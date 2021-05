Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fca2fa0b-26b1-40f5-83ae-2fcc09063f8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most animációkkal tudhatjuk meg a választ a leggyakrabban felmerülő kérdésekre arról, mire is jó a védettségi igazolvány.","shortLead":"Most animációkkal tudhatjuk meg a választ a leggyakrabban felmerülő kérdésekre arról, mire is jó a védettségi...","id":"20210504_gyorfi_pal_mtu_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fca2fa0b-26b1-40f5-83ae-2fcc09063f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42e6434-8034-4045-93ec-b7a1bd40ca70","keywords":null,"link":"/elet/20210504_gyorfi_pal_mtu_video","timestamp":"2021. május. 04. 20:48","title":"Győrfi Pállal magyarázza el a korlátozásokat a Magyar Turisztikai Ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4f4e17-bbf7-41d0-ae9c-7c9cd0c290e8","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ami gazdaság, az újraindítódik, ami egészség, az járványvédekeződik. Az egészségüggyel kapcsolatos kiadások valóban jelentősen nőnek. A 2022-es költségvetésben a kormány 3,2 ezer milliárd forintos hiánnyal számol, és 5 százalék fölötti gazdasági növekedéssel.","shortLead":"Ami gazdaság, az újraindítódik, ami egészség, az járványvédekeződik. Az egészségüggyel kapcsolatos kiadások valóban...","id":"20210505_koltsegvetes_2022_allamhaztartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed4f4e17-bbf7-41d0-ae9c-7c9cd0c290e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e881adb0-ef80-41f2-9a74-9d3c6071f403","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_koltsegvetes_2022_allamhaztartas","timestamp":"2021. május. 05. 11:05","title":"A kormány 10 ezer milliárd forintnyi szómágiát varázsolt a 2022-es költségvetésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c43340-c676-44c9-afb1-dc27263cfa52","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A vezetőség jelezte, hogy kész testületileg lemondani, ha nem fogadják el a javaslatait.","shortLead":"A vezetőség jelezte, hogy kész testületileg lemondani, ha nem fogadják el a javaslatait.","id":"20210504_Golden_Globe_reformok_HFPA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8c43340-c676-44c9-afb1-dc27263cfa52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ed49f4-5e8b-40ea-ae0a-8e0449fe0dfb","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Golden_Globe_reformok_HFPA","timestamp":"2021. május. 04. 16:47","title":"A korrupciós botrány után jelentős reformokat ígérnek a Golden Globe vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbd5299-b759-46d9-a04e-acc2a593cf57","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez annak köszönhető, hogy a cég luxemburgi egysége 1,2 milliárd euró veszteséget termelt.","shortLead":"Ez annak köszönhető, hogy a cég luxemburgi egysége 1,2 milliárd euró veszteséget termelt.","id":"20210504_amazon_bevetel_nyereseg_tarsasagi_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edbd5299-b759-46d9-a04e-acc2a593cf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e65c300-15dc-415b-8019-d4d4732c3cab","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_amazon_bevetel_nyereseg_tarsasagi_ado","timestamp":"2021. május. 04. 14:20","title":"44 milliárd eurós bevételt ért el Európában az Amazon, mégsem fizetett társasági adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2c5457-3fa1-4c21-9517-51cf1b583ff1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az olasz kutatók több száz, száz évnél idősebb ember genetikáját vizsgálták meg, hogy kiderüljön, mi más az ő szervezetükben, mint bárki máséban. Végül három génre figyeltek fel.","shortLead":"Az olasz kutatók több száz, száz évnél idősebb ember genetikáját vizsgálták meg, hogy kiderüljön, mi más az ő...","id":"20210505_kutatas_genetika_vizsgalat_idos_kor_hosszu_elet_titka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc2c5457-3fa1-4c21-9517-51cf1b583ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231b9fc7-ff5e-4634-833b-b79cc4660bab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_kutatas_genetika_vizsgalat_idos_kor_hosszu_elet_titka","timestamp":"2021. május. 05. 17:03","title":"A hosszú élet titkát keresték a tudósok, három gén lehet érte a felelős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f894a4-7edc-49a6-868e-a2b5fd29455c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már teszteli a funkciót, amivel a számítógépről megnyitott weboldalakat egy pillanat alatt mobilra is átküldhetik az Edge böngésző használói.","shortLead":"A Microsoft már teszteli a funkciót, amivel a számítógépről megnyitott weboldalakat egy pillanat alatt mobilra is...","id":"20210505_microsoft_edge_bongeszo_linkkuldes_bongeszes_folytatasa_megosztott_fulek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9f894a4-7edc-49a6-868e-a2b5fd29455c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c4fc1b-ffc0-456e-81ae-eb85c224d56d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_microsoft_edge_bongeszo_linkkuldes_bongeszes_folytatasa_megosztott_fulek","timestamp":"2021. május. 05. 08:03","title":"Remek funkció jön a Microsoft böngészőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a8b2c7-41bc-4b42-820b-5bd31deae627","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Huawei és a Xiaomi után egy másik kínai okostelefon-gyártó cég, az Oppo is autókat akar piacra dobni.","shortLead":"A Huawei és a Xiaomi után egy másik kínai okostelefon-gyártó cég, az Oppo is autókat akar piacra dobni.","id":"20210505_Ujabb_telefonmarka_akar_autogyarto_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54a8b2c7-41bc-4b42-820b-5bd31deae627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8c737c-2933-41e9-9248-b314923c9e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Ujabb_telefonmarka_akar_autogyarto_lenni","timestamp":"2021. május. 05. 10:40","title":"Újabb telefonmárka akar autógyárrá válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cd29ba-0252-4bd5-b9c5-46823077d62a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem készít többé természetes gyémántokkal díszített ékszereket a Pandora dán cég, a jövőben megfizethetőbb, fenntartható módon, laboratóriumban előállított drágaköveket használ.","shortLead":"Nem készít többé természetes gyémántokkal díszített ékszereket a Pandora dán cég, a jövőben megfizethetőbb...","id":"20210505_A_Pandora_hatat_fordit_a_termeszetes_gyemantoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27cd29ba-0252-4bd5-b9c5-46823077d62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7791b82-68b7-4655-874f-9e83e09103c0","keywords":null,"link":"/elet/20210505_A_Pandora_hatat_fordit_a_termeszetes_gyemantoknak","timestamp":"2021. május. 05. 09:02","title":"A Pandora hátat fordít a természetes gyémántoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]