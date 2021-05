Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Javuló tendenciát mutatnak a járványügyi adatok – jelentette ki Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján, majd ismertette a friss számokat: 493-al emelkedett az igazoltan koronavírus-fertőzöttek száma és elhunyt 99 ember a Covid-19 miatt. A beoltottak száma 4 346 089-re emelkedett.

Csak az egyéneken múlik, hogy élnek-e a védőoltás felvételének lehetőségével, hiszen hatféle vakcinával oltunk

– mondta Müller. Kedden 200 ezer adag Szputnyik V típusú oltóanyag érkezett, az utolsó szállítmány az orosz vakcinából – közölte. Hozzátette: aki akar, az most foglaljon időpontot Szputnyik-oltásra, mert az már csak korlátozottan érhető el.

Érkezett 334 620 adag a Pfizer oltóanyagából is – hangzott el a sajtótájékoztatón. A háziorvosoknál pedig a Sinopharm-, a Janssen- és a Moderna-oltóanyag lesz az e heti menü. Müller szerint most már arra is van elég vakcina, hogy oltást kaphassanak azok is, akik három hónapon belül gyógyultak ki a koronavírus-fertőzésből.

Büszke vagyok a fiataljainkra

– jelentette ki a tiszti főorvos, megköszönve az aktivitásukat is az oltási kampány során. Elmondása szerint 200 ezer 16 és 18 éves közötti fiatal él Magyarországon, közülük pedig 84 ezren a megadott határidőig regisztráltak a védőoltásra. 80 százalékuk már időpontot is foglalt. 6 ezren késve regisztráltak, de az operatív törzs úgy döntött, nekik is engedi az időpontfoglalást, amire szerdáig van lehetőségük. Ezután Müller még egyszer gratulált a fiatalok felelősségteljes magatartásához, és megköszönte azt.

Azután arról értekezett, hogy fontos a „felemelő élményekkel” való testi-lelki töltekezés, mivel kiutat mutatnak nemcsak a pandémiából, de a tavaszi fáradtságból is. Majd – a töltekezéssel összefüggésben – azt mondta:

Amit kérek önöktől, az a felelős hírfogyasztás.

A tiszti főorvos szerint „tervezetten, előre kijelölt időben” természetesen mindenki tájékozódhat, de fontos, hogy senki se engedjen teret a deprimáló híreknek, amelyek „nem engedik felszabadulni a lelküket”.

Végül bejelentette Müller, hogy majd közzétesznek egy listát a poszt-Covid-ambulanciákról. Akinél nem múlt el szövődmény nélkül a koronavírus-fertőzés, annak a tiszti főorvos azt javasolja, „ne kínlódjon feleslegesen”, forduljon háziorvosához, mert már van protokoll az ilyen tünetek kivizsgálására.

Kiss Róbert rendőr alezredes a járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről számolt be. A maszkviselésre vonatkozó szabályok megsértése miatt 444 alkalommal intézkedtek a rendőrök, a kijárási korlátozás megsértése miatt 64 intézkedés történt, a határokon pedig 57. Karanténban 2002-vel többen vannak, mint az előző napon – összesen 20 197-en.

Kiss olvasta fel az egyetlen újságírói kérdést is, amelyre Müller válaszolt a sajtótájékoztatón. Ez arra vonatkozott, hogy kimutatták-e már Magyarországon a koronavírus indiai mutációját. A tiszti főorvos szerint nem. A kórokozók nem ismernek határokat – tette hozzá figyelmeztetően. Nem kizárható az indiai variáns megjelenése. A közelmúltban egy figyelőrendszert is felállítottak – részletezte –, hogy időben felfedjék az új mutánsok érkezését.