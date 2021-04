Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84ea4626-839f-409b-b794-9cbac84f2eba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Május 28-ig várják a jelentkezőket. Komoly kritériumoknak kell megfelelni, ha valaki nem tud úszni, az meg se próbálja, de egy mesterdiploma is szükséges.","shortLead":"Május 28-ig várják a jelentkezőket. Komoly kritériumoknak kell megfelelni, ha valaki nem tud úszni, az meg se próbálja...","id":"20210331_urhajos_jelentkezes_europai_urugynokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84ea4626-839f-409b-b794-9cbac84f2eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf318a1-93ac-4cda-9480-3cc1927c9a0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_urhajos_jelentkezes_europai_urugynokseg","timestamp":"2021. március. 31. 17:39","title":"Mostantól lehet jelentkezni űrhajósnak az Európai Űrügynökséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c113b12e-d0e7-4282-b88f-4ebf109f715a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem tudósai szerint a betegségeket terjesztő szúnyogok, és más invazív fajok is elindultak az északabbra fekvő területek felé, mert a telek sokkal enyhébbek lettek.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem tudósai szerint a betegségeket terjesztő szúnyogok, és más invazív fajok is elindultak...","id":"20210331_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tropusi_allatok_tropusi_novenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c113b12e-d0e7-4282-b88f-4ebf109f715a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383f1c98-2c23-49f1-a1db-31addbd494a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tropusi_allatok_tropusi_novenyek","timestamp":"2021. március. 31. 20:03","title":"Beindította a fajok vándorlását a globális felmelegedés Amerikában, és ez nem jelent jót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d9369b-7e02-4a6a-ba7a-95461c8c82f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A brit Deliveroo papírjai közel 2 milliárd fonttal értek kevesebbet az első kereskedési napra, a futárok is alacsony fizetésre panaszkodtak. \r

","shortLead":"A brit Deliveroo papírjai közel 2 milliárd fonttal értek kevesebbet az első kereskedési napra, a futárok is alacsony...","id":"20210331_Deliveroo_reszveny_tozsde_Amazon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1d9369b-7e02-4a6a-ba7a-95461c8c82f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83403d99-404f-4416-bb96-61ecd1a71a83","keywords":null,"link":"/kkv/20210331_Deliveroo_reszveny_tozsde_Amazon","timestamp":"2021. március. 31. 14:17","title":"A londoni tőzsdére lépve azonnal bezuhant az Amazon ételfutárcégének részvényárfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8096dc-db47-4546-bdfc-5e7bb7783687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hőváltozás miatt a maszkokban lévő apró szálak mozogni kezdenek, de szó sincs róla, hogy azok valamilyen élőlények lennének.","shortLead":"A hőváltozás miatt a maszkokban lévő apró szálak mozogni kezdenek, de szó sincs róla, hogy azok valamilyen élőlények...","id":"20210331_arcmaszk_fereg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e8096dc-db47-4546-bdfc-5e7bb7783687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45d78cf-0144-4332-8058-2239a1c90261","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_arcmaszk_fereg","timestamp":"2021. március. 31. 08:42","title":"Most épp az terjed az arcmaszkokról, hogy férgek vannak bennük – de ez sem igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kialakult parkolási helyzet miatt elkerülhetetlenné vált a kerékbilincs alkalmazásának bevezetése, melyre táblák nem figyelmeztetik az autósokat.","shortLead":"A kialakult parkolási helyzet miatt elkerülhetetlenné vált a kerékbilincs alkalmazásának bevezetése, melyre táblák nem...","id":"20210331_szentendren_egyre_nagyobb_a_parkolasi_kaosz_kerekbilincselni_kezdenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9738c979-01e3-457a-804b-ac1dad389aae","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_szentendren_egyre_nagyobb_a_parkolasi_kaosz_kerekbilincselni_kezdenek","timestamp":"2021. március. 31. 07:59","title":"Szentendrén egyre nagyobb a parkolási káosz, kerékbilincselni kezdenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb8a929-afc2-40ed-90e1-c8aa73e617ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar kormányfő szerint a magyar–üzbég kapcsolatok biztos lábakon állnak, és pont a legjobb pillanatban közeledik egymáshoz a két ország, mert a világ mozgásban van.","shortLead":"A magyar kormányfő szerint a magyar–üzbég kapcsolatok biztos lábakon állnak, és pont a legjobb pillanatban közeledik...","id":"20210330_orban_viktor_uzbegisztan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bb8a929-afc2-40ed-90e1-c8aa73e617ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf6fddd-42a0-4680-a614-3b2af82b1df3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_orban_viktor_uzbegisztan","timestamp":"2021. március. 30. 17:40","title":"Orbán: Jó ütemben fogtuk meg egymás kezét, magyarok és üzbégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sz. Péter a bűncselekmény elkövetésekor beszámítható állapotban volt az elmeorvos szakértői véleménye szerint.\r

","shortLead":"Sz. Péter a bűncselekmény elkövetésekor beszámítható állapotban volt az elmeorvos szakértői véleménye szerint.\r

","id":"20210401_Szilagyi_Istvan_fia_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0609fb9-3ac5-4bf0-a256-5e393fbc4af7","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Szilagyi_Istvan_fia_gyilkossag","timestamp":"2021. április. 01. 07:31","title":"Szilágyi István fia a szüleivel aludt a gyilkosságot megelőző éjszakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Apple, Samsung, LG, OnePlus vagy Google? Az OpenSignal mobilanalitikai cég azt firtatta, melyik gyártó készüléke válik a leggyorsabbá az 5G-re váltásnak köszönhetően.","shortLead":"Apple, Samsung, LG, OnePlus vagy Google? Az OpenSignal mobilanalitikai cég azt firtatta, melyik gyártó készüléke válik...","id":"20210401_5g_telefon_mennyivel_gyorsabb_apple_samsung_lg_oneplus_google_opensignal_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5d8a49-01d9-42ea-9f86-da7311d1b0fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_5g_telefon_mennyivel_gyorsabb_apple_samsung_lg_oneplus_google_opensignal_jelentes","timestamp":"2021. április. 01. 08:03","title":"Melyik 5G-s telefon a leggyorsabb, ha letöltésről van szó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]