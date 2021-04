Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakemberek az mRNS típusú oltásokra váltanak az AstraZeneca iránti csökkenő bizalom miatt.","shortLead":"A szakemberek az mRNS típusú oltásokra váltanak az AstraZeneca iránti csökkenő bizalom miatt.","id":"20210409_astrazeneca_vakcina_masodik_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6cd1d0-a03b-4167-a18a-391d102f5ac6","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_astrazeneca_vakcina_masodik_oltas","timestamp":"2021. április. 09. 12:11","title":"Az 55 év alatti franciákat nem oltják be a második AstraZenecával, mást kapnak helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legóvatosabb rendezők csak a lelátók negyedét töltenék fel jelen állás szerint.","shortLead":"A legóvatosabb rendezők csak a lelátók negyedét töltenék fel jelen állás szerint.","id":"20210409_futball_eb_budapest_puskas_arena_telt_haz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93f0cba-ee99-43fe-9476-ceb68263b899","keywords":null,"link":"/sport/20210409_futball_eb_budapest_puskas_arena_telt_haz_koronavirus","timestamp":"2021. április. 09. 17:35","title":"Foci-Eb: Egyedül Magyarország vállalta be most a telt házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e2e8c38-88b0-4e41-bc95-800aaf504367","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki gondolná, hogy ekkora örömöt jelent műanyag tányérból enni?","shortLead":"Ki gondolná, hogy ekkora örömöt jelent műanyag tányérból enni?","id":"20210409_Annyira_hianyzott_neki_a_repules_hogy_a_karantenban_fedelzeti_menuket_kezdett_el_kesziteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e2e8c38-88b0-4e41-bc95-800aaf504367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4c787e-11dc-4a99-b92b-da5bdfc4d845","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Annyira_hianyzott_neki_a_repules_hogy_a_karantenban_fedelzeti_menuket_kezdett_el_kesziteni","timestamp":"2021. április. 09. 09:10","title":"Annyira hiányzott neki a repülés, hogy a karanténban fedélzeti menüket kezdett el készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnökét allergiás reakciók miatt vizsgálták a kórházban.","shortLead":"A DK elnökét allergiás reakciók miatt vizsgálták a kórházban.","id":"20210409_Gyurcsany_Ferenc_Nem_lesz_itt_baj_Meggyogyulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d3fcd7-443b-4290-b365-d51ca45347b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_Gyurcsany_Ferenc_Nem_lesz_itt_baj_Meggyogyulok","timestamp":"2021. április. 09. 18:13","title":"Gyurcsány Ferenc: \"Nem lesz itt baj. Meggyógyulok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756aeccc-9698-44da-9671-457256dc5a4f","c_author":"BI","category":"elet","description":"Az új Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez új tankönyveket is ki kellett adni, amit aztán minden iskolának használni is kell. Ehhez rohamtempójú tankönyvbírálatokra volt szükség, de az Oktatási Hivatal ezt is megoldotta. Az időnként komikusnak is nevezhető tankönyvi esetekről hivatalos dokumentumok kerültek elő.



","shortLead":"Az új Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez új tankönyveket is ki kellett adni, amit aztán minden iskolának...","id":"20210409_Sajat_tankonyveit_biralta_az_allami_kiado_es_kivalonak_talalta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=756aeccc-9698-44da-9671-457256dc5a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2298f626-47b8-4805-aa18-aad835f68271","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Sajat_tankonyveit_biralta_az_allami_kiado_es_kivalonak_talalta","timestamp":"2021. április. 09. 15:15","title":"Saját tankönyveit bírálta el az állami kiadó, és kiválónak találta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ae0af6-4d6c-4086-aa98-a7f786d83b11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koronavírus-fertőzés miatt meghalt Kerezsán László, pilisi DK-s önkormányzati képviselő, a DK választókerületi alelnöke. ","shortLead":"Koronavírus-fertőzés miatt meghalt Kerezsán László, pilisi DK-s önkormányzati képviselő, a DK választókerületi...","id":"20210410_Meghalt_Kerezsan_Laszlo_a_DK_pilisi_onkormanyzati_kepviseloje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95ae0af6-4d6c-4086-aa98-a7f786d83b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1658c5-a6dd-4953-87b3-2c64ce8d4e67","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Meghalt_Kerezsan_Laszlo_a_DK_pilisi_onkormanyzati_kepviseloje","timestamp":"2021. április. 10. 14:32","title":"Meghalt Kerezsán László, a DK pilisi önkormányzati képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány ellenére nézők előtt rendezik idén a Forma-1-es Monacói Nagydíja. Minden néző mellett üresen marad egy-egy hely. ","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére nézők előtt rendezik idén a Forma-1-es Monacói Nagydíja. Minden néző mellett üresen...","id":"20210410_Nezok_elott_rendezik_a_Forma1es_Monacoi_Nagydijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843c5056-204e-4950-9129-cd316f147a6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210410_Nezok_elott_rendezik_a_Forma1es_Monacoi_Nagydijat","timestamp":"2021. április. 10. 15:38","title":"Nézők előtt rendezik a Forma-1-es Monacói Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba371bd-341b-43d3-a130-b6c4a991438c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vírus kiszámíthatatlan, és a Covid-járvány közepette ez most az Ebola kórokozójáról is kiderült. ","shortLead":"A vírus kiszámíthatatlan, és a Covid-járvány közepette ez most az Ebola kórokozójáról is kiderült. ","id":"202114_ebolameglepetes_alvo_ugynok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eba371bd-341b-43d3-a130-b6c4a991438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337116f7-a73f-478f-a07b-be5671ed0a1f","keywords":null,"link":"/360/202114_ebolameglepetes_alvo_ugynok","timestamp":"2021. április. 09. 10:00","title":"Alvó ügynök: ébredezik az Ebola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]