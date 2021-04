Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Sem igazolni, sem megcáfolni nem lehet azt, amit hétfőn Gao Fu, a kínai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ vezetője a magyarországon is használt Sinopharm vakcináról mondott, mert ez az oltóanyag kikerülte az európai transzparens engedélyezési eljárást – nyilatkozta Rusvai Miklós virológus a Népszavának. Az oltóanyagról elismert szaklapban sem jelent meg tudományos közlés.

Gao Fu az inaktivált vírust tartalmazó vakcinákról mondta el egy előadáson, hogy azok – az mRNS alapú vakcinákhoz hasonlítva – gyengén teljesítenek. Ezután Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján erősítette meg, hogy a magyar kormány nem foglalkozik a kérdéssel.

Jó lenne, ha látnánk a tényeket!

– mondta Rusvai a vakcináról. Szerinte egy önkénteseken végzett reprezentatív vizsgálattal gyorsan tisztázható lenne, hogy a kínai vakcinával beoltott embereknek megnyugtató-e az ellenanyagszintje. S ha nem, akkor arra reagálni kell. Az oltóanyag klinikai próbái alatt is több alkalommal három adagot adtak a vakcina-tesztelésén, most is az lenne a megoldás, hogy akinek a szervezetében nem kellő az ellenanyag szint, az kapjon egy harmadik adagot. A virológus szerint ehhez más gyártó vakcináját is lehetne használni: van már tapasztalat is hasonló oltásmixekre, ezek mindegyike eddig csak növelte a hatékonyságot.