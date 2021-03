Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27fa6f48-366d-4c82-a6b3-cbfa95dbe429","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Továbbra is kedvező kamatkörnyezet segíti mindazokat, akik lecserélnék meglévő, de költséges lakáskölcsönüket. Érdemes viszont résen lenni, a növekvő kamatok miatt a hitelkiváltás is drágulhat.","shortLead":"Továbbra is kedvező kamatkörnyezet segíti mindazokat, akik lecserélnék meglévő, de költséges lakáskölcsönüket. Érdemes...","id":"20210317_Hogyan_nyerjunk_havi_tobb_tizezer_forintot_egy_meglevo_hitelen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27fa6f48-366d-4c82-a6b3-cbfa95dbe429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f1ebcf-9b84-44b6-8606-89d37a8332de","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210317_Hogyan_nyerjunk_havi_tobb_tizezer_forintot_egy_meglevo_hitelen","timestamp":"2021. március. 17. 14:12","title":"Hogyan nyerjünk havi több tízezer forintot egy meglévő hitelen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A túl magas árakra hivatkozva a kormány utasította a MÁV-HÉV-et, hogy vonja vissza az új járművek beszerzésére kiírt közbeszerzést, és írja ki újra. Az orosz Transzmasholding korábban nagyon el akart indulni a tenderen, de nem tudta teljesíteni az alapvető feltételeket sem. Most újra esélyt kaphat. ","shortLead":"A túl magas árakra hivatkozva a kormány utasította a MÁV-HÉV-et, hogy vonja vissza az új járművek beszerzésére kiírt...","id":"20210318_Dirket36_A_kormany_visszavonatja_a_HEVjarmubeszerzest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022eb695-ce72-4ad9-908f-955dd7785665","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_Dirket36_A_kormany_visszavonatja_a_HEVjarmubeszerzest","timestamp":"2021. március. 18. 13:26","title":"Direkt36: A kormány visszavonatja a 200 milliárdos HÉV-járműbeszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome böngésző 89-es változata szinte minden platformon érezhető javulást hoz.","shortLead":"A Chrome böngésző 89-es változata szinte minden platformon érezhető javulást hoz.","id":"20210317_google_chrome_89_letoltes_frissites_mac_windows_bongeszo_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324e0fc9-c457-4bd0-8c92-34e61866debd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_google_chrome_89_letoltes_frissites_mac_windows_bongeszo_android","timestamp":"2021. március. 17. 12:03","title":"Mindegy, hogy milyen gépe van, mindenképp telepítse az új Chrome-verziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Meghekkelhették az atomügynökség honlapját.","shortLead":"Meghekkelhették az atomügynökség honlapját.","id":"20210317_hamis_nuklearis_riasztas_lengyel_atomugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140e2af9-c17e-47af-b804-af982987fa53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_hamis_nuklearis_riasztas_lengyel_atomugynokseg","timestamp":"2021. március. 17. 19:56","title":"Hamis nukleáris riasztás jelent meg a lengyel atomügynökség oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b76124-7b6b-462e-9e04-c3fafc7b83e6","c_author":"Bank360.hu","category":"kkv","description":"A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön 10 millió forint értékű hitelfelvételt biztosít a gazdasági károk miatt legnagyobb veszteséget elszenvedő vállalkozásoknak. A program első körében a turizmust, vendéglátást és szabadidős tevékenységeket szolgáltató vállalkozásoknak lett elérhető, március 16-tól viszont számos kiskereskedelmi, kölcsönzési és javítási ágazatban működő vállalkozás is igénybe veheti a kedvezményes kölcsönt. Hiába széles viszont az ágazatok listája, néhány tevékenységi kör így is kimaradt a programból.","shortLead":"A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön 10 millió forint értékű hitelfelvételt biztosít a gazdasági károk miatt...","id":"20210318_ujrainditasi_gyorskolcson_kkv_hitel_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5b76124-7b6b-462e-9e04-c3fafc7b83e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb92f7fe-ef34-4ccb-8858-0f7ad576b766","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_ujrainditasi_gyorskolcson_kkv_hitel_bank360","timestamp":"2021. március. 18. 15:17","title":"Ezek a cégek, vállalkozók lehetnek a 10 milliós ingyenhitel nagy vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078e8c7f-3934-450c-b607-7c0a6a0ae956","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A törzsrészvények után járna a 99 eurócent, a dolgozói részvényekért viszont már közel 204 ezer eurót fizetne ki a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő.","shortLead":"A törzsrészvények után járna a 99 eurócent, a dolgozói részvényekért viszont már közel 204 ezer eurót fizetne ki...","id":"20210318_graphisoft_ingatlanfejleszto_99_cent_osztalek_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=078e8c7f-3934-450c-b607-7c0a6a0ae956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7224dc3-7fa3-4dc6-96c5-97ec68746fda","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210318_graphisoft_ingatlanfejleszto_99_cent_osztalek_2020","timestamp":"2021. március. 18. 20:32","title":"99 eurócent osztalékot fizetne 2020 után a Graphisoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos immunreakció jelentkezett néhány embernél, amit az oltáson kívül más nem indokolhat – ezzel az elmélettel állt elő egy norvég orvosi csoport.","shortLead":"Súlyos immunreakció jelentkezett néhány embernél, amit az oltáson kívül más nem indokolhat – ezzel az elmélettel állt...","id":"20210318_Norveg_AstraZeneca_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492346e6-0a1e-4522-9de2-fadd61438399","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_Norveg_AstraZeneca_vakcina","timestamp":"2021. március. 18. 16:33","title":"Norvég kutatók állítják, rájöttek, miért lettek néhányan rosszul az AstraZeneca vakcinájától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87056759-1e01-4f1c-8e1d-332a5543db0a","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A parlament büntetési gyakorlata már előző, enyhébb formájában is sértette a szólásszabadságot, mondta ki a strasbourgi emberi jogi bíróság. A házelnök immunis a döntésre, de a 8,2 millióra bírságolt, négygyerekes Tordai Bence nem hátrál meg.","shortLead":"A parlament büntetési gyakorlata már előző, enyhébb formájában is sértette a szólásszabadságot, mondta ki a strasbourgi...","id":"20210317_Parlamenti_buntetescunami_zsak_krumpli_elgurult_gyogyszerek_es_Kover_hazmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87056759-1e01-4f1c-8e1d-332a5543db0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35a3e4a-8791-463d-a753-a5d090900cbf","keywords":null,"link":"/360/20210317_Parlamenti_buntetescunami_zsak_krumpli_elgurult_gyogyszerek_es_Kover_hazmester","timestamp":"2021. március. 17. 17:00","title":"Kövér politikai bosszúja a milliós büntetésekkel nem rettenti meg az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]