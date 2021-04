Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b97d8b81-51f4-49bd-8f28-b4f8448cfb6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem akart nagy felhajtást, és minden mozzanatot megtervezett. Fülöp herceg temetése visszafogott volt, mégis megrendítő. Egy gyászoló családot láttunk, amely a saját belső kapcsolataival is próbál tisztába kerülni. ","shortLead":"Nem akart nagy felhajtást, és minden mozzanatot megtervezett. Fülöp herceg temetése visszafogott volt, mégis...","id":"20210417_Fulop_herceg_temetese_kepekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b97d8b81-51f4-49bd-8f28-b4f8448cfb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667edad8-075b-4948-baf9-e92a68f6944b","keywords":null,"link":"/elet/20210417_Fulop_herceg_temetese_kepekben","timestamp":"2021. április. 17. 17:28","title":"Fülöp herceg temetése képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Saját házuk udvarán lőtték meg őket","shortLead":"Saját házuk udvarán lőtték meg őket","id":"20210418_Gumilovedekes_pisztollyal_lottek_egy_ferfira_es_lanyara_Jaszapatiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edcb254-8e86-4de8-9dce-d6dddb7a945e","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Gumilovedekes_pisztollyal_lottek_egy_ferfira_es_lanyara_Jaszapatiban","timestamp":"2021. április. 18. 15:53","title":"Gumilövedékes pisztollyal lőttek egy férfira és lányára Jászapátiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582f61e8-a417-4f45-a6b6-d78e215d5655","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt 24 órában 205-en haltak meg a járvány miatt, az azonosított fertőzöttek száma átlépte a 750 ezret.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 205-en haltak meg a járvány miatt, az azonosított fertőzöttek száma átlépte a 750 ezret.","id":"20210418_Atlepte_a_25_ezret_a_koronavirus_magyar_aldozatainak_szama_3706_uj_fertozottet_azonositottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=582f61e8-a417-4f45-a6b6-d78e215d5655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387b464d-f2d0-4c3c-947d-633cdd8a71f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Atlepte_a_25_ezret_a_koronavirus_magyar_aldozatainak_szama_3706_uj_fertozottet_azonositottak","timestamp":"2021. április. 18. 09:22","title":"Átlépte a 25 ezret a koronavírus magyar áldozatainak száma, 3706 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tízezer koronavírus-tesztet osztott szét a főváros a kerületek között a hétfői iskola- és óvodakezdés előtt - közölte Karácsony Gergely főpolgármester.","shortLead":"Tízezer koronavírus-tesztet osztott szét a főváros a kerületek között a hétfői iskola- és óvodakezdés előtt - közölte...","id":"20210418_Tizezer_tesztet_osztott_szet_a_fovaros_a_keruletek_kozott_az_iskolanyitas_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca670d87-2ae2-4a6b-9cde-ed621fb0a960","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Tizezer_tesztet_osztott_szet_a_fovaros_a_keruletek_kozott_az_iskolanyitas_elott","timestamp":"2021. április. 18. 18:03","title":"Tízezer tesztet osztott szét a főváros a kerületek között az iskolanyitás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió csak olyan vakcinagyártókkal szerződik, amelyek a vállalt időben teljesítik a megrendeléseket - indokolta vasárnap Thierry Breton belső piacért felelős uniós biztos, hogy miért is nem újíthatja meg szerződését az Európai Bizottság az AstraZenecával.","shortLead":"Az Európai Unió csak olyan vakcinagyártókkal szerződik, amelyek a vállalt időben teljesítik a megrendeléseket...","id":"20210418_Nem_ujithatja_meg_szerzodeset_az_Europai_Bizottsag_az_AstraZenecaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea86218-3c2a-45dc-9806-82a0ca853ed5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210418_Nem_ujithatja_meg_szerzodeset_az_Europai_Bizottsag_az_AstraZenecaval","timestamp":"2021. április. 18. 15:26","title":"Elképzelhető, hogy nem újítja meg szerződését az Európai Bizottság az AstraZenecával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78831965-2443-423f-9172-70a48961bae6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A biztonsági autó már az első körben a pályán volt.","shortLead":"A biztonsági autó már az első körben a pályán volt.","id":"20210418_Utkozes_baleset_utan_Verstappen_nyerte_a_Forma1_futamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78831965-2443-423f-9172-70a48961bae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb179dc-1268-4239-9bf6-d9a747a2d1a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Utkozes_baleset_utan_Verstappen_nyerte_a_Forma1_futamat","timestamp":"2021. április. 18. 17:34","title":"Ütközés, baleset után Verstappen nyerte a Forma-1 futamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Világszerte nő az aggodalom a bebörtönzött orosz ellenzéki vezető egészségi állapota miatt, különösen azért, mert nem engedik be hozzá az orvosait. Most a New York Times is állást foglalt az ügyben.","shortLead":"Világszerte nő az aggodalom a bebörtönzött orosz ellenzéki vezető egészségi állapota miatt, különösen azért, mert nem...","id":"20210418_New_York_Times_Alekszej_Navalnijnak_szuksege_van_az_orvosaira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b935279-97c5-4db1-bada-260e704dfea4","keywords":null,"link":"/360/20210418_New_York_Times_Alekszej_Navalnijnak_szuksege_van_az_orvosaira","timestamp":"2021. április. 18. 09:15","title":"New York Times: Putyin mentse meg Navalnij életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bf677c-7a93-47b3-a7d0-cbd179f241b4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az magyar női kézilabda-válogatott 41-12-re legyőzte Olaszországot Érden, így ott lesz a vb-n.","shortLead":"Az magyar női kézilabda-válogatott 41-12-re legyőzte Olaszországot Érden, így ott lesz a vb-n.","id":"20210418_Kijutott_a_vilagbajnoksagra_a_noi_kezilabda_valogatott_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4bf677c-7a93-47b3-a7d0-cbd179f241b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58c3c66-e449-4b94-b204-ffc7d238e193","keywords":null,"link":"/sport/20210418_Kijutott_a_vilagbajnoksagra_a_noi_kezilabda_valogatott_","timestamp":"2021. április. 18. 14:48","title":"Kijutott a világbajnokságra a női kézilabda-válogatott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]