[{"available":true,"c_guid":"a01298ee-be73-451b-82cb-10b0f68b1594","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az űrszemét eltávolítására létrehozott eszközt is pályára állított a hétfőn útnak indult Szojuz űrhajó.","shortLead":"Az űrszemét eltávolítására létrehozott eszközt is pályára állított a hétfőn útnak indult Szojuz űrhajó.","id":"20210324_szojuz_urszemet_eltavolitasa_astroscale_elsa_d","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a01298ee-be73-451b-82cb-10b0f68b1594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc182e1-6391-4fc5-b71c-8dccfbcee79e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_szojuz_urszemet_eltavolitasa_astroscale_elsa_d","timestamp":"2021. március. 24. 12:33","title":"Macska-egér játékba kezd az űrben egy 175 kilós és egy 17 kilós gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2","c_author":"Balla Györgyi - Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"A nagyobb áruházaknak valószínűleg nem jelent majd problémát, ha a kormány az általános boltzár helyett négyzetméter-alapú vásárlást vezet be. Több helyen már digitális megoldás is van erre. A kisboltoknak viszont pluszembert kell felvenniük, aki figyeli a be- és kimenőket. A kereskedelmi szakmát kérdeztük, mit gondolnak a miniszterelnök bejelentéséről, hogy a kamara javaslatára változhat a bolti szabályozás.","shortLead":"A nagyobb áruházaknak valószínűleg nem jelent majd problémát, ha a kormány az általános boltzár helyett...","id":"20210323_boltzar_kiskereskedelem_koronavirus_valsag_szakszervezet_oksz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9ffb43-5bf8-4f2c-86bd-4a2b597a83cf","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_boltzar_kiskereskedelem_koronavirus_valsag_szakszervezet_oksz","timestamp":"2021. március. 23. 15:35","title":"Ha focimeccsen lehet, akkor a kereskedelemben is – a boltosok várják a korlátozások átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gázhálózatok távfelügyeletét végezheti el a cég, amelyben ifjabb Orbán Győzőnek is tulajdonrésze van. A miniszterelnök családtagjai ritkán nyernek közbeszerzésen fővállalkozóként, általában alvállalkozóként vagy beszállítóként szoktak dolgozni.","shortLead":"Gázhálózatok távfelügyeletét végezheti el a cég, amelyben ifjabb Orbán Győzőnek is tulajdonrésze van. A miniszterelnök...","id":"20210323_orban_csalad_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6752bf29-7b4e-4238-97df-13b3ec21d9d9","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_orban_csalad_kozbeszerzes","timestamp":"2021. március. 23. 06:52","title":"Közbeszerzést nyert egy cég, amelyben Orbán Viktor öccse kisebbségi tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99978da0-4479-4411-9af2-eed911af3d3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan vannak, akik kételkednek az arcmaszkok hatékonyságában, mondván, azok mégis hogyan tudnak védeni egy fertőzéstől. Amerikai kutatók látványos képekkel igyekeznek bemutatni a tényeket.","shortLead":"Sokan vannak, akik kételkednek az arcmaszkok hatékonyságában, mondván, azok mégis hogyan tudnak védeni egy fertőzéstől...","id":"20210323_arcmaszk_elektronmikroszkop_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99978da0-4479-4411-9af2-eed911af3d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e6d94d-05e3-41c9-8dc7-7c5303ef07fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_arcmaszk_elektronmikroszkop_koronavirus","timestamp":"2021. március. 23. 09:03","title":"Ilyet még nem látott: mikroszkóp alá tették az arcmaszkokat, íme az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d12a01d-6e6a-45d8-ad2f-df630c82ffcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jakub Zulczyk író a sajtóból tudta meg, hogy vádat emeltek ellene.","shortLead":"Jakub Zulczyk író a sajtóból tudta meg, hogy vádat emeltek ellene.","id":"20210323_Idiotanak_nevezte_a_lengyel_elnokot_most_harom_ev_borton_varhat_ra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d12a01d-6e6a-45d8-ad2f-df630c82ffcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c814f333-af8c-4a27-bc6e-d857f3528334","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Idiotanak_nevezte_a_lengyel_elnokot_most_harom_ev_borton_varhat_ra","timestamp":"2021. március. 23. 12:11","title":"Idiótának nevezte a lengyel elnököt, most három év börtön várhat rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c892bb-2e87-4598-9da4-2b8fb7a33c31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap minisztériumi forrásokra hivatkozva azt írja, hogy az e heti látogatásnak köze lehet a nemrég engedélyezett Convidecia oltóanyaghoz.","shortLead":"A lap minisztériumi forrásokra hivatkozva azt írja, hogy az e heti látogatásnak köze lehet a nemrég engedélyezett...","id":"20210323_Magyarorszagra_jon_a_kinai_vedelmi_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58c892bb-2e87-4598-9da4-2b8fb7a33c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa84192f-fb2a-4887-98be-5c0f11848eed","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_Magyarorszagra_jon_a_kinai_vedelmi_miniszter","timestamp":"2021. március. 23. 15:50","title":"Népszava: Magyarországra jön a kínai védelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki frakcióvezető szerint Polics József nem a tényleges megoldást keresi a város pénzügyi problémáira, hanem bosszút áll.","shortLead":"Az ellenzéki frakcióvezető szerint Polics József nem a tényleges megoldást keresi a város pénzügyi problémáira, hanem...","id":"20210322_komlo_polics_jozsef_polgarmester_ellenzek_tiszteletdij_csokkentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71518579-eaaf-46a1-aa79-87e9d97dffb1","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_komlo_polics_jozsef_polgarmester_ellenzek_tiszteletdij_csokkentes","timestamp":"2021. március. 22. 21:41","title":"Megvágta az ellenzéki képviselők tiszteletdíját, a sajátját nem csökkentette Komló fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A döntést aznap jelentette be a kormány, amikor csúcsot döntött az új fertőzöttek és a géppel lélegeztetettek száma. ","shortLead":"A döntést aznap jelentette be a kormány, amikor csúcsot döntött az új fertőzöttek és a géppel lélegeztetettek száma. ","id":"20210323_Soha_ennyi_fertozottet_meg_nem_regisztraltak_Gorogorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9f7562-bdfc-4f0f-822d-beb3b0dba329","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Soha_ennyi_fertozottet_meg_nem_regisztraltak_Gorogorszagban","timestamp":"2021. március. 23. 21:05","title":"Utazhat Görögországba, aki megkapta az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]