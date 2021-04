Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Őszig szombat reggel 5 óra és vasárnap este 21 óra között nem hajthatnak be autók a Margit híd és a Közraktár utca közötti szakaszra.","shortLead":"Őszig szombat reggel 5 óra és vasárnap este 21 óra között nem hajthatnak be autók a Margit híd és a Közraktár utca...","id":"20210409_Rakpart_hetvegen_gyalogos_kerekparos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2c4b40-ce6f-4c3e-b5f8-0c07f05e0834","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Rakpart_hetvegen_gyalogos_kerekparos","timestamp":"2021. április. 09. 15:38","title":"Tovább használhatják a rakpartot hétvégenként a gyalogosok és a kerékpárosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756aeccc-9698-44da-9671-457256dc5a4f","c_author":"BI","category":"elet","description":"Az új Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez új tankönyveket is ki kellett adni, amit aztán minden iskolának használni is kell. Ehhez rohamtempójú tankönyvbírálatokra volt szükség, de az Oktatási Hivatal ezt is megoldotta. Az időnként komikusnak is nevezhető tankönyvi esetekről hivatalos dokumentumok kerültek elő.



","shortLead":"Az új Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez új tankönyveket is ki kellett adni, amit aztán minden iskolának...","id":"20210409_Sajat_tankonyveit_biralta_az_allami_kiado_es_kivalonak_talalta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=756aeccc-9698-44da-9671-457256dc5a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2298f626-47b8-4805-aa18-aad835f68271","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Sajat_tankonyveit_biralta_az_allami_kiado_es_kivalonak_talalta","timestamp":"2021. április. 09. 15:15","title":"Saját tankönyveit bírálta el az állami kiadó, és kiválónak találta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e667a9-69d0-497c-9ee0-8e4714883322","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszakövetelték az oroszok Szlovákiától a már leszállított 200 ezer adag Szputnyik V vakcinát, amire Igor Matovič szlovák kormányfőhelyettes előbb Moszkvába, majd Budapestre sietett. Azt még nem jelentette be, hogy sikerült-e elérni, hogy mégis megtarthassák a szállítmányt, de erre utal, hogy azt kérte Magyarországtól: itt végezzék el a szállítmány laboratóriumi vizsgálatait. Orosz lapok közben már Soros György lejárató kampányát látják az oltóanyagot övező bizalmatlanság hátterében.



","shortLead":"Visszakövetelték az oroszok Szlovákiától a már leszállított 200 ezer adag Szputnyik V vakcinát, amire Igor Matovič...","id":"20210409_koronavirus_szputnyik_v_vakcina_szlovakia_oroszorszag_magyarorszag_igor_matovic","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8e667a9-69d0-497c-9ee0-8e4714883322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8656c4f-709d-423f-82ed-da59119fe874","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_koronavirus_szputnyik_v_vakcina_szlovakia_oroszorszag_magyarorszag_igor_matovic","timestamp":"2021. április. 09. 15:21","title":"Az oroszok visszakérték, most mégis a magyarok vizsgálhatják be a szlovákoknak leszállított Szputnyik vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91364e5d-2ba6-4bfc-a08b-a31b2435803e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Profil munkatársai nagyjából már túl vannak az első megrázkódtatáson, miután az MTVA durva támadást intézett az egyik kollégájuk ellen, így időnként felolvassák egymásnak a nagy vihart kavaró kérdéseket, mert az ilyen botrányokban mindig van valami komikus. De azért a dolog sokkal súlyosabb. Így foglalja össze a helyzetet az osztrák hetilap kommentárja.","shortLead":"A Profil munkatársai nagyjából már túl vannak az első megrázkódtatáson, miután az MTVA durva támadást intézett az egyik...","id":"20210411_Profil_kommentar_MTVA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91364e5d-2ba6-4bfc-a08b-a31b2435803e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de17a73e-ba43-445d-a933-4e4b34a015cb","keywords":null,"link":"/360/20210411_Profil_kommentar_MTVA","timestamp":"2021. április. 11. 09:15","title":"Profil: Orbán mindig külső ellenséget keres – ezért támadja a külföldi újságírókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3cdff3-4d6e-493f-9720-8e0d382e3d72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem indulnak majd olyan helyeken, ahol már megvan a fideszes jelölt legesélyesebb kihívója.","shortLead":"Nem indulnak majd olyan helyeken, ahol már megvan a fideszes jelölt legesélyesebb kihívója.","id":"20210409_toth_bertalan_mszp_parbeszed_elovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf3cdff3-4d6e-493f-9720-8e0d382e3d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd89e765-2432-4366-bca3-f9671a6e15b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_toth_bertalan_mszp_parbeszed_elovalasztas","timestamp":"2021. április. 09. 20:48","title":"Hatvan-hetven választókerületben lesz MSZP-s jelölt az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5339d314-8e5e-41f9-b739-25f6d7cefc90","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szombat hajnalban is folytatódtak Észak-Írország több városában a több mint egy hete tartó zavargások. Az utóbbi évek legsúlyosabb válsága mögött több ok is rejtőzik, ám mindegyik visszavezethető arra, hogy a Nagypénteki Egyezmény 1998. április 10-ei aláírása óta eltelt több mint két évtized sem volt elég ahhoz, hogy valódi bizalom alakuljon ki az Egyesült Királyságot támogató protestánsok és a függetlenséget vagy inkább az Írországhoz való csatlakozást kívánó republikánus katolikusok között.","shortLead":"Szombat hajnalban is folytatódtak Észak-Írország több városában a több mint egy hete tartó zavargások. Az utóbbi évek...","id":"20210410_Egyre_nagyobb_a_kaosz_EszakIrorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5339d314-8e5e-41f9-b739-25f6d7cefc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ddf537-4e2a-4133-afff-735cb4921078","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Egyre_nagyobb_a_kaosz_EszakIrorszagban","timestamp":"2021. április. 10. 16:00","title":"Egyre nagyobb a káosz Észak-Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9556869-1967-466d-a3b5-3d85ae2c2422","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beiratkozás jövő héten lesz, de a Klebelsberg Központ online jelentkezést javasol. A tanárok háromnegyede már regisztrált a koronavírus elleni védőoltásra.","shortLead":"A beiratkozás jövő héten lesz, de a Klebelsberg Központ online jelentkezést javasol. A tanárok háromnegyede már...","id":"20210410_altalanos_iskolai_beiratkozas_klebelsberg_kozpont_iskolakezdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9556869-1967-466d-a3b5-3d85ae2c2422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2706175a-f39b-45ef-8cd4-a87d83db6522","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_altalanos_iskolai_beiratkozas_klebelsberg_kozpont_iskolakezdes","timestamp":"2021. április. 10. 12:05","title":"Mától elérhető az online felület az általános iskolai beiratkozáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap szerint nem várták meg a tárgyalásos szakasz lezárultát, így nem is lehet tudni, mennyiért vállalta volna a szállítást a két pályázó.","shortLead":"A lap szerint nem várták meg a tárgyalásos szakasz lezárultát, így nem is lehet tudni, mennyiért vállalta volna...","id":"20210409_mav_hev_szerelvenyek_kozbeszerzes_transzmasholding","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fea24f-6a1a-407b-ab05-126aea0f3257","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210409_mav_hev_szerelvenyek_kozbeszerzes_transzmasholding","timestamp":"2021. április. 09. 19:10","title":"Telex: Hivatalosan is lefújták a 200 milliárd forintos HÉV-beszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]