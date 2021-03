Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07d3ae2f-4a6d-493a-8221-abe93a692195","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több mint 300 millió eurót keres rajtuk az adóhivatal.","shortLead":"Több mint 300 millió eurót keres rajtuk az adóhivatal.","id":"20210325_A_McDonalds_harom_volt_vezetoje_kerult_elozetesbe_Franciaorszagban_adocsalas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07d3ae2f-4a6d-493a-8221-abe93a692195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fe876f-c441-4928-a934-dc3c20b6c6e2","keywords":null,"link":"/kkv/20210325_A_McDonalds_harom_volt_vezetoje_kerult_elozetesbe_Franciaorszagban_adocsalas_miatt","timestamp":"2021. március. 25. 15:55","title":"A McDonald's három volt vezetője került előzetesbe Franciaországban adócsalás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9f0324-fd4d-4106-a16e-5663227806a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-csoport spanyolországi részlegénél is jönnek hamarosan a teljesen elektromos újdonságok. ","shortLead":"A Volkswagen-csoport spanyolországi részlegénél is jönnek hamarosan a teljesen elektromos újdonságok. ","id":"20210324_Sorozatgyartasba_kerul_a_Cupra_latvanyos_elektromos_crossvere_a_Tavascan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be9f0324-fd4d-4106-a16e-5663227806a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2705fb32-6b9b-4223-bbcb-169554a0eaa4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_Sorozatgyartasba_kerul_a_Cupra_latvanyos_elektromos_crossvere_a_Tavascan","timestamp":"2021. március. 24. 15:29","title":"Sorozatgyártásba kerül a Cupra látványos elektromos crossvere, a Tavascan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b70162-8e00-4c31-a50d-ec6425780fd6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A #családazcsalád kampányról számoltak be egy híradós riportban, és ez még az NMHH Médiatanácsa szerint sem sérti senkinek a jogait.","shortLead":"A #családazcsalád kampányról számoltak be egy híradós riportban, és ez még az NMHH Médiatanácsa szerint sem sérti...","id":"20210325_rtl_mediatanacs_szivarvanycsaladok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73b70162-8e00-4c31-a50d-ec6425780fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf27204-ead7-4759-b7a2-6257bb6f47f9","keywords":null,"link":"/kkv/20210325_rtl_mediatanacs_szivarvanycsaladok","timestamp":"2021. március. 25. 11:15","title":"Megint feljelentették az RTL-t a szivárványcsaládok miatt, de a Médiatanács szerint nem történt jogsértés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a74462-6776-4c72-ac61-3f05ae5303ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az éttermek vendégeire leselkedő veszélyeket minimalizálnák a módszerrel.","shortLead":"Az éttermek vendégeire leselkedő veszélyeket minimalizálnák a módszerrel.","id":"20210324_Mexikoban_csak_orrokat_eltakaro_maszkot_fejlesztettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20a74462-6776-4c72-ac61-3f05ae5303ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ed0a7d-d81a-4564-a01b-6071d4873e2e","keywords":null,"link":"/elet/20210324_Mexikoban_csak_orrokat_eltakaro_maszkot_fejlesztettek","timestamp":"2021. március. 24. 19:56","title":"Mexikóban csak orrokat eltakaró maszkot fejlesztettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de1d91f-b31c-4044-a750-946f18b0737d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A falusi Magyarország bajainak gyökere, hogy a földet elvették az emberektől – mondja Bukta Imre, akinek saját családjában is inkább eladták a kárpótlási jegyeket. A szülőfalujába hazaköltözött képzőművész mellett megismerjük a helyi fiatalokat hétköznapjait is. Másik Magyarország, első rész. ","shortLead":"A falusi Magyarország bajainak gyökere, hogy a földet elvették az emberektől – mondja Bukta Imre, akinek saját...","id":"20210323_Doku360_Masik_Magyarorszag_elso_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3de1d91f-b31c-4044-a750-946f18b0737d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8763369e-8151-47c5-8b33-aec4aadabdb3","keywords":null,"link":"/360/20210323_Doku360_Masik_Magyarorszag_elso_resz","timestamp":"2021. március. 23. 19:00","title":"Doku360: Negyven év szocializmus elég volt, hogy a vidéki ember nyűgnek érezze a földet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez volt az első rakétakísérlet, mióta Biden az elnök.","shortLead":"Ez volt az első rakétakísérlet, mióta Biden az elnök.","id":"20210324_EszakKorea_raketakiserlet_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98e8d9f-2b4b-4723-a386-c15a82fb8de7","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_EszakKorea_raketakiserlet_usa","timestamp":"2021. március. 24. 05:43","title":"Észak-Korea kilőtt két rakétát, miután Szöulba látogatott két amerikai miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bőségesen megtámogatott cég elvileg a zuglói vállalkozásokat segíti. Tulajdonosa egy, a kormánnyal is jó kapcsolatot ápoló alapítvány, a Fiatal Vállakozók Országos Szövetsége.\r

","shortLead":"A bőségesen megtámogatott cég elvileg a zuglói vállalkozásokat segíti. Tulajdonosa egy, a kormánnyal is jó kapcsolatot...","id":"20210324_zuglo_onkormanyzat_fideszkozeli_cegnek_fizet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd47ea02-4380-4f3c-8289-b8790bb4b027","keywords":null,"link":"/kkv/20210324_zuglo_onkormanyzat_fideszkozeli_cegnek_fizet","timestamp":"2021. március. 24. 17:12","title":"Több tízmillióval támogat a zuglói önkormányzat egy nullaforgalmú céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szexbotrányba belebukott fideszes politikus ellen állítása szerint nem folyik semmilyen eljárás, és úgy véli, mostantól minden tekintetben magánszemély, ezért elvárja a magánéletének tiszteletben tartását.","shortLead":"A szexbotrányba belebukott fideszes politikus ellen állítása szerint nem folyik semmilyen eljárás, és úgy véli...","id":"20210324_Szajer_A_Covid19_korlatozasok_megszegese_miatt_250_eurot_fizettem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24fa569-0468-47fa-acb0-c358ff83fe61","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Szajer_A_Covid19_korlatozasok_megszegese_miatt_250_eurot_fizettem","timestamp":"2021. március. 24. 21:41","title":"Szájer: A Covid-19 korlátozások megszegése miatt 250 eurót fizettem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]