[{"available":true,"c_guid":"5e535f3e-5b36-4fc2-be68-98c8b839fd52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több mint 28 tonna régi műanyagot használt fel az áruházlánc az új termékek gyártásához. ","shortLead":"Több mint 28 tonna régi műanyagot használt fel az áruházlánc az új termékek gyártásához. ","id":"20210301_Ujrahasznositott_muanyag_haztartasi_termekekkel_rukkolt_elo_a_Lidl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e535f3e-5b36-4fc2-be68-98c8b839fd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc4e7e3-ae28-4322-a0ff-9f5715a22ebf","keywords":null,"link":"/zhvg/20210301_Ujrahasznositott_muanyag_haztartasi_termekekkel_rukkolt_elo_a_Lidl","timestamp":"2021. március. 01. 14:20","title":"Újrahasznosított háztartási termékekkel jön a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri polgármester felesége nem fogadta el az új pozíciót, amit a kórházban felkínáltak neki.","shortLead":"A győri polgármester felesége nem fogadta el az új pozíciót, amit a kórházban felkínáltak neki.","id":"20210302_1516_problemas_pontot_tudna_felsorolni_Dezsi_az_uj_egeszsegugyi_torvenyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9b97ba-4b5f-48ab-b47a-88786cea364b","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_1516_problemas_pontot_tudna_felsorolni_Dezsi_az_uj_egeszsegugyi_torvenyben","timestamp":"2021. március. 02. 11:44","title":"15-16 problémás pontot tudna felsorolni Dézsi Csaba András az új egészségügyi törvényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f50e10e-e774-40a7-aa83-24f2e1f203f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Korszakalkotó technológiaváltásnak köszönhető a fejlesztés, amelyre óriás techcégek is felfigyeltek.","shortLead":"Korszakalkotó technológiaváltásnak köszönhető a fejlesztés, amelyre óriás techcégek is felfigyeltek.","id":"202108_uj_generacios_optika_vekonyitott_lencse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f50e10e-e774-40a7-aa83-24f2e1f203f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39303a8f-2cad-408d-8309-c18ae4401198","keywords":null,"link":"/360/202108_uj_generacios_optika_vekonyitott_lencse","timestamp":"2021. március. 02. 12:00","title":"Itt az új lencse, amely 1000-szer vékonyabb a hajnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meg nem erősített hírek szerint a Microsoft több fontos eseményt is tarthat tavasszal. Az egyik főszereplője a nagy átalakításon átesett Windows 10 lehet.","shortLead":"Meg nem erősített hírek szerint a Microsoft több fontos eseményt is tarthat tavasszal. Az egyik főszereplője a nagy...","id":"20210301_microsoft_windows_10_sun_valley_frissites_10x_operacios_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d6d08b-7820-4f6d-8d60-53de7449a13a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_microsoft_windows_10_sun_valley_frissites_10x_operacios_rendszer","timestamp":"2021. március. 01. 15:03","title":"Érdemes figyelni a Microsoftra, jön \"az új Windows\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három belgyógyászati osztály közül csak kettő maradt működőképes, de extrém a terhelése az orvosigazgató szerint. ","shortLead":"A három belgyógyászati osztály közül csak kettő maradt működőképes, de extrém a terhelése az orvosigazgató szerint. ","id":"20210301_jahn_ferenc_korhaz_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony_orvos_szerzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f639df-e19b-4fb9-a159-463d40d539bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_jahn_ferenc_korhaz_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony_orvos_szerzodes","timestamp":"2021. március. 01. 21:31","title":"Több ellátást lemondott a Jahn Ferenc kórház, miután csak három orvos maradt az egyik osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közzétette a KSH a 2020-as GDP-csökkenésről szóló részletes számait. Éves szinten 5 százalékos volt a visszaesés, a recessziót legnagyobb részben a tavaszi lezárások és a szolgáltató szektor részleges leállása magyarázzák.","shortLead":"Közzétette a KSH a 2020-as GDP-csökkenésről szóló részletes számait. Éves szinten 5 százalékos volt a visszaesés...","id":"20210302_ksh_gdp_recesszio_valsag_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db41c03f-aed4-4946-955a-b24d06b3d516","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_ksh_gdp_recesszio_valsag_2020","timestamp":"2021. március. 02. 09:17","title":"Itt a részletes számok: a szolgáltató szektor leállása küldte padlóra a magyar gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94c29f6-7ef5-4a51-b7ce-66919949dcbc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egykori ifivezetők mesélnek arról, milyenek voltak az úttörőtáborok a hetvenes években. A Hóvirág őrs egykori tagjai pedig emlékeiket keresik a volt iskolájukban. A Hóvirág őrs naplója, negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Egykori ifivezetők mesélnek arról, milyenek voltak az úttörőtáborok a hetvenes években. A Hóvirág őrs egykori tagjai...","id":"20210302_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_negyedik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c94c29f6-7ef5-4a51-b7ce-66919949dcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92920515-757e-46f6-9d1f-86e69d07e41d","keywords":null,"link":"/360/20210302_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_negyedik_resz","timestamp":"2021. március. 02. 19:00","title":"Doku360: A Kádár-rendszer Soltvadkertig nem ért el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7dc73b9-1bd1-4508-aab8-3f4ea66b1316","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyon várják már, hogy újra kinyithassanak.","shortLead":"Nagyon várják már, hogy újra kinyithassanak.","id":"20210301_Kozos_tanccal_uzennek_egy_vecsesi_szalloda_munkatarsai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7dc73b9-1bd1-4508-aab8-3f4ea66b1316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d532958d-fc79-4fd6-b916-87493ff57679","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_Kozos_tanccal_uzennek_egy_vecsesi_szalloda_munkatarsai","timestamp":"2021. március. 01. 16:48","title":"Közös tánccal üzennek a vendégeknek egy vecsési szálloda munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]