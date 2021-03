Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e","c_author":"Eduline","category":"kultura","description":"Sokan idegenkednek az online óráktól, a hagyományos tantermi képzést kedvelik inkább. Van olyan fővárosi nyelviskola, ahol a beiratkozók száma az ötödére csökkent.","shortLead":"Sokan idegenkednek az online óráktól, a hagyományos tantermi képzést kedvelik inkább. Van olyan fővárosi nyelviskola...","id":"20210316_nyelviskola_jarvany_lezaras_nyelvvizsga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54dd799-3db9-477c-981d-25f996c15718","keywords":null,"link":"/kultura/20210316_nyelviskola_jarvany_lezaras_nyelvvizsga","timestamp":"2021. március. 16. 07:24","title":"A túlélésért küzdenek az online oktatásra ítélt nyelviskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 800 millió fontot érő részvénypakettje felétől megválik az Indigo Partners tőkealap-kezelő.","shortLead":"Több mint 800 millió fontot érő részvénypakettje felétől megválik az Indigo Partners tőkealap-kezelő.","id":"20210315_A_magyar_legitarsasag_legnagyobb_tulajdonosa_eladja_fele_erdekeltseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ad0af9-09ed-48a8-bdac-8e2547c1a853","keywords":null,"link":"/kkv/20210315_A_magyar_legitarsasag_legnagyobb_tulajdonosa_eladja_fele_erdekeltseget","timestamp":"2021. március. 15. 20:51","title":"A magyar légitársaság legnagyobb tulajdonosa eladja fele érdekeltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ffc99d8-68e3-4d53-a455-a586c8581a83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusra egyértelműen látszott, hogy a gyorsabban terjedő koronavírus-variánshoz kevés lesz az addigi intézkedéscsomag.","shortLead":"Márciusra egyértelműen látszott, hogy a gyorsabban terjedő koronavírus-variánshoz kevés lesz az addigi intézkedéscsomag.","id":"20210316_koronavirus_magyar_kutatok_lakossag_mozgasa_nature","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ffc99d8-68e3-4d53-a455-a586c8581a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00a5eb6-d2b2-4d3c-898d-fc9a2a3c0077","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_koronavirus_magyar_kutatok_lakossag_mozgasa_nature","timestamp":"2021. március. 16. 09:10","title":"Magyar kutatók szerint úgy hordtuk szét a vírust március elején, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec24701-c874-41b3-b80e-824000cc33df","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Harmincál is több, magyar egyházi személy – zömmel papok – által abuzált áldozatot szólaltatott meg Perintfalvi Rita katolikus teológus, a Grazi Egyetem tanára. Rövidesen megjelenő könyvéről kérdeztük.","shortLead":"Harmincál is több, magyar egyházi személy – zömmel papok – által abuzált áldozatot szólaltatott meg Perintfalvi Rita...","id":"202110__perintfalvi_rita__egyhazi_abuzusrol_elhallgatasrol__szembenezni_agonosszal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aec24701-c874-41b3-b80e-824000cc33df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113eadb4-ed6f-4832-8b94-f8c7b713266a","keywords":null,"link":"/360/202110__perintfalvi_rita__egyhazi_abuzusrol_elhallgatasrol__szembenezni_agonosszal","timestamp":"2021. március. 16. 13:00","title":"Perintfalvi Rita: A papok gyakran lelki visszaéléssel kezdik a szexuális bántalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ebf4db-c870-4142-a12c-3492bdcbec30","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"A Joe Biden beiktatásán szavaló Amanda Gorman egyik kiszemelt fordítója maga lépett vissza, egy másiknak a már elkészült fordítását dobták vissza ezzel az indokkal. Sokak szerint totális agyrémről van szó, mégis vannak az ügynek elsőre kevésbé egyértelmű részei is.","shortLead":"A Joe Biden beiktatásán szavaló Amanda Gorman egyik kiszemelt fordítója maga lépett vissza, egy másiknak a már...","id":"20210316_amanda_gorman_fordito_fekete_no_visszalepett_versforditas_victor_obiols_Marieke_Lucas_Rijneveld","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3ebf4db-c870-4142-a12c-3492bdcbec30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4558596b-592a-4148-b56a-970586717aef","keywords":null,"link":"/elet/20210316_amanda_gorman_fordito_fekete_no_visszalepett_versforditas_victor_obiols_Marieke_Lucas_Rijneveld","timestamp":"2021. március. 16. 20:00","title":"Tényleg képtelen lefordítani egy fiatal fekete nő versét, aki nem fiatal fekete nő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d99568-46ef-4be8-9d8a-47cf1ed898e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Éjszaka fagypont körül alakul a hőmérséklet, nappal 10 fok körül.","shortLead":"Éjszaka fagypont körül alakul a hőmérséklet, nappal 10 fok körül.","id":"20210315_Hozapor_is_elofordulhat_marcius_15e_ejjel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44d99568-46ef-4be8-9d8a-47cf1ed898e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29fddf47-c419-4b2c-946d-69742e8a7c94","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Hozapor_is_elofordulhat_marcius_15e_ejjel","timestamp":"2021. március. 15. 16:40","title":"Hózápor is előfordulhat március 15-e éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3dada9-e059-4672-9908-3aa75f9c6513","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szalag került a Lánchíd oroszlánjainak szájába, a pécsi Dzsámira és az ország több városának köztereire és szobraira március 15-én, az egyetemi modellváltások elleni tiltakozásként.","shortLead":"Szalag került a Lánchíd oroszlánjainak szájába, a pécsi Dzsámira és az ország több városának köztereire és szobraira...","id":"20210315_Felszalagozta_a_Lanchidat_a_szegedi_Domot_es_tobb_szobrot_az_egyetemi_autonomiaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f3dada9-e059-4672-9908-3aa75f9c6513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d5f7ea-e6ba-4621-82f9-0bf41967938c","keywords":null,"link":"/elet/20210315_Felszalagozta_a_Lanchidat_a_szegedi_Domot_es_tobb_szobrot_az_egyetemi_autonomiaert","timestamp":"2021. március. 15. 13:09","title":"Felszalagozták a Lánchidat, a szegedi Dómot és több szobrot az egyetemi autonómiáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kompolt polgármestere állítja, soha egyetlen fillért nem vett ki a közösből.","shortLead":"Kompolt polgármestere állítja, soha egyetlen fillért nem vett ki a közösből.","id":"20210316_kompolt_polgarmester_balazs_zoltan_lottonyeremeny_focioltozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d7d03e-bafa-47d0-8a44-85aedd5a83f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_kompolt_polgarmester_balazs_zoltan_lottonyeremeny_focioltozo","timestamp":"2021. március. 16. 07:51","title":"Hatszor nyert lottón – ezzel magyarázza egy polgármester a helyieknek szemet szúró életmódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]