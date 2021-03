Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2b338ff-d3f7-4b44-9551-544b1fa82d9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A földhasználat változása francia kutatók szerint a biológiai sokszínűség elvesztésével jár, a leegyszerűsödött életterek pedig kedveznek a kórokozók és betegséget hordozó állatoknak.","shortLead":"A földhasználat változása francia kutatók szerint a biológiai sokszínűség elvesztésével jár, a leegyszerűsödött...","id":"20210324_fakitermeles_fakivagas_fak_jarvanyok_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2b338ff-d3f7-4b44-9551-544b1fa82d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f7a698-8131-454f-8590-2f73d4cec6b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_fakitermeles_fakivagas_fak_jarvanyok_jarvany","timestamp":"2021. március. 24. 14:03","title":"Kutatók szerint összefüggés van a fakitermelés és a járványok kialakulása között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c1014d-12e9-4d10-8b6d-1e989b301626","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak a veszteséget termeli az LG mobilos részlege, így a gyártó sürgősen megszabadulna tőle. De egyelőre senkinek sem kell.","shortLead":"Csak a veszteséget termeli az LG mobilos részlege, így a gyártó sürgősen megszabadulna tőle. De egyelőre senkinek sem...","id":"20210324_lg_mobiltelefon_gyartas_uzletag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9c1014d-12e9-4d10-8b6d-1e989b301626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6ae66d-f025-40da-bd70-ef1d0f98db5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_lg_mobiltelefon_gyartas_uzletag","timestamp":"2021. március. 24. 11:03","title":"Itt a vége? Az LG végleg eltűnhet a mobilos piacról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223bd68c-1ca0-4506-8805-73bfbf51a290","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezúttal az igazságügyi tárca vezetője hagyta ott a posztját. A lemondását a szlovák elnök is elfogadta, aki szerint elkerülhetetlen, hogy a miniszterelnök is távozzon.","shortLead":"Ezúttal az igazságügyi tárca vezetője hagyta ott a posztját. A lemondását a szlovák elnök is elfogadta, aki szerint...","id":"20210323_szlovakia_kormanyvalsag_koalicio_igazsagugyi_miniszter_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=223bd68c-1ca0-4506-8805-73bfbf51a290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10a0d7a-17f1-4232-824c-2cd5499b42a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_szlovakia_kormanyvalsag_koalicio_igazsagugyi_miniszter_lemondas","timestamp":"2021. március. 23. 19:35","title":"Két héten belül a negyedik szlovák miniszter mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430577dd-ea83-4884-9497-73d5f9bfba7f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség nem akadályozta meg az akciót, a kerület polgármestere pedig nem engedte lemosni a felfestéseket.","shortLead":"A rendőrség nem akadályozta meg az akciót, a kerület polgármestere pedig nem engedte lemosni a felfestéseket.","id":"20210323_Kereszt_Praga_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=430577dd-ea83-4884-9497-73d5f9bfba7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588a430f-16f9-4f87-87e4-9b42fd283713","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_Kereszt_Praga_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 23. 16:54","title":"Közel 25 ezer keresztet festettek Prága főterére a koronavírus-járványban elhunytak emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b250cc4-e4d3-47df-ba9f-af9c054ac01d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Brabus által kezelésbe vett miniautó árából akár egy 306 lóerős Mercedes-AMG A35 is kijönne.","shortLead":"A Brabus által kezelésbe vett miniautó árából akár egy 306 lóerős Mercedes-AMG A35 is kijönne.","id":"20210325_meregdraga_brabus_tuningot_kapott_az_apro_smart_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b250cc4-e4d3-47df-ba9f-af9c054ac01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ba05a8-67cb-4ca4-853d-346977d2032d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_meregdraga_brabus_tuningot_kapott_az_apro_smart_villanyauto","timestamp":"2021. március. 25. 06:41","title":"Méregdrága tuningot kapott az apró Smart villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7dc538f-27ac-46b7-8eb9-2e3bb4c1ce4a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A \"koldusok operája\" a Jethro Tull életművének egyik csúcsalkotása.","shortLead":"A \"koldusok operája\" a Jethro Tull életművének egyik csúcsalkotása.","id":"202111_50_eves_azaqualung_koldusok_operaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7dc538f-27ac-46b7-8eb9-2e3bb4c1ce4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6226ed-6748-4c1c-a9cb-ec183f6a3241","keywords":null,"link":"/360/202111_50_eves_azaqualung_koldusok_operaja","timestamp":"2021. március. 23. 17:00","title":"50 éves a könnyűzene történetének egyik klasszikusa, az Aqualung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig 28 millió embert sikerült beoltani az Egyesült Királyságban legalább a koronavírus elleni vakcina első adagjával.","shortLead":"Eddig 28 millió embert sikerült beoltani az Egyesült Királyságban legalább a koronavírus elleni vakcina első adagjával.","id":"20210324_boris_johnson_kapitalizmus_kapzsisag_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c77ffa9-4982-4dd7-a56a-1da263e5d68a","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_boris_johnson_kapitalizmus_kapzsisag_vakcina","timestamp":"2021. március. 24. 10:40","title":"Boris Johnson: A kapitalizmus és a kapzsiság hozta meg a brit vakcinasikert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cdc1b86-edc5-403f-a1d9-9faf7aceb205","c_author":"Szvetelszky Zsuzsanna","category":"hvgkonyvek","description":"Miben áll a történetek hatása, befolyása? Miért van az, hogy az emberek a magukról és a társaikról szóló információkat leginkább sztorik formájában szeretik megosztani? Hogyan tudnak a narratívák érzelmeket – például félelmet - ébreszteni úgy, hogy magát a félelmet kiváltó ingert nem kell személyesen megtapasztalni? Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus gondolatai Robert Shiller Narratív közgazdaságtan című könyvéről.","shortLead":"Miben áll a történetek hatása, befolyása? Miért van az, hogy az emberek a magukról és a társaikról szóló információkat...","id":"20210323_robert_shiller_narrativ_kozgazdasagtan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cdc1b86-edc5-403f-a1d9-9faf7aceb205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba360de-635e-4cf7-a6a8-a42e90522e8d","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210323_robert_shiller_narrativ_kozgazdasagtan","timestamp":"2021. március. 23. 19:13","title":"Az igazság kevés ahhoz, hogy megfékezze a hamis narratívát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]