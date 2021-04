Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7c27afc-e954-48f1-aad6-96816c20e545","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC azt járta körül, miért hal meg sok kisgyerek Brazíliában a Covid–19 miatt.","shortLead":"A BBC azt járta körül, miért hal meg sok kisgyerek Brazíliában a Covid–19 miatt.","id":"20210416_brazilia_koronavirus_gyerek_sokszervi_gyulladas_covid19","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7c27afc-e954-48f1-aad6-96816c20e545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18e66f6-7760-4c34-a9eb-1d8051217bdc","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_brazilia_koronavirus_gyerek_sokszervi_gyulladas_covid19","timestamp":"2021. április. 16. 17:30","title":"Egy brazil család tragédiáján keresztül mutatták be, hogy sok kisgyerek hal meg koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968d8db0-695c-4a5f-9c2a-7d0db0cccae2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már leengedték a sorompót, amikor a sofőr akciófilmest alakított.","shortLead":"Már leengedték a sorompót, amikor a sofőr akciófilmest alakított.","id":"20210416_Felnyilo_hidon_ugratott_at_a_sietos_autos_Floridaban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=968d8db0-695c-4a5f-9c2a-7d0db0cccae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a04526-a45a-421f-9b87-d6282accd091","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Felnyilo_hidon_ugratott_at_a_sietos_autos_Floridaban__video","timestamp":"2021. április. 16. 08:02","title":"Felnyíló hídon ugratott át egy sietős autós Floridában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0950fc-75d2-4046-9aa4-bf5c3eee6a75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik férfit lefejelték, egy másikat úgy meglöktek, hogy földre esett és agyrázkódást kapott.","shortLead":"Az egyik férfit lefejelték, egy másikat úgy meglöktek, hogy földre esett és agyrázkódást kapott.","id":"20210415_Biztonsagi_or_legenybucsu_Siofok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c0950fc-75d2-4046-9aa4-bf5c3eee6a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bec51f7-5e07-464d-aaf2-456a490bff30","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Biztonsagi_or_legenybucsu_Siofok","timestamp":"2021. április. 15. 09:53","title":"Biztonsági őrök támadtak egy legénybúcsúzó társaságra Siófokon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"addbcbbf-ffdf-47ab-92d6-be1ec5d9d83c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hírekben sokszor hallhatunk arról, milyen következményei vannak a klímaváltozásnak. 