[{"available":true,"c_guid":"982be704-b399-48b0-a924-37dfaa6ef961","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Met művészeti vezetője 77 éves volt.","shortLead":"A Met művészeti vezetője 77 éves volt.","id":"20210317_Meghalt_James_Levine","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=982be704-b399-48b0-a924-37dfaa6ef961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df917c91-d0f2-451d-9d05-0167d6fc8f7b","keywords":null,"link":"/kultura/20210317_Meghalt_James_Levine","timestamp":"2021. március. 17. 17:39","title":"Meghalt James Levine amerikai sztárkarmester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864577d2-08a9-4e6d-9724-8827443d14a1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Számtalan bizonytalanság övezi a Vlagyimir Putyin orosz államfőnek tulajdonított fekete-tengeri palotát, de az épület létrejöttében közreműködő olasz Lanfranco Cirillo sem segít oszlatni a homályt.","shortLead":"Számtalan bizonytalanság övezi a Vlagyimir Putyin orosz államfőnek tulajdonított fekete-tengeri palotát, de az épület...","id":"202111__putyin_epitesze__azolasz_orosz__cari_kornyezet__talanyok_haza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=864577d2-08a9-4e6d-9724-8827443d14a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3b827b-e7fb-4ac0-9193-fcc95525b764","keywords":null,"link":"/360/202111__putyin_epitesze__azolasz_orosz__cari_kornyezet__talanyok_haza","timestamp":"2021. március. 18. 17:00","title":"Putyin \"csoró\" olasz építésze, aki bőröndben kérte a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddd77cb-5e69-4ab7-9b16-37be9afc7c4b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Lónyay-Hatvany-villa egy MNB-s alapítványtól került kis kerülővel az államtól évente több mint 3 milliárd forintot kapó Batthyány Alapítványhoz.","shortLead":"A Lónyay-Hatvany-villa egy MNB-s alapítványtól került kis kerülővel az államtól évente több mint 3 milliárd forintot...","id":"202111_hatvany_kavehaz_budaipalotaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ddd77cb-5e69-4ab7-9b16-37be9afc7c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38004acf-d634-4b3e-842b-2a5adcccdabf","keywords":null,"link":"/360/202111_hatvany_kavehaz_budaipalotaban","timestamp":"2021. március. 19. 12:00","title":"Kávéház és szalon is lesz a milliárdokért felújított budai palotában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7941380-f0f5-4d21-afcb-0be22aa20267","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten az alacsonyabban fekvő részeken is hullt a hó péntek délelőtt.","shortLead":"Budapesten az alacsonyabban fekvő részeken is hullt a hó péntek délelőtt.","id":"20210319_havazas_ho_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7941380-f0f5-4d21-afcb-0be22aa20267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b31c30b-e86c-434e-bc21-c0d9441f335a","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_havazas_ho_budapest","timestamp":"2021. március. 19. 11:59","title":"Az ország több pontján is havazni kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bő tíz évvel ezelőtt történt bűnügyben tavaly született ítélet. Az ügyészség most súlyosbításért nyújtott be indítványt a bíróságon a volt énekes és társai ellen, akik nőket vittek ki Svájcba prostituáltnak.","shortLead":"A bő tíz évvel ezelőtt történt bűnügyben tavaly született ítélet. Az ügyészség most súlyosbításért nyújtott be...","id":"20210318_kerites_prostitucio_UFO_egyuttes_fellebbezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca29a0a9-ddc9-4548-9775-6180fa3bddaa","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_kerites_prostitucio_UFO_egyuttes_fellebbezes","timestamp":"2021. március. 18. 09:41","title":"Szigorúbb büntetést kérnek az UFO együttes kerítés miatt elítélt frontemberére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f66695-8551-4979-bba7-5508f68f6fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bővül a Covid-ellátás az SE Külső Klinikai Tömbjében, máshová kerülnek a nem fertőzött nőgyógyászati betegek – derül ki egy, az érintett dolgozóknak küldött tájékoztatásból.","shortLead":"Bővül a Covid-ellátás az SE Külső Klinikai Tömbjében, máshová kerülnek a nem fertőzött nőgyógyászati betegek – derül ki...","id":"20210317_semmelweis_egyetem_ulloi_ut_baross_utca_covid_ellatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5f66695-8551-4979-bba7-5508f68f6fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae73870-40a5-424e-aed3-5beecd5722b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_semmelweis_egyetem_ulloi_ut_baross_utca_covid_ellatas","timestamp":"2021. március. 17. 20:15","title":"Szétválasztják a covidos és nem covidos páciensek nőgyógyászati ellátását a Semmelweis Egyetemen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00795b28-2663-40fb-aa81-e413322c0b1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Audi helyett egy Mercedessel ment a munkahelyére, ami nekik tilos. ","shortLead":"Audi helyett egy Mercedessel ment a munkahelyére, ami nekik tilos. ","id":"20210318_18_millio_forinjaba_kerul_Bayern_focistajanak_hogy_nem_a_megfelelo_autoval_ment_edzesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00795b28-2663-40fb-aa81-e413322c0b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a367bdf-be3f-4e90-8ffe-84c190b66ef7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_18_millio_forinjaba_kerul_Bayern_focistajanak_hogy_nem_a_megfelelo_autoval_ment_edzesre","timestamp":"2021. március. 19. 05:37","title":"18 millió forinjába kerül a Bayern focistájának, hogy nem a megfelelő autóval ment edzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c531e57-cb6d-4eb7-a2f3-bb79026c821c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 50 éves Raffaela Spone annyira a szívén viselte lánya pompom-pályafutatását, hogy a gyermek riválisait – manipulált képekkel – egytől egyig az őrületbe kergette. ","shortLead":"Az 50 éves Raffaela Spone annyira a szívén viselte lánya pompom-pályafutatását, hogy a gyermek riválisait – manipulált...","id":"20210319_deepfake_kep_video_pompomlany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c531e57-cb6d-4eb7-a2f3-bb79026c821c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1814f1a-f415-44d1-9c25-7b010bae3281","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_deepfake_kep_video_pompomlany","timestamp":"2021. március. 19. 11:03","title":"Meztelen deepfake-képekkel terrorizálta lánya riválisait egy mindenre elszánt anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]