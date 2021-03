Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d68721b9-002f-4f97-9e06-49e0250aaa5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MTA közzétette a videót, amikor Lovász Lászlóval közlik, hogy ő nyerte a matematika legrangosabb nemzetközi díját.","shortLead":"Az MTA közzétette a videót, amikor Lovász Lászlóval közlik, hogy ő nyerte a matematika legrangosabb nemzetközi díját.","id":"20210317_Lovasz_Laszlo_Abel_dij_matematika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d68721b9-002f-4f97-9e06-49e0250aaa5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3101cf86-39c9-4e6f-a4df-60db563844da","keywords":null,"link":"/elet/20210317_Lovasz_Laszlo_Abel_dij_matematika","timestamp":"2021. március. 17. 15:23","title":"Nem vagyok rendesen felöltözve – videón Lovász László első reakciója az Abel-díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0861568b-e8ea-43f1-b639-9b0a51ed5f76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szakma legrangosabb elismerése, a Pritzker-díj két olyan tervezőhöz kerül, akik csaknem 20 ezer négyzetméterrel bővítették a párizsi Palais de Tokyo múzeumot.","shortLead":"A szakma legrangosabb elismerése, a Pritzker-díj két olyan tervezőhöz kerül, akik csaknem 20 ezer négyzetméterrel...","id":"20210316_pritzker_dij_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0861568b-e8ea-43f1-b639-9b0a51ed5f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0d9823-dcc8-4ef0-8416-b601c0de51d9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210316_pritzker_dij_2021","timestamp":"2021. március. 16. 18:34","title":"Francia páros kapta \"az építészet Nobeljét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16664f-34ad-444c-ab8f-e636a127c4af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már most nagyon kelendőek a tóparti ingatlanok, a járvány után pedig még nagyobb robbanás várható.","shortLead":"Már most nagyon kelendőek a tóparti ingatlanok, a járvány után pedig még nagyobb robbanás várható.","id":"20210318_Lassan_a_Balaton_az_uj_fovaros__legalabbis_az_ingatlanpiacon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b16664f-34ad-444c-ab8f-e636a127c4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480d3f45-fb24-452d-938f-bfd4437a942d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210318_Lassan_a_Balaton_az_uj_fovaros__legalabbis_az_ingatlanpiacon","timestamp":"2021. március. 18. 10:52","title":"Lassan a Balaton az új főváros – legalábbis az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864577d2-08a9-4e6d-9724-8827443d14a1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Számtalan bizonytalanság övezi a Vlagyimir Putyin orosz államfőnek tulajdonított fekete-tengeri palotát, de az épület létrejöttében közreműködő olasz Lanfranco Cirillo sem segít oszlatni a homályt.","shortLead":"Számtalan bizonytalanság övezi a Vlagyimir Putyin orosz államfőnek tulajdonított fekete-tengeri palotát, de az épület...","id":"202111__putyin_epitesze__azolasz_orosz__cari_kornyezet__talanyok_haza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=864577d2-08a9-4e6d-9724-8827443d14a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3b827b-e7fb-4ac0-9193-fcc95525b764","keywords":null,"link":"/360/202111__putyin_epitesze__azolasz_orosz__cari_kornyezet__talanyok_haza","timestamp":"2021. március. 18. 17:00","title":"Putyin \"csoró\" olasz építésze, aki bőröndben kérte a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e9ff98-55bb-4e97-bcbf-8fbe6e7e2d27","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rendezőknek, közte Budapestnek április 7-ig kell jeleznie, mennyi szurkolót enged be a stadionjába.","shortLead":"A rendezőknek, közte Budapestnek április 7-ig kell jeleznie, mennyi szurkolót enged be a stadionjába.","id":"20210317_foci_eb_budapest_puskas_arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24e9ff98-55bb-4e97-bcbf-8fbe6e7e2d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4dcd070-0dbe-451f-82f8-3686535e10a6","keywords":null,"link":"/sport/20210317_foci_eb_budapest_puskas_arena","timestamp":"2021. március. 17. 18:50","title":"Bukja az Eb-rendezést az a város, ahol nem lehetnek nézők a stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Revoluthoz és a céget felügyelő litván jegybankhoz fordult az MNB az áprilisra ígért díjmódosítás miatt.","shortLead":"A Revoluthoz és a céget felügyelő litván jegybankhoz fordult az MNB az áprilisra ígért díjmódosítás miatt.","id":"20210317_mnb_revolut_dijak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54ab22b-c258-4513-82f5-6cabddc4c5d5","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_mnb_revolut_dijak","timestamp":"2021. március. 17. 10:29","title":"Figyelmeztet az MNB: magyar törvényt sérthet a Revolut díjmódosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felmerült anomáliák közül csak egyre adott magyarázatot a kormány, ahogy arról sincs még semmilyen információ, hogy mire lesz jó ez a plasztikkártya.","shortLead":"A felmerült anomáliák közül csak egyre adott magyarázatot a kormány, ahogy arról sincs még semmilyen információ...","id":"20210318_oltasi_igazolas_gulyas_gergely_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788b8263-7586-46b6-ba18-0ab86c9239fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_oltasi_igazolas_gulyas_gergely_koronavirus","timestamp":"2021. március. 18. 14:06","title":"Gulyás elmondta, miért kaphat valaki két védettséget igazoló kártyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7330d9a-1f0f-4f7b-9ddd-6014e9a0ac92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal középkategóriás mobilt keresők lehetőségeit bővítette a Samsung. A Galaxy A72 a nagyobb, a Galaxy A52-ből viszont van 5G-képes változat is.","shortLead":"Ezúttal középkategóriás mobilt keresők lehetőségeit bővítette a Samsung. A Galaxy A72 a nagyobb, a Galaxy A52-ből...","id":"20210317_samsung_galaxy_a52_samsung_galaxy_a72_specifikacio_ar_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7330d9a-1f0f-4f7b-9ddd-6014e9a0ac92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f2b541-d679-43e8-bf33-a60e63e3e9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_samsung_galaxy_a52_samsung_galaxy_a72_specifikacio_ar_forint","timestamp":"2021. március. 17. 15:57","title":"Kamerával villantanak: itt a Samsung két új mobilja, a Galaxy A52 és a Galaxy A72","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]