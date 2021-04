Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Apja nyilatkozott arról, hogy nem csak focizni, de pecázni is szeretett gyerekként az RB Leipzig és a magyar labdarúgó-válogatott meghatározó játékosává vált Willi Orbán. ","shortLead":"Apja nyilatkozott arról, hogy nem csak focizni, de pecázni is szeretett gyerekként az RB Leipzig és a magyar...","id":"20210330_willi_orban_apja_oroszlanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ae4ea9-5d3d-4a07-b120-fcb0fef1f967","keywords":null,"link":"/elet/20210330_willi_orban_apja_oroszlanyban","timestamp":"2021. március. 30. 17:16","title":"Willi Orbán gyerekként Oroszlányban töltötte a nyarakat, és nagyon szerette a palacsintát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7e6525-5729-48ea-acac-e21b604963b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 1,1 millió orosz és szintén 1,1 millió adag kínai oltóanyag érkezett az országba.","shortLead":"Eddig 1,1 millió orosz és szintén 1,1 millió adag kínai oltóanyag érkezett az országba.","id":"20210331_szputnyik_v_orosz_vakcina_szijjarto_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f7e6525-5729-48ea-acac-e21b604963b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d20f939-c355-4bb9-807e-05bf29124405","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_szputnyik_v_orosz_vakcina_szijjarto_peter","timestamp":"2021. március. 31. 08:21","title":"Újabb 250 ezer orosz vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Tíz év alatt 22,5 millió eurót kellett fizetnie a magyar államnak azért, mert megsértette az emberi jogokat. Az Európa Tanács éves jelentéséből az is kiderül, hogy jelenleg 283 magyar ügy fut az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt. Magyarország gyakori vendégnek számít ezen a fórumon.","shortLead":"Tíz év alatt 22,5 millió eurót kellett fizetnie a magyar államnak azért, mert megsértette az emberi jogokat. Az Európa...","id":"20210331_Eurotizmilliokat_fizetunk_az_allam_emberi_jogserteseiert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91d3720-2cce-4c58-bca6-46b53e38d1f6","keywords":null,"link":"/eurologus/20210331_Eurotizmilliokat_fizetunk_az_allam_emberi_jogserteseiert","timestamp":"2021. március. 31. 17:26","title":"Eurótízmilliókat fizetünk az állam emberijog-sértései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be320337-80d3-4835-ac68-ec8ec51a58dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt település tűzoltóit riasztották a helyszínre.

","shortLead":"Öt település tűzoltóit riasztották a helyszínre.

","id":"20210331_devecser_raktar_tuz_muanyag_katasztrofavedelem_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be320337-80d3-4835-ac68-ec8ec51a58dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c66e136-799f-4c11-97a1-2c56b7fc2aa8","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_devecser_raktar_tuz_muanyag_katasztrofavedelem_tuzoltok","timestamp":"2021. március. 31. 08:54","title":"Kigyulladt egy devecseri raktár, gumi és műanyagbálák lángolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf585f1-485d-4b56-b799-3ba2c1676430","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az összes első osztályú klubnak telepítenie kell a VAR-t.","shortLead":"Az összes első osztályú klubnak telepítenie kell a VAR-t.","id":"20210331_videobiro_NB_I_mlsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdf585f1-485d-4b56-b799-3ba2c1676430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a464d3c-7859-4858-a387-7528be7aba08","keywords":null,"link":"/sport/20210331_videobiro_NB_I_mlsz","timestamp":"2021. március. 31. 18:09","title":"Kötelező lesz a videóbíró a következő idényben az NB I.-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1521a0-1b4f-426a-8bd6-39ecbdf4b5b0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Carnivac-Cov nevű oltóanyag a világ első olyan Covid-vakcinája, amit állatok számára fejlesztettek. Az oroszok szerint nincs semmilyen mellékhatása, és 100 százalékban működik.","shortLead":"A Carnivac-Cov nevű oltóanyag a világ első olyan Covid-vakcinája, amit állatok számára fejlesztettek. Az oroszok...","id":"20210401_koronavirus_vakcina_oltas_allatok_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b1521a0-1b4f-426a-8bd6-39ecbdf4b5b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc347aa-45d6-44cb-aee5-e8d218a1d6f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_koronavirus_vakcina_oltas_allatok_oroszorszag","timestamp":"2021. április. 01. 09:39","title":"Bejegyezték az állatoknak készült koronavírus-vakcinát Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf90286-3c7e-4e48-94d4-99ddca812b5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiú még március 19-én távozott gondozási helyéről.","shortLead":"A kisfiú még március 19-én távozott gondozási helyéről.","id":"20210330_eltunes_gyerek_szekesfehervar_kisfiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acf90286-3c7e-4e48-94d4-99ddca812b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b15188-e598-4f64-a31d-9ce408a4fcc7","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_eltunes_gyerek_szekesfehervar_kisfiu","timestamp":"2021. március. 30. 15:54","title":"Eltűnt a 12 éves Gusztáv, a rendőrök keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d070daf-ba15-4de8-bab4-697a64f964ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhatóan az év második felében alakul meg a MOL-Új Európa Alapítvány.","shortLead":"Várhatóan az év második felében alakul meg a MOL-Új Európa Alapítvány.","id":"20210401_Kozos_vagyonkezelo_alapitvanyt_hoz_letre_a_MOL_a_magyar_allammal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d070daf-ba15-4de8-bab4-697a64f964ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3aa427-6e14-4eb0-a7e3-a0e9d6315cc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_Kozos_vagyonkezelo_alapitvanyt_hoz_letre_a_MOL_a_magyar_allammal","timestamp":"2021. április. 01. 09:51","title":"Közös vagyonkezelő alapítványt hoz létre a MOL a magyar állammal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]