[{"available":true,"c_guid":"b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lélegeztetőgépen 394 embert ápolnak.","shortLead":"Lélegeztetőgépen 394 embert ápolnak.","id":"20210510_Elhunyt_91_beteg_677_uj_fertozott_regisztraltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc26137d-17a9-4b7d-957a-add9d742b986","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Elhunyt_91_beteg_677_uj_fertozott_regisztraltak","timestamp":"2021. május. 10. 09:07","title":"Elhunyt 91 beteg, 677 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Néha belezavar majd a napsütésbe némi zápor, zivatar, de most már 20 fok feletti csúcsokkal kell számolni.","shortLead":"Néha belezavar majd a napsütésbe némi zápor, zivatar, de most már 20 fok feletti csúcsokkal kell számolni.","id":"20210509_nyar_meleg_napsutes_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6617ba11-c219-4e6f-9534-e010f715f1ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_nyar_meleg_napsutes_elorejelzes","timestamp":"2021. május. 09. 15:49","title":"Nyáriasan meleg idő jön a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7438fd16-2fa6-4909-944a-aebd1735127a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rekorder a 364 méter hosszú One Apus nevű hajó volt, csak erről több mint 1816 óriás fémdoboz hullott a vízbe.","shortLead":"A rekorder a 364 méter hosszú One Apus nevű hajó volt, csak erről több mint 1816 óriás fémdoboz hullott a vízbe.","id":"20210510_fehernemu_okostelefon_gumiabroncs_one_apus_aruszallitas_kontenerhajo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7438fd16-2fa6-4909-944a-aebd1735127a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3f248e-0150-4382-a4f9-12a541861071","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210510_fehernemu_okostelefon_gumiabroncs_one_apus_aruszallitas_kontenerhajo","timestamp":"2021. május. 10. 07:54","title":"Bugyik, telefonok, gumiabroncsok vesztek oda: 3000-nél is több konténer süllyedt el tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilatkozat nélkül nem adható be az oltás. A fiatalok a Pfizer oltóanyagát kapják.","shortLead":"A nyilatkozat nélkül nem adható be az oltás. A fiatalok a Pfizer oltóanyagát kapják.","id":"20210510_oltas_regisztracio_pfizer_szuloi_hozzajarulo_nyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7679f52e-bcd3-4417-b8b1-481fb8913d48","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_oltas_regisztracio_pfizer_szuloi_hozzajarulo_nyilatkozat","timestamp":"2021. május. 10. 10:21","title":"Hamarosan oltják a 16–18 éveseket, innen tölthető le a szülői hozzájáruló nyilatkozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy cég maximum 1,8 millió eurós támogatásban részesülhet.","shortLead":"Egy cég maximum 1,8 millió eurós támogatásban részesülhet.","id":"20210509_versenykepesseg_tamogatasi_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4f639a-f277-4a06-a572-0205a154d5b4","keywords":null,"link":"/kkv/20210509_versenykepesseg_tamogatasi_program","timestamp":"2021. május. 09. 08:55","title":"30 milliárdos pályázatot hirdetnek meg cégeknek versenyképesség növelésére ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c160f1fd-d21f-47cb-86cb-11d4a997b130","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Hivatalosan eddig tizenhárom fogvatartott halt meg koronavírus miatt a hazai börtönökben, a Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnokságának tájékoztatása szerint mindannyian a tököli rabkórházban. Csakhogy a hvg.hu információja szerint az áldozatok között van a 2008-as pécsi kézigránátos gyilkosság miatt elítélt egyik férfi is, aki néhány éve azzal került be a hírekbe, hogy a sopronkőhidai fegyházban illegálisan készített videóit tette fel a netre. Két, egymástól független forrás is megerősítette lapunknak, hogy ő nem Tökölön, hanem egy budapesti kórházban halt meg. Ez úgy lehetséges, hogy amikor már beteg volt, büntetése félbeszakítását engedélyezte a börtön parancsnoka. Éppen ezért szerettük volna megtudni, hogy egészségügyi okokból hány büntetés-félbeszakítást engedélyeztek idén a börtönökben, ám ezt az adatot a BVOP nem árulja el.","shortLead":"Hivatalosan eddig tizenhárom fogvatartott halt meg koronavírus miatt a hazai börtönökben, a Büntetés-Végrehajtás...","id":"20210510_Koronavirusban_halt_meg_a_sopronkohidai_fegyhazbol_videozo_rab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c160f1fd-d21f-47cb-86cb-11d4a997b130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae4a70c-9f0c-4c77-82d5-a41be0946527","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Koronavirusban_halt_meg_a_sopronkohidai_fegyhazbol_videozo_rab","timestamp":"2021. május. 10. 11:45","title":"Covid a magyar börtönökben: Koronavírusban halt meg a sopronkőhidai fegyházból videózó rab is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940f5604-91e2-424f-9568-ba6bd9af4462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos szerint a főpolgármester lenézi azokat, akik nem úgy néznek ki, ahogy ő. Fürjes Balázs és Dömötör Csaba az ellenzéki politikus angoltudását firtatja.","shortLead":"Kósa Lajos szerint a főpolgármester lenézi azokat, akik nem úgy néznek ki, ahogy ő. Fürjes Balázs és Dömötör Csaba...","id":"20210509_tallai_andras_zsiraf_karacsony_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=940f5604-91e2-424f-9568-ba6bd9af4462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae14dde8-829e-4796-ba9d-1bba2c211254","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_tallai_andras_zsiraf_karacsony_gergely","timestamp":"2021. május. 09. 11:42","title":"Tállai András zsiráffal hasonlította össze Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c89cf6f-3341-4d30-aa67-582931d79a1e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új jogszabályt II. Erzsébet királynő jelenti be kedden.","shortLead":"Az új jogszabályt II. Erzsébet királynő jelenti be kedden.","id":"20210509_egyesult_kiralysag_gerinces_allatok_erzelmek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c89cf6f-3341-4d30-aa67-582931d79a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a9c036-7976-4618-9a0e-1bb36c1f7127","keywords":null,"link":"/elet/20210509_egyesult_kiralysag_gerinces_allatok_erzelmek","timestamp":"2021. május. 09. 15:14","title":"Az Egyesült Királyságban törvénybe foglalják, hogy a gerinces állatoknak érzelmeik vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]