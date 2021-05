Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók arra kíváncsiak, hogyan lehet a legkevesebb idő alatt uborkát és paradicsomot nevelni szokatlan körülmények között.","shortLead":"A kutatók arra kíváncsiak, hogyan lehet a legkevesebb idő alatt uborkát és paradicsomot nevelni szokatlan körülmények...","id":"20210505_hold_mars_novenytermesztes_antarktisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b28a60-7b72-40f0-984a-e0b7df17fb93","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_hold_mars_novenytermesztes_antarktisz","timestamp":"2021. május. 05. 14:31","title":"A Holdon és Marson végezhető növénytermesztést tesztelik az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend Alap viszont más utat választ: egyedi részvénykiválasztást támogató modellje segítségével kevésbé nyilvánvaló, a megatrendek árnyékában megjelenő lehetőségeket is meg tud találni. Cikkünkből kiderül, melyek most a legforróbb részvénypiaci trendek.","shortLead":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend...","id":"20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68c206d-fc1d-4682-9f7b-06a5f989d441","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","timestamp":"2021. május. 07. 07:30","title":"Megatrendek árnyékában: mit tartogatnak a részvénypiacok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5699097-0b19-4003-8ac8-4d65761e0a65","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Árverésre bocsátják John F. Kennedy leveleit, amelyeket évekkel Jacqueline Bouvierrel kötött házassága után írt svéd szerelméhez.



","shortLead":"Árverésre bocsátják John F. Kennedy leveleit, amelyeket évekkel Jacqueline Bouvierrel kötött házassága után írt svéd...","id":"20210506_Kennedy_levelek_aukcio_von_Post","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5699097-0b19-4003-8ac8-4d65761e0a65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02032782-580f-4620-83d4-3773e16aed6f","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Kennedy_levelek_aukcio_von_Post","timestamp":"2021. május. 06. 09:07","title":"Eladják a leveleket, amelyeket Kennedy házassága idején írt svéd szerelméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d06b37-bba8-4b7a-a8c2-8ab128a2e845","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elnöki házaspár mintha túlságosan nagy lenne, a körülöttük lévők pedig túl kicsik. Csak optikai illúzióról van szó.","shortLead":"Az elnöki házaspár mintha túlságosan nagy lenne, a körülöttük lévők pedig túl kicsik. Csak optikai illúzióról van szó.","id":"20210505_joe_biden_jimmy_carter_foto_optikai_illuzio_nagylatoszog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4d06b37-bba8-4b7a-a8c2-8ab128a2e845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6aa881-cfc7-4bb5-b7ec-8703de1cf7f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_joe_biden_jimmy_carter_foto_optikai_illuzio_nagylatoszog","timestamp":"2021. május. 05. 08:33","title":"Furcsa fotó készült Joe Bidenékről, az internet népének azonnal kérdései lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-jelöltséget pedig Karácsony Gergely nyerné, őt tartják ugyanis a legszimpatikusabbnak a választók egy újabb felmérés alapján.","shortLead":"A miniszterelnök-jelöltséget pedig Karácsony Gergely nyerné, őt tartják ugyanis a legszimpatikusabbnak a választók...","id":"20210506_publicus_intezet_ellenzeki_osszefogas_ellenzek_fidesz_valasztas_2022_karacsony_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8784113c-bc89-4dc1-8f6d-7ee4819f1f46","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_publicus_intezet_ellenzeki_osszefogas_ellenzek_fidesz_valasztas_2022_karacsony_gergely","timestamp":"2021. május. 06. 07:32","title":"Publicus: vezet az ellenzéki összefogás a Fidesz előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23012fcd-ea2f-40fa-acd2-11ebdcf25ab8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkeztek az első információk az idei középszintű történelemérettségi feladatairól. A szaktanár szerint olyan témákat érintenek a kérdések, amelyek népszerűek a diákok körében.","shortLead":"Megérkeztek az első információk az idei középszintű történelemérettségi feladatairól. A szaktanár szerint olyan témákat...","id":"20210505_alaptorveny_kadar_korszak_torirettsegi_2021_feladatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23012fcd-ea2f-40fa-acd2-11ebdcf25ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2256c37a-76c2-4589-a77a-7372cf20adcb","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_alaptorveny_kadar_korszak_torirettsegi_2021_feladatok","timestamp":"2021. május. 05. 09:53","title":"Alaptörvény, Kádár-korszak – ilyen feladatokat kaptak a diákok a történelemérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330245e0-0cb9-4f4e-b3fe-cc60ffaff3a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétajtós sportkocsiból hibrid és tisztán elektromos hajtású változat is készülni fog. ","shortLead":"A kétajtós sportkocsiból hibrid és tisztán elektromos hajtású változat is készülni fog. ","id":"20210505_svajcbol_erkezik_a_2000_loeros_legujabb_hiperauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=330245e0-0cb9-4f4e-b3fe-cc60ffaff3a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70460eed-e5ad-4c00-9d6a-7fb54899d11f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_svajcbol_erkezik_a_2000_loeros_legujabb_hiperauto","timestamp":"2021. május. 05. 10:21","title":"Svájcból érkezik a 2000 lóerős legújabb hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2c5457-3fa1-4c21-9517-51cf1b583ff1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az olasz kutatók több száz, száz évnél idősebb ember genetikáját vizsgálták meg, hogy kiderüljön, mi más az ő szervezetükben, mint bárki máséban. Végül három génre figyeltek fel.","shortLead":"Az olasz kutatók több száz, száz évnél idősebb ember genetikáját vizsgálták meg, hogy kiderüljön, mi más az ő...","id":"20210505_kutatas_genetika_vizsgalat_idos_kor_hosszu_elet_titka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc2c5457-3fa1-4c21-9517-51cf1b583ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231b9fc7-ff5e-4634-833b-b79cc4660bab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_kutatas_genetika_vizsgalat_idos_kor_hosszu_elet_titka","timestamp":"2021. május. 05. 17:03","title":"A hosszú élet titkát keresték a tudósok, három gén lehet érte a felelős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]