d-426a-b998-29da8d5dec91","keywords":null,"link":"/vilag/20210316_harmadik_hullam_varians_koronavirus_franciaorszag","timestamp":"2021. március. 16. 22:00","title":"Francia miniszterelnök: Beléptünk a harmadik hullámba, amelyet számos variáns jellemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április 1-től minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja az adóhivatal.","shortLead":"Április 1-től minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja az adóhivatal.","id":"20210318_nav_ado_szamla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c871fe8-e071-4dad-a2d4-c1c99e40034b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_nav_ado_szamla","timestamp":"2021. március. 18. 07:58","title":"Két hét múlva minden számlát látni fog a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ad554e-13e8-4780-b380-6dcc673c0e7e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ahogy kezdett visszatérni az élet a rendes kerékvágásba, elkezdett emelkedni a nitrogén-dioxid szintje a levegőben.","shortLead":"Ahogy kezdett visszatérni az élet a rendes kerékvágásba, elkezdett emelkedni a nitrogén-dioxid szintje a levegőben.","id":"20210317_Leszennyezes_koronavirusjarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49ad554e-13e8-4780-b380-6dcc673c0e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41d57a4-68aa-4d39-9833-368ec515d8ee","keywords":null,"link":"/zhvg/20210317_Leszennyezes_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. március. 17. 12:11","title":"Lassan olyan szennyezett a levegő Kínában, mint a koronavírus-járvány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]