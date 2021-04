Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f42736d0-dc37-4fa4-b326-cf9b65da0f9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 4000 éves alkotás hosszú időn át egy várárokban hevert, mire a kutatók újból rátaláltak. A rajta lévő jelölések komoly térképészeti tudásról árulkodnak.","shortLead":"A 4000 éves alkotás hosszú időn át egy várárokban hevert, mire a kutatók újból rátaláltak. A rajta lévő jelölések...","id":"20210407_terkep_kotabla_europa_bronzkor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f42736d0-dc37-4fa4-b326-cf9b65da0f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e4568c-2041-48fb-bd5d-ecfe402dc6d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_terkep_kotabla_europa_bronzkor","timestamp":"2021. április. 07. 10:33","title":"Ez a hatalmas kőtábla lehet Európa legrégibb 3D-s térképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai filmproducert 23 év börtönre ítélték. Ügyvédjei szerint a bíró hibázott.","shortLead":"Az amerikai filmproducert 23 év börtönre ítélték. Ügyvédjei szerint a bíró hibázott.","id":"20210405_Tobb_mint_egy_evvel_az_itelethirdetes_utan_fellebbeznek_Harvey_Weinstein_ugyvedjei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655678df-5059-4cec-bc32-fe3818e0f63b","keywords":null,"link":"/elet/20210405_Tobb_mint_egy_evvel_az_itelethirdetes_utan_fellebbeznek_Harvey_Weinstein_ugyvedjei","timestamp":"2021. április. 05. 21:38","title":"Több mint egy évvel az ítélethirdetés után fellebbeznek Harvey Weinstein ügyvédjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb762f8-7225-440c-a62d-881f1b6b7fc1","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A koronavírus-járvány kezelése során a stabil német föderalizmus és a távozó Merkel gyönge pontjaira világított rá egy végül meg sem valósult szabadnap ötlete.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány kezelése során a stabil német föderalizmus és a távozó Merkel gyönge pontjaira világított rá...","id":"20210407_Merkel_es_a_kiskiralyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cb762f8-7225-440c-a62d-881f1b6b7fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa664eb-4938-4908-b7c5-2a3cc1aa28f2","keywords":null,"link":"/360/20210407_Merkel_es_a_kiskiralyok","timestamp":"2021. április. 07. 11:00","title":"Kemény dió Németországnak a válság, Merkelt legyőzték a kiskirályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapest–Belgrád vasúthoz hasonló üzletre készül Kína és Magyarország az egyetemépítés kapcsán is – állítja a Direkt36.","shortLead":"A Budapest–Belgrád vasúthoz hasonló üzletre készül Kína és Magyarország az egyetemépítés kapcsán is – állítja...","id":"20210406_Direkt36_kina_fudan_egyetem_hitel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618f7146-d58d-4e10-b1c8-76e0dc48758f","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_Direkt36_kina_fudan_egyetem_hitel","timestamp":"2021. április. 06. 11:04","title":"Direkt36: Kínai óriáshitelt venne fel a kormány, hogy kínaiakat bízzon meg a budapesti egyetemépítéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 18–30 éves korosztály számára a vérrögképződéses esetek miatt tették lehetővé az Egyesült Királyságban, hogy más vakcinát kapjanak.","shortLead":"A 18–30 éves korosztály számára a vérrögképződéses esetek miatt tették lehetővé az Egyesült Királyságban, hogy más...","id":"20210407_astrazeneca_brit_fiatalok_masik_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39fe1b7-eed6-4eb2-aeba-2c875eaffe65","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_astrazeneca_brit_fiatalok_masik_oltas","timestamp":"2021. április. 07. 17:37","title":"Más oltást is választhatnak a 30 év alatti britek az AstraZeneca helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e82610-eefd-473e-bdc3-0fe2114d3f41","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az Egyesült Államok egykori vezetői hasonlítanak egymásra.","shortLead":"Az Egyesült Államok egykori vezetői hasonlítanak egymásra.","id":"20210406_Ijesztoen_hangzik_hogy_mi_a_kozos_az_elnokokben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8e82610-eefd-473e-bdc3-0fe2114d3f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2290f915-3c83-4c56-838d-d4b0edfadcbb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210406_Ijesztoen_hangzik_hogy_mi_a_kozos_az_elnokokben","timestamp":"2021. április. 06. 13:30","title":"Ijesztően hangzik, hogy mi a közös az elnökökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc80e38-10ec-4558-9865-14577bc63640","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A védettséggel rendelkező lakosság indítja újra a gazdaságot – írja keddi közleményében az MKIK.","shortLead":"A védettséggel rendelkező lakosság indítja újra a gazdaságot – írja keddi közleményében az MKIK.","id":"20210406_iparkamara_mkik_oltas_vedettseg_vedettek_gazdasag_turizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cc80e38-10ec-4558-9865-14577bc63640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe296fc-445d-48a8-aa71-03be113f5007","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_iparkamara_mkik_oltas_vedettseg_vedettek_gazdasag_turizmus","timestamp":"2021. április. 06. 14:16","title":"Az iparkamara azt javasolja, hogy a beoltottak korlátozások nélkül élhessék az életüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415d0d7e-ef42-43c5-b739-ca2609c8a1d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milyen személynek minősül az iskolaőr? Mit jelölhetnek be a SharePoint intézkedések menüpontjában? Teszteltették az iskolaőröket az I. Szakmai Kvízversenyen. ","shortLead":"Milyen személynek minősül az iskolaőr? Mit jelölhetnek be a SharePoint intézkedések menüpontjában? Teszteltették...","id":"20210407_iskolaor_kviz_verseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=415d0d7e-ef42-43c5-b739-ca2609c8a1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6c793f-92f5-4788-bc99-88588c2de708","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_iskolaor_kviz_verseny","timestamp":"2021. április. 07. 17:59","title":"Hol hordja a jelvényét egy iskolaőr? A borsodi kvízversenyen ez is kiderült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]