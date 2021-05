Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"538512ea-7f3a-4c62-be47-a0dbdf043165","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 16-18 éves korosztályban nagyjából 200 ezer fiatal van, és közülük eddig 84 ezren regisztráltak.","shortLead":"A 16-18 éves korosztályban nagyjából 200 ezer fiatal van, és közülük eddig 84 ezren regisztráltak.","id":"20210510_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=538512ea-7f3a-4c62-be47-a0dbdf043165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e36ef2c-4c85-4f38-9118-e7e2d06dbf05","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. május. 10. 12:14","title":"Operatív törzs: 17 külföldit találtak egy budapesti ház alagsorában, az V. kerületben 31-en buliztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ddd0b-8254-4cbd-86de-8b52691e252f","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Brüsszellel szemben kemény, Moszkvával barátkozik a magyar külpolitika, amely az orosz vakcinának is helyet csinált az EU-ban.","shortLead":"Brüsszellel szemben kemény, Moszkvával barátkozik a magyar külpolitika, amely az orosz vakcinának is helyet csinált...","id":"202118_suttogasok_es_sikolyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=373ddd0b-8254-4cbd-86de-8b52691e252f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a2e86c-c9ac-405c-b77c-18e8a812ca0c","keywords":null,"link":"/360/202118_suttogasok_es_sikolyok","timestamp":"2021. május. 09. 11:10","title":"Orbán pávatánca másként mutat Brüsszelben és Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b157b1-4129-4230-81f4-38ebc8c763f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lényegében válogatás nélkül elvitt bármit, amit az autókan talált. ","shortLead":"Lényegében válogatás nélkül elvitt bármit, amit az autókan talált. ","id":"20210510_Tizenharom_autot_tort_fel_ket_nap_alatt_Csepelen_egy_fiatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2b157b1-4129-4230-81f4-38ebc8c763f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32b12ad-011d-4437-b638-7fc5d32f9d8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_Tizenharom_autot_tort_fel_ket_nap_alatt_Csepelen_egy_fiatal","timestamp":"2021. május. 10. 08:06","title":"Tizenhárom autót tört fel két nap alatt Csepelen egy fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a3d356-eab2-4b92-a4ca-cfe4cd4ed667","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte az egész országban esni fog az eső, csak az ország keleti felén lesz tartósan 20 fok felett a hőmérséklet. ","shortLead":"Szinte az egész országban esni fog az eső, csak az ország keleti felén lesz tartósan 20 fok felett a hőmérséklet. ","id":"20210510_idojaras_szerdatol_esik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3a3d356-eab2-4b92-a4ca-cfe4cd4ed667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54900ed-a1d7-444c-929d-955e6a7ba73a","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_idojaras_szerdatol_esik","timestamp":"2021. május. 10. 16:30","title":"Hidegfront érkezik szerdán, kettészakad az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Melinda Gates 2019 óta egyeztetett több ügyvédi irodával házassága lezárásáról. Akkortájt kereste meg őket, amikor nyilvánosságra kerültek Jeffrey Epstein ügyei.","shortLead":"Melinda Gates 2019 óta egyeztetett több ügyvédi irodával házassága lezárásáról. Akkortájt kereste meg őket, amikor...","id":"20210509_Mar_evek_ota_zajlott_Bill_Gatesek_valasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6632559-d742-4a1e-879d-f6a9d6315098","keywords":null,"link":"/elet/20210509_Mar_evek_ota_zajlott_Bill_Gatesek_valasa","timestamp":"2021. május. 09. 21:40","title":"Két éve szervezte válását Bill Gates felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Márciushoz képest átlagosan 0,8 százalék a drágulás","shortLead":"Márciushoz képest átlagosan 0,8 százalék a drágulás","id":"20210511_aprilisi_inflacio_5_szazalek_felett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce6b35e-7462-4cd6-8bad-ac4320bbd852","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_aprilisi_inflacio_5_szazalek_felett","timestamp":"2021. május. 11. 09:30","title":"Nem lassul az infláció, 5,1 százalékkal nőttek az árak áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Az egyetemet alapító szervezet többek között a válást is súlyos társadalmi problémának tartja, aktivistáikat a válás betiltásának a lehetősége foglalkoztatja. ","shortLead":"Az egyetemet alapító szervezet többek között a válást is súlyos társadalmi problémának tartja, aktivistáikat a válás...","id":"20210511_Varga_Juditot_egy_lengyel_fundamentalista_egyetem_megnyitojara_varjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c29ee0-22cb-4b88-a9bd-bb314c3a627b","keywords":null,"link":"/elet/20210511_Varga_Juditot_egy_lengyel_fundamentalista_egyetem_megnyitojara_varjak","timestamp":"2021. május. 11. 10:24","title":"Varga Juditot egy lengyel fundamentalista egyetem megnyitójára várják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az egyetemista szervezetébe a fiolában található teljes mennyiséget befecskendezték.","shortLead":"Az egyetemista szervezetébe a fiolában található teljes mennyiséget befecskendezték.","id":"20210510_koronavirus_vakcina_oltas_pfizer_olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26fa7e5-9902-42cd-9a54-3ec49fdd4c03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_koronavirus_vakcina_oltas_pfizer_olaszorszag","timestamp":"2021. május. 10. 16:33","title":"Véletlenül hat adag Pfizer-vakcinát adtak be egy olasz nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]