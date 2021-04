Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Globálisan is elkezdte tesztelni az Instagram a kapcsolót, mellyel a felhasználó döntheti el, akarja-e látni mások bejegyzéseinél a lájkok számát.","shortLead":"Globálisan is elkezdte tesztelni az Instagram a kapcsolót, mellyel a felhasználó döntheti el, akarja-e látni mások...","id":"20210415_instagram_lajkok_szama_nem_latszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1c3172-f0ed-4d39-a3bc-0fcbcaceca0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_instagram_lajkok_szama_nem_latszik","timestamp":"2021. április. 15. 08:33","title":"Új kapcsoló az Instagramon: a felhasználó dönthet, akarja-e látni a lájkolásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5e5863-eb5b-4175-8c99-cecd1a9248c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztők találtak még közel 50 extra lóerőt az alapmodell 128ti motorjában. ","shortLead":"A fejlesztők találtak még közel 50 extra lóerőt az alapmodell 128ti motorjában. ","id":"20210415_itt_a_bmw_128tii_a_maga_nem_szereny_313_loerejevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d5e5863-eb5b-4175-8c99-cecd1a9248c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c693a58-b272-4212-bc10-60c387211f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_itt_a_bmw_128tii_a_maga_nem_szereny_313_loerejevel","timestamp":"2021. április. 15. 09:21","title":"Itt a BMW 128tii, a maga nem szerény 313 lóerejével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak most derült ki, hogy a Marson állomásozó Ingenuity nevű drónnak frissíteni kell a rendszerét. A NASA a Földről küldi a hibajavítást végző patchet.","shortLead":"Csak most derült ki, hogy a Marson állomásozó Ingenuity nevű drónnak frissíteni kell a rendszerét. A NASA a Földről...","id":"20210413_nasa_ingenuity_dron_mars_helikopter_szoftverfrissites_patch","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99359abe-0e9e-42ff-8e6c-4d604154fde7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_nasa_ingenuity_dron_mars_helikopter_szoftverfrissites_patch","timestamp":"2021. április. 13. 13:15","title":"A Földtől mintegy 280 millió kilométerre készül szoftverfrissítésre a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47196361-0120-4962-9b68-74f59c0d7bd3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Noha a Netflix néhány éve már elérhető Oroszországban is, a szolgáltató most először dolgozik együtt orosz stúdióval.","shortLead":"Noha a Netflix néhány éve már elérhető Oroszországban is, a szolgáltató most először dolgozik együtt orosz stúdióval.","id":"20210413_Az_Anna_Kareninabol_keszit_sorozatot_a_Netflixre_a_Gazprom_mediacege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47196361-0120-4962-9b68-74f59c0d7bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c109b6a8-4041-456e-b368-f8fd5c04531a","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Az_Anna_Kareninabol_keszit_sorozatot_a_Netflixre_a_Gazprom_mediacege","timestamp":"2021. április. 13. 15:51","title":"A Gazprom médiacége készít feldolgozást az Anna Kareninából a Netflixre ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a760ea-14de-4b97-babd-101f6d536faa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A börtönben halt meg 82 évesen a világ egyik legnagyobb csalója.","shortLead":"A börtönben halt meg 82 évesen a világ egyik legnagyobb csalója.","id":"20210414_Bernie_Madoff_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27a760ea-14de-4b97-babd-101f6d536faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbec602-9c7b-48d9-b7fe-0667ad853183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Bernie_Madoff_halal","timestamp":"2021. április. 14. 16:56","title":"Meghalt Bernie Madoff","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4ddb8c-c5c5-44b6-a70b-fb59bda8826a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A brazil kórházak intenzív részlegein már 52 százalékos a 40 év alatti betegek aránya.","shortLead":"A brazil kórházak intenzív részlegein már 52 százalékos a 40 év alatti betegek aránya.","id":"20210414_braziliaban_virusvarians_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e4ddb8c-c5c5-44b6-a70b-fb59bda8826a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be179c30-aacc-4187-a2e4-71c5027b011f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_braziliaban_virusvarians_koronavirus","timestamp":"2021. április. 14. 06:11","title":"Leginkább a 40 év alattiakat támadja Brazíliában a helyi vírusvariáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ELTE nem engedi, hogy az Apáczaiban ne induljon el az oktatás. A fiatalabbakat támadja a brazil variáns. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az ELTE nem engedi, hogy az Apáczaiban ne induljon el az oktatás. A fiatalabbakat támadja a brazil variáns. A hvg360...","id":"20210414_Radar360_Kerdesek_a_kinai_vakcina_hatekonysaga_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d190354a-fb5a-42aa-9471-48af4a8c4537","keywords":null,"link":"/360/20210414_Radar360_Kerdesek_a_kinai_vakcina_hatekonysaga_korul","timestamp":"2021. április. 14. 08:00","title":"Radar360: Kérdések a kínai vakcina hatékonysága körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1951bb32-3a46-4aae-a4d9-c4f2fdd7328c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd dolláros kínai kölcsön törlesztéséhez kérte Brüsszel támogatását az uniós tagságra pályázó balkáni állam, de nem kapta meg. Egy történet, két olvasat: a brüsszeli Politico és a pekingi Global Times másképp tálalja Montenegro kínai kölcsönét.","shortLead":"Egymilliárd dolláros kínai kölcsön törlesztéséhez kérte Brüsszel támogatását az uniós tagságra pályázó balkáni állam...","id":"20210414_Peking_es_az_EU_kozott_esett_a_padlora_Montenegro_egy_oriashitel_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1951bb32-3a46-4aae-a4d9-c4f2fdd7328c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638977c0-78ad-43f4-a746-a2332140a5ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Peking_es_az_EU_kozott_esett_a_padlora_Montenegro_egy_oriashitel_miatt","timestamp":"2021. április. 14. 17:22","title":"Peking és az EU között esett a padlóra Montenegro egy óriáshitel miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]