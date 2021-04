Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dadb33c-1519-4065-af35-8f02ff2576a1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nyugat-angliai Bath városának legnagyobb kórházával kezdte az épületen belüli térképezést egy helyi startup, és a koronavírus-járvány közepette ez igen hasznosnak bizonyult. ","shortLead":"A nyugat-angliai Bath városának legnagyobb kórházával kezdte az épületen belüli térképezést egy helyi startup, és...","id":"202115_terkepezes_odabent_folyosoi_gondolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dadb33c-1519-4065-af35-8f02ff2576a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08787bf2-4538-47c4-9a1c-0736910239a8","keywords":null,"link":"/360/202115_terkepezes_odabent_folyosoi_gondolat","timestamp":"2021. április. 17. 13:40","title":"Most lenne csak igazán szükség az épületen belüli térképekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7659a1e0-b637-4e5b-aa6d-db046e343b23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olykor az Apple is hibázik, és így egészen egyedi telefonok is lekerülhetnek a futószalagról. Például egy olyan iPhone 11 Pro, amelynél valami hibádzik a logóval.","shortLead":"Olykor az Apple is hibázik, és így egészen egyedi telefonok is lekerülhetnek a futószalagról. Például egy olyan iPhone...","id":"20210417_iphone_11_pro_elcsuszott_apple_logo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7659a1e0-b637-4e5b-aa6d-db046e343b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f20d8d5-a207-4412-bd43-32dae4b9e022","keywords":null,"link":"/tudomany/20210417_iphone_11_pro_elcsuszott_apple_logo","timestamp":"2021. április. 17. 12:03","title":"2700 dollárt fizettek ki egy iPhone-ért, amelyen elcsúszott a logó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint a kormány előbb több ezer magyar fiatal olcsó lakhatásának ügyét dobta sutba, majd megalázta saját kormányának tagjait is, amikor Palkovics Lászlóra bízta a Fudan Egyetem és a Diákváros megvalósításának koordinálását.","shortLead":"A főpolgármester szerint a kormány előbb több ezer magyar fiatal olcsó lakhatásának ügyét dobta sutba, majd megalázta...","id":"20210417_fudan_egyetem_diakvaros_karacsony_gergely_furjes_balazs_palkovics_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde2f9af-d86b-4b14-93f0-c1f996c86968","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210417_fudan_egyetem_diakvaros_karacsony_gergely_furjes_balazs_palkovics_laszlo","timestamp":"2021. április. 17. 12:31","title":"Karácsony: Saját embereit sem kíméli a kormány, hogy lakájtempóban kiszolgálja a kínai gazdasági-politikai érdekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6399f-8283-45ad-9107-4f7b93fcbaf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annak a 13 hektáros területnek, ahol megépülne a Fudan Egyetem, több mint a fele Ferencváros tulajdonában van, ez alapján kezdeményez helyi népszavazásokat Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere. ","shortLead":"Annak a 13 hektáros területnek, ahol megépülne a Fudan Egyetem, több mint a fele Ferencváros tulajdonában van...","id":"20210417_Helyi_nepszavazast_kezdemenyez_a_kinai_egyetem_ugyerol_Baranyi_Krisztina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b6399f-8283-45ad-9107-4f7b93fcbaf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404d510b-fb58-49be-a50c-c84a57f3fc09","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_Helyi_nepszavazast_kezdemenyez_a_kinai_egyetem_ugyerol_Baranyi_Krisztina","timestamp":"2021. április. 17. 17:13","title":"Helyi népszavazást kezdeményez a kínai egyetem ügyében Baranyi Krisztina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fadae9a-029d-416b-b08a-a9b88cf6e51e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A szovjet hadsereg 1989-es afganisztáni kivonulása után az ázsiai állam tartós káoszba és belháborúba süllyedt, s aligha lesz ez másképp szeptember után, amikor az utolsó nyugati katonák is elhagyják az országot. A kivonulás nyertesei a tálibok lehetnek, a legnagyobb vesztesek pedig a nők és a kisebbségek lesznek, akiknek jogait korlátozni fogják a fanatikus vallási mozgalom támogatói. A szomszédos államoknak is van mitől tartaniuk.","shortLead":"A szovjet hadsereg 1989-es afganisztáni kivonulása után az ázsiai állam tartós káoszba és belháborúba süllyedt, s...","id":"20210418_Afganisztan_usa_hadsereg_kivonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fadae9a-029d-416b-b08a-a9b88cf6e51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c155e6e-68fe-4bcf-a18d-f08780851699","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Afganisztan_usa_hadsereg_kivonulas","timestamp":"2021. április. 18. 11:00","title":"Ilyen lehet Afganisztán a nyugati katonák kivonulása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sok eső várható a következő napokban, de melegszik az idő, így ismét előfordulhatnak 20 Celsius-fok körüli csúcsértékek. A hét második felében újabb hidegfront érkezik, de több lesz a napsütés.","shortLead":"Sok eső várható a következő napokban, de melegszik az idő, így ismét előfordulhatnak 20 Celsius-fok körüli...","id":"20210418_Eso_meleg_szel_napsutes__igazi_aprilisi_ido_lesz_jovo_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8434f89d-9be2-4ab2-84b9-2291acc65024","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Eso_meleg_szel_napsutes__igazi_aprilisi_ido_lesz_jovo_heten","timestamp":"2021. április. 18. 16:36","title":"Eső, meleg, szél, napsütés – igazi áprilisi idő lesz jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ef6aff-75f0-4e6d-ae34-5a641dfbed1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új dal a járványhelyzetre reflektál.



","shortLead":"Az új dal a járványhelyzetre reflektál.



","id":"20210419_Nem_vagyok_faradt_ne_temess__komor_klippel_jelentkeztek_Majkaek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71ef6aff-75f0-4e6d-ae34-5a641dfbed1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5347705-6b34-405c-8058-1b99398a3485","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Nem_vagyok_faradt_ne_temess__komor_klippel_jelentkeztek_Majkaek","timestamp":"2021. április. 19. 09:29","title":"„Nem vagyok fáradt, ne temess!” – komor klippel jelentkeztek Majkáék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97d8b81-51f4-49bd-8f28-b4f8448cfb6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem akart nagy felhajtást, és minden mozzanatot megtervezett. Fülöp herceg temetése visszafogott volt, mégis megrendítő. Egy gyászoló családot láttunk, amely a saját belső kapcsolataival is próbál tisztába kerülni. ","shortLead":"Nem akart nagy felhajtást, és minden mozzanatot megtervezett. Fülöp herceg temetése visszafogott volt, mégis...","id":"20210417_Fulop_herceg_temetese_kepekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b97d8b81-51f4-49bd-8f28-b4f8448cfb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667edad8-075b-4948-baf9-e92a68f6944b","keywords":null,"link":"/elet/20210417_Fulop_herceg_temetese_kepekben","timestamp":"2021. április. 17. 17:28","title":"Fülöp herceg temetése képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]