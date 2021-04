Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"239eaa51-7435-4ad1-b676-faba65da3754","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Perseverance folyamatosan küldi a friss fotókat a vörös bolygóról. A marsi kutatójárműről legutóbb egy olyan is visszaérkezett, ami rögtön beindított a találgatásokat.","shortLead":"A Perseverance folyamatosan küldi a friss fotókat a vörös bolygóról. A marsi kutatójárműről legutóbb egy olyan is...","id":"20210413_nasa_mars_foto_szivarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=239eaa51-7435-4ad1-b676-faba65da3754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcf47c3-6c98-4705-88ca-2c3713b88589","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_nasa_mars_foto_szivarvany","timestamp":"2021. április. 13. 08:03","title":"Mintha szivárvány lett volna a Marson, de az lehetetlen – a NASA elmagyarázza, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország minden katolikus templomában.","shortLead":"Az ország minden katolikus templomában.","id":"20210411_szlovakia_harangszo_aldozat_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55356c0e-c7e7-4e80-8324-a7c1f0b1495c","keywords":null,"link":"/elet/20210411_szlovakia_harangszo_aldozat_koronavirus","timestamp":"2021. április. 11. 15:44","title":"10 perces harangszóval emlékeztek a koronavírus áldozataira Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester arról ír a Facebookon, hogy ragaszkodnak a diákvároshoz és minden erejükkel meg fogják akadályozni “a kormány újabb esztelen beruházást”.","shortLead":"A főpolgármester arról ír a Facebookon, hogy ragaszkodnak a diákvároshoz és minden erejükkel meg fogják akadályozni “a...","id":"20210411_karacsony_gergely_diakvaros_kinai_egyetem_ferencvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2be24d-a389-4c66-b4ed-9add69570d83","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_karacsony_gergely_diakvaros_kinai_egyetem_ferencvaros","timestamp":"2021. április. 11. 10:15","title":"Karácsony Gergely látványos képekkel mutatja, milyen diákvárost szeretne a kínai egyetem helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pentagon egyik illetékese is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amelyen egy azonosítatlan eszköz halad az amerikai haditengerészet egyik hadihajója fölött.","shortLead":"A Pentagon egyik illetékese is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amelyen egy azonosítatlan eszköz halad...","id":"20210412_ufo_video_haditengereszet_pentagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fb54d5-e3aa-4c43-9704-a4b5bf3c2fdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_ufo_video_haditengereszet_pentagon","timestamp":"2021. április. 12. 10:33","title":"Háromszög alakú ufót vettek videóra egy amerikai hadihajó fölött, hivatalos vizsgálat indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645e2668-e51e-4860-921f-2447870ae7d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak a bakelitnek nevezett hanglemez támad fel, hanem a húsz éve elfeledett magnókazetta is: a tavalyi évben – legalábbis Angliában – megduplázódtak az eladásai. ","shortLead":"Nemcsak a bakelitnek nevezett hanglemez támad fel, hanem a húsz éve elfeledett magnókazetta is: a tavalyi évben –...","id":"202114_feltamado_magnokazettak_kezzel_foghato_zene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=645e2668-e51e-4860-921f-2447870ae7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c60001f-68ba-4295-9fd8-150f520bd96f","keywords":null,"link":"/360/202114_feltamado_magnokazettak_kezzel_foghato_zene","timestamp":"2021. április. 12. 14:00","title":"Kézzel fogható zene: újra divatban a kazetta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár nap után ismét áprilisi hóesést láthatunk Magyarországon.","shortLead":"Pár nap után ismét áprilisi hóesést láthatunk Magyarországon.","id":"20210412_hetfo_idojaras_aprilis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c928211-c488-41eb-bdb8-f506e0d620c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_hetfo_idojaras_aprilis","timestamp":"2021. április. 12. 15:22","title":"Szabadságra megy a tavasz, kedden havazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75008539-b476-4aaf-8b82-e00f03a2003c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy régi ismerős valójában a kocsi, a síelőből lett dizájner, Jon Olsson egyik tuning autója.","shortLead":"Egy régi ismerős valójában a kocsi, a síelőből lett dizájner, Jon Olsson egyik tuning autója.","id":"20210412_124_millio_forint_a_legdragabb_hasznalt_Audi_RS6os","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75008539-b476-4aaf-8b82-e00f03a2003c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74e7df1-80fc-4d0e-8c80-e798f3ba13f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_124_millio_forint_a_legdragabb_hasznalt_Audi_RS6os","timestamp":"2021. április. 13. 05:32","title":"124 millió forint a legdrágább, használt Audi RS6-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359080af-716b-448e-af59-b04216f88953","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"1531 ember van Romániában intenzív osztályon a koronavírus miatt, és többet már alig tudnak fogadni.","shortLead":"1531 ember van Romániában intenzív osztályon a koronavírus miatt, és többet már alig tudnak fogadni.","id":"20210412_intenzives_agy_Romania_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=359080af-716b-448e-af59-b04216f88953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa3c71d-4256-4fd4-a034-dbdf7850bf4c","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_intenzives_agy_Romania_koronavirus","timestamp":"2021. április. 12. 05:55","title":"Hat szabad intenzíves ágy maradt egész Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]