Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f56c8dde-f22d-434f-84bf-eee15a798bde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Feszült a hangulat Minneapolisban, ahol Derek Chauvin tárgyalása zajlik.","shortLead":"Feszült a hangulat Minneapolisban, ahol Derek Chauvin tárgyalása zajlik.","id":"20210330_George_Floyd_testvere_elmondta_miert_nezi_meg_ujra_meg_ujra_a_brutalis_rendori_videot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f56c8dde-f22d-434f-84bf-eee15a798bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0015bd82-677a-4a18-a609-1c40cba58d46","keywords":null,"link":"/elet/20210330_George_Floyd_testvere_elmondta_miert_nezi_meg_ujra_meg_ujra_a_brutalis_rendori_videot","timestamp":"2021. március. 30. 09:38","title":"George Floyd testvére elmondta, miért nézi meg újra meg újra a brutális rendőri videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b63f9f9-1f33-4a74-81d6-975baa4b2894","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár az ittas vezetők száma sokat csökkent, a biztonsági övet továbbra sem tartják sokan fontosnak.","shortLead":"Bár az ittas vezetők száma sokat csökkent, a biztonsági övet továbbra sem tartják sokan fontosnak.","id":"20210329_ellenorzes_autosok_husvetkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b63f9f9-1f33-4a74-81d6-975baa4b2894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c3f681-162c-4c42-bc25-79f39e239dec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_ellenorzes_autosok_husvetkor","timestamp":"2021. március. 29. 13:27","title":"Komoly ellenőrzésekre számíthatnak az autósok húsvétkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034a9ac5-8c71-4b15-969e-acf4d03090be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó most először teljes valójában megmutatta, hogy hogyan mutat az EQS high-tech belseje.","shortLead":"A német gyártó most először teljes valójában megmutatta, hogy hogyan mutat az EQS high-tech belseje.","id":"20210329_a_teslak_utastere_is_odivatu_a_mercedes_eqs_uj_muszerfala_lattan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=034a9ac5-8c71-4b15-969e-acf4d03090be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe1a9c7-9a39-4a68-815b-df62f037f09e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_a_teslak_utastere_is_odivatu_a_mercedes_eqs_uj_muszerfala_lattan","timestamp":"2021. március. 29. 07:59","title":"A Teslák utastere is ódivatúnak tűnhet a Mercedes új műszerfala láttán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha csak az első oltások számát nézzük, megelőztük Máltát. ","shortLead":"Ha csak az első oltások számát nézzük, megelőztük Máltát. ","id":"20210328_Magyarorszag_unios_oltasi_ranglista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9065f524-8c15-458b-b594-601194b28165","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Magyarorszag_unios_oltasi_ranglista","timestamp":"2021. március. 28. 21:42","title":"Magyarország vezeti az uniós oltási ranglistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaf6d96-75c7-43f3-b1e2-1bd8355873fc","c_author":"Magyar Nemzet","category":"itthon","description":"Betörtek egy budapesti oltópontra, de az még nem világos, hogy oltásokat akartak lopni, vagy csak fecskendőket. ","shortLead":"Betörtek egy budapesti oltópontra, de az még nem világos, hogy oltásokat akartak lopni, vagy csak fecskendőket. ","id":"20210328_Betortek_egy_oltopontra_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbaf6d96-75c7-43f3-b1e2-1bd8355873fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bf80da-34eb-42bb-9188-88853fc0a568","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Betortek_egy_oltopontra_Budapesten","timestamp":"2021. március. 28. 14:45","title":"Betörtek egy oltópontra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a604cd22-e31f-4f99-84d3-b6e3a28eaf9c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Erről Ylva Johansson belügyi biztos számolt be Leszbosz szigetén. Az új táborok elvileg a még nem létező új menekültügyi szabályozás részét alkotják majd.","shortLead":"Erről Ylva Johansson belügyi biztos számolt be Leszbosz szigetén. Az új táborok elvileg a még nem létező új...","id":"20210329_276_millio_euroert_epulnek_menekulttaborok_a_gorog_szigeteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a604cd22-e31f-4f99-84d3-b6e3a28eaf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e506e56c-1599-4737-883c-bbf01f68ff14","keywords":null,"link":"/eurologus/20210329_276_millio_euroert_epulnek_menekulttaborok_a_gorog_szigeteken","timestamp":"2021. március. 29. 18:45","title":"276 millió euróért épülnek menekülttáborok a görög szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692e76e3-c47b-47a5-b54e-38335a0636bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg tavaly úgy zárt 5548 milliárdos államháztartási hiánnyal a kormány, hogy a költségvetési törvény csak 367 milliárdot engedélyezett volna, idén már a törvény is lépést tarthat a dagadó hiánnyal. A törvénymódosításra a tavaszi parlamenti ülésszakban kerülhet sor.","shortLead":"Míg tavaly úgy zárt 5548 milliárdos államháztartási hiánnyal a kormány, hogy a költségvetési törvény csak 367...","id":"20210330_koltsegvetesi_hiany_parlament_penzugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=692e76e3-c47b-47a5-b54e-38335a0636bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a90736c-91fb-4eb6-97b7-a4fe976b160a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_koltsegvetesi_hiany_parlament_penzugyminiszterium","timestamp":"2021. március. 30. 08:42","title":"Borul a költségvetés, a hiány miatt törvényt módosítana a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602bbedc-397b-4f1a-817e-3590d30295ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A betonkocka szilánkosra törte a kocsi szélvédőjét, a teteje pedig behorpadt. A tulajdonos azt mondta: rosszkor parkolt rossz helyen.","shortLead":"A betonkocka szilánkosra törte a kocsi szélvédőjét, a teteje pedig behorpadt. A tulajdonos azt mondta: rosszkor parkolt...","id":"20210329_betontomb_eger_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=602bbedc-397b-4f1a-817e-3590d30295ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d45742-1f97-4c04-9587-5219ff4bc36c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_betontomb_eger_auto","timestamp":"2021. március. 29. 20:45","title":"Betontömböt dobtak egy autóra egy tízemeletes tetejéről Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]